Экономика
Создатель Twitter получил зарплату в 140 центов в 2018 годуИнфо24 07:17
Главе Twitter Джеку Дорси заплатили 140 центов (около 90 рублей) за работу в компании в 2018 году. Эта цифра равна предельному количеству символов, которые можно было использовать в одном твите с 2006 года. О скромной сумме стало известно из документов компании.
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Происшествия
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Глобальное потепление за последнее время привело к тому, что в Арктике из-за таяния вечной мерзлоты и истончения прибрежных льдов в атмосферу выделяется все больше метана, что может привести к катастрофическим последствиям для всей планеты, эти риски требуют серьезного внимания со стороны ученых, заявил президент Российской академии наук Александр Сергеев.
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ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии Пирожок
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Происшествия
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Политика
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Футбол
Пеле выписан из больницы в Париже
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Лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн ответил на вопрос о предполагаемых романтических отношениях с украинской певицей Светланой Лободой.
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«К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 978 км труб — 40% от общей протяженности газопровода», — говорится в сообщении.
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Политика
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Главная балерина «Большого» Анастасия Винокур вместе с мужем принесла в суд заявление о разводе.
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