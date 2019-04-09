Экономика
Гендиректор Twitter получил за 2018 год зарплату в полтора доллараREGNUM 02:41
Основатель и генеральный директор соцсети Twitter Джек Дорси получил в 2018 году зарплату в размере $1,40, — это стало для Дорси четвертым годом подряд, когда он получает номинальную выплату. Об этом сообщает 8 апреля The Washington Examiner.
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Политика
Порошенко рассказал, когда жена видела его пьяным
Действующий президент Украины Пётр Порошенко заявил о том, что жена видела его пьяным лишь один раз.
Обновлено вчера в 19:18
Армия и оружие
Эксперт рассказал, как от Крыма будут «отгонять» корабли НАТО
Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал о мерах предосторожности, которые приняли в России для защиты полуострова Крым от кораблей НАТО.
Обновлено в 01:55
Наука
Итальянские ученые обнародовали новый факт о Леонардо да Винчи
Итальянские ученые обнародовали новый факт о Леонардо да Винчи.
Обновлено в 00:41
Политика
Счетная палата заявила о недостаточной охране объектов наследия
В Счетной палате считают, что власти в регионах недостаточно контролируют сохранность федеральных объектов культурного наследия.
Обновлено в 02:19
Политика
Путин одобрил выдачу россиянам генетических паспортов
О создании генетических паспортов для россиян говорится в президентском указе «Об основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности» до 2025 года.
Обновлено вчера в 23:03
Политика
Генпрокуратура заявила о нарушениях в летном отряде «Россия»
Инспекция показала и наличие нарушений «при подтверждении летной годности и продлении срока службы самолетов».
Обновлено в 02:06
Экономика
Радий Хабиров: В 2018 году экономика Башкирии выросла на один процент
ВРП Башкирии в 2018 году достиг почти полутора триллионов рублей, что на 1% больше, по сравнению с годом ранее.
Обновлено в 01:12
Происшествия
Актёра Сухорукова выписали из больницы
Российского актёра театра и кино Виктора Сухорукова выписали из больницы после ЧП в Театре имени Моссовета в результате которого он получил травму руки, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя НИИ имени Склифосовского.
Обновлено в 02:54
Транспорт
«Яндекс.Драйв» ввел фиксированные цены поездок
Оператор каршеринга «Яндекс.Драйв» ввел тарифы с фиксированной стоимостью поездки, сообщил «Ведомостям» его представитель Дмитрий Горчаков.
Обновлено вчера в 16:08
Технологии
Связанный с Абрамовичем фонд инвестировал в маркетинговую платформу
Разработчик маркетинговых решений Improvado привлек $5 млн, в том числе от российских фондов Impulse VC (среди его пайщиков есть Роман Абрамович) и Cabra VC, рассказал «Ведомостям» один из основателей и генеральный директор компании Даниил Кравцов.
Обновлено в 01:01
Происшествия
У Александра Шестуна забрали все
Красногорский городской суд обратил в доход государства имущество на сумму более 10,4 млрд рублей, принадлежавшее бывшему главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну, а также его родственникам и доверенным лицам.
Обновлено вчера в 10:28
Происшествия
Виктор Ишаев возместил ущерб «Роснефти»
Виктор Ишаев, бывший полпред президента в ДФО и экс-губернатор Хабаровского края, направил на счет Роснефти 5,7 миллиона рублей.
Обновлено вчера в 21:09
Происшествия
В Новосибирске на автобус упала бетонная плита
Внутри автобуса находились пассажиры; одного человека увезли на скорой помощи.
Обновлено вчера в 22:54
Экономика
Число мигрантов в России достигло исторического минимума
За 2018 г. в страну прибыло всего 124 900 иностранцев, при этом в каждом квартале, не считая первого, их приток был почти вдвое ниже, чем годом ранее, указывают они.
Обновлено вчера в 16:01
Происшествия
После обнаружения четырех детей среди хлама в Мытищах возбуждено дело
Обновлено вчера в 15:44
Армия и оружие
В Сети опубликовали видео «удара ВМФ РФ» по террористам в Сирии
Обновлено вчера в 08:10
Политика
Иран признал армию США террористической организацией
Обновлено вчера в 12:42
Наука
Компонент перца чили замедлил развитие рака легких
Обновлено вчера в 06:22
Происшествия
В Приамурье рассказали о состоянии девушки, на которую напал медведь
Накануне стало известно, что вечером 8 апреля на одной из баз отдыха женщина 1991 года рождения попыталась с рук покормить медведя, находящегося в металлической клетке, в результате чего получила травмы.
Обновлено в 02:21
Общество
WWF: россияне назвали Калмыкию самым неэкологичным регионом
Согласно исследованию Всемирного фонда дикой природы (WWF), на которое ссылается «РИА Новости», жители Калмыкии хуже всего оценили экологическую обстановку в своем регионе.
Обновлено в 02:48
Экономика
РАНХиГС: половина россиян не удовлетворены своими доходами
"Коммерсант" приводит данные Росстата, Центробанка и академии госслужбы о доходах и расходах россиян и их удовлетворенности от жизни.
Обновлено вчера в 20:37
Происшествия
В Иркутской области муж отвез в лес и задушил «пилившую» его жену
Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону, 3 апреля 36-летний местный житель, спланировав убийство заранее, отвез жену в лес, где задушил ее и спрятал тело.
Обновлено в 02:01
Транспорт
Частные перевозчики отменяют льготу для пенсионеров из-за стресса
Руководитель новокузнецкого некоммерческого партнёрства частных перевозчиков «Автолайн» Евгения Корюкова сообщила, что с 11 апреля 2019 года отменяются льготы для пенсионеров по старости, «которые могли проехать в автобусах за 11 рублей».
Обновлено вчера в 04:42
Армия и оружие
Индия подтвердила закупку у России более 400 танков Т-90МС
Индийские власти подтвердили намерение приобрести у России 464 танка Т-90МС на сумму $1,93 млрд.
Обновлено в 02:32
Политика
В США намекнули на санкции против Египта после закупки Су-35
Напомним, 18 марта газета "Коммерсант" сообщила, что Египет подписал с Россией соглашение на покупку "более 20 штук" российских истребителей Су-35.
Обновлено в 02:27
Хоккей
Лиана Ганеева: «На игре с Канадой чемпионат мира не заканчивается»
На игре с Канадой чемпионат мира не заканчивается, мы спокойно идем дальше. К последующим встречам нужно исправить свои ошибки.
Обновлено в 01:46
Кино
В США скончался актер Сеймур Кэссел
По словам сына актера Мэтта Кэссела, его отец ушел из жизни в воскресенье из-за осложнений, вызванных болезнью Альцгеймера.
Обновлено вчера в 23:25
Происшествия
Более 20 человек остались без крова из-за пожара под Владимиром
Из-за пожара без жилья остались 24 человека, в том числе восемь детей.
Обновлено вчера в 16:06
Наука
Воздушная подушка сохранила скорость пирокластических потоков
Обновлено вчера в 11:00