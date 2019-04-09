Экономика
Создатель Twitter Джек Дорси получил 140 центов за 2018 годДеловое.ТВ 09:31
В 2015, 2016 и 2017 гг. Дорси и вовсе отказался от компенсации. Создатель и исполнительный директор Twitter Inc. Джек Дорси получил за 2018 год всего 140 центов. Об этом свидетельствуют данные Комиссии по ценным бумагам и биржам.
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Политика
В России могут появиться генетические паспорта
В России к 2025 году появятся генетические паспорта, сообщает РБК со ссылкой на указ президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 02:56
Политика
Путин поспорил с президентом Финляндии о санкциях
Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё на пленарном заседании Арктического форума поспорили по поводу санкций, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 12:45
Экономика
Для ВСМ Челябинск-Екатеринбург нашли перевозчика
Обновлено в 06:34
Политика
Путин иронично ответил на вопрос о встрече с Трампом
Путин добавил, что для встречи президентов России и США «должна созреть» ситуация.
Обновлено в 12:07
Политика
Украина пригрозила Скабеевой предупреждением от ПАСЕ
Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что российской телеведущей Ольге Скабеевой будет сделано "серьезное предупреждение" в связи с январским инцидентом в кулуарах ассамблеи.
Обновлено в 10:08
Шоу-бизнес
Саша Савельева опубликовала первое фото с новорожденным сыном
Популярная российская певица, участница поп-группы «Фабрика» Саша Савельева опубликовала на своей страничке в Instagram первое фото со своим малышом.
Обновлено в 11:39
Авто
В Шанхае покажут преемника Mitsubishi Outlander
Японский бренд Mitsubishi Motors представит на Шанхайском автосалоне ряд новинок, среди которых будет выделяться кросс-концепт.
Обновлено в 02:34
Кино
Прощание с Георгием Данелией состоится в Доме кино
Прощание с режиссером Георгием Данелией пройдет во вторник в Центральном доме кино (ЦДК).
Обновлено вчера в 17:34
Технологии
Google запустил сервис доставки дронами раньше Amazon
Google опередил компанию Amazon — она обещала запустить доставку дронами еще в 2018 году.
Обновлено в 08:05
Политика
Медведчук: ДНР и ЛНР согласились вернуться в состав Украины – раскрыт план реинтеграции
Ранее Медведчук призвал ДНР и ЛНР вернуться в состав Украины, чтобы вместе с оппозиционными силами продолжить борьбу с киевским режимом.
Обновлено в 13:15
Происшествия
Свидетель рассказал о причинах драк с участием Кокорина и Мамаева
В Пресненском суде Москвы проходит судебный процесс по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые осенью прошлого года устроили несколько драк.
Обновлено в 13:14
Происшествия
Криминального авторитета Таро арестовали после выхода из колонии
Суд города Соль-Илецк в Оренбуржье постановил заключить под стражу криминального авторитета Тариэла Мулухова (Таро).
Обновлено в 08:11
Транспорт
Частные перевозчики отменяют льготу для пенсионеров из-за стресса
Руководитель новокузнецкого некоммерческого партнёрства частных перевозчиков «Автолайн» Евгения Корюкова сообщила, что с 11 апреля 2019 года отменяются льготы для пенсионеров по старости, «которые могли проехать в автобусах за 11 рублей».
Обновлено вчера в 04:42
Политика
Президент Исландии заговорил на русском
Президент Исландии Гвюдни Иоуханнессон на пленарном заседании в рамках V Международного Арктического форума в Санкт-Петербурге выступил с речью на русском языке, передает RT.
Обновлено в 09:27
Экономика
Приток мигрантов в Россию спал до минимума
В 2017 году приезжие полностью компенсировали естественную убыль населения, но в 2018 году перекрыли её лишь на 57,2%. Приток мигрантов сократился из всех стран, кроме Азербайджана, Армении и Туркмении.
Обновлено в 08:15
Происшествия
У Александра Шестуна забрали все
Красногорский городской суд обратил в доход государства имущество на сумму более 10,4 млрд рублей, принадлежавшее бывшему главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну, а также его родственникам и доверенным лицам.
Обновлено вчера в 10:28
Здоровье
Установлены виды рака, которые чаще всего диагностируются у россиян
В России выросли показатели диагностируемого у населения рака. Специалисты подсчитали, какие его виды выявляются медиками чаще всего.
Обновлено в 09:33
Хоккей
Лиана Ганеева: «На игре с Канадой чемпионат мира не заканчивается»
На игре с Канадой чемпионат мира не заканчивается, мы спокойно идем дальше. К последующим встречам нужно исправить свои ошибки.
Обновлено в 01:46
Гаджеты
В Windows 10 допустимо «небезопасное» извлечение флешки
Операционная система Windows 10 1809 предусматривает извлечение USB-накопителей и других съемных устройств без предварительного отключения.
Обновлено вчера в 08:29
Авто
Эксперты показали Chevrolet Niva в премиальном тюнинге
Эксперты, а именно дизайнер Никита Чуйко и сотрудники портала «Колеса.ру» показали Chevrolet Niva в премиальном современном тюнинге.
Обновлено в 12:50
Общество
В России впервые признали дискриминацию трансгендера
Суд в Петербурге признал незаконным увольнение трансгендерной женщины Анастасии Васильевой, которая до операции работала печатником.
Обновлено в 11:54
Шоу-бизнес
Рената Литвинова опубликовала «обнаженные» фотографии
Известная российская актриса театра и кино Рената Литвинова опубликовала необычные "обнаженные" фотографии.
Обновлено в 09:00
Происшествия
Мужчина упал с платформы на станции метро «Деловой центр»
Во вторник, 9 апреля, на станции метро «Деловой центр» Солнцевской линии столичного метро мужчина, разговаривая по телефону, упал на пути.
Обновлено в 12:58
Гаджеты
16-дюймовый Apple MacBook Pro выйдет только в 2021 году
Стоит отметить, что текущий дизайн MacBook был представлен три года назад, и как раз в 2021 году будет более оправданным решением выпустить полностью новые модели.
Обновлено в 07:51
Армия и оружие
Японский истребитель F-35 пропал с радаров над Тихим океаном
Новейший японский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, поднявшийся во вторник с авиабазы Мисава на северо-востоке острова Хонсю, исчез с экранов радаров во время выполнения полета над Тихим океаном, сообщили Военно-воздушные силы самообороны Японии.
Обновлено в 08:41
Спорт
Миллионер решил провести «королевскую битву» в реальности
Обновлено в 10:32
Единоборства
Садулаев и Садулаев вышли в финал Чемпионата Европы
Обновлено вчера в 15:44
Политика
Переговоры Путина и Эрдогана начались в Кремле
Обновлено вчера в 07:22