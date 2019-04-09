Экономика

Создатель Twitter Джек Дорси получил 140 центов за 2018 годДеловое.ТВ 09:31

В 2015, 2016 и 2017 гг. Дорси и вовсе отказался от компенсации. Создатель и исполнительный директор Twitter Inc. Джек Дорси получил за 2018 год всего 140 центов. Об этом свидетельствуют данные Комиссии по ценным бумагам и биржам.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Гендиректор Твиттера Джек Дорси получил зарплату за 2018 год в размере 140 центов

Эхо Москвы06:31

Создатель Twitter в 2018 году получил зарплату в размере $1,4

ТАССвчера в 18:57

Основатель Twitter получил годовую зарплату в $1,4

РБК01:51

Создатель Twitter за 2018 год заработал чуть больше $1

Life.ruвчера в 23:04

Создатель Twitter в 2018 году получил зарплату в размере $1,4

Известиявчера в 20:04

Главе Twitter заплатили за год работы 140 центов

Газета.Ruвчера в 19:55

Глава Twitter Джек Дорси получил зарплату за 2018 год в размере $1,40

RT на русском02:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 13:42, Ашберн
Политика

В России могут появиться генетические паспорта

В России к 2025 году появятся генетические паспорта, сообщает РБК со ссылкой на указ президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 02:56
Политика

Путин поспорил с президентом Финляндии о санкциях

Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё на пленарном заседании Арктического форума поспорили по поводу санкций, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 12:45
Экономика

Для ВСМ Челябинск-Екатеринбург нашли перевозчика

Обновлено в 06:34
Политика

Путин иронично ответил на вопрос о встрече с Трампом

Путин добавил, что для встречи президентов России и США «должна созреть» ситуация.
Обновлено в 12:07
Политика

Украина пригрозила Скабеевой предупреждением от ПАСЕ

Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что российской телеведущей Ольге Скабеевой будет сделано "серьезное предупреждение" в связи с январским инцидентом в кулуарах ассамблеи.
Обновлено в 10:08
Шоу-бизнес

Саша Савельева опубликовала первое фото с новорожденным сыном

Популярная российская певица, участница поп-группы «Фабрика» Саша Савельева опубликовала на своей страничке в Instagram первое фото со своим малышом.
Обновлено в 11:39
Авто

В Шанхае покажут преемника Mitsubishi Outlander

Японский бренд Mitsubishi Motors представит на Шанхайском автосалоне ряд новинок, среди которых будет выделяться кросс-концепт.
Обновлено в 02:34
Кино

Прощание с Георгием Данелией состоится в Доме кино

Прощание с режиссером Георгием Данелией пройдет во вторник в Центральном доме кино (ЦДК).
Обновлено вчера в 17:34
Технологии

Google запустил сервис доставки дронами раньше Amazon

Google опередил компанию Amazon — она обещала запустить доставку дронами еще в 2018 году.
Обновлено в 08:05
Политика

Медведчук: ДНР и ЛНР согласились вернуться в состав Украины – раскрыт план реинтеграции

Ранее Медведчук призвал ДНР и ЛНР вернуться в состав Украины, чтобы вместе с оппозиционными силами продолжить борьбу с киевским режимом.
Обновлено в 13:15
Происшествия

Свидетель рассказал о причинах драк с участием Кокорина и Мамаева

В Пресненском суде Москвы проходит судебный процесс по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые осенью прошлого года устроили несколько драк.
Обновлено в 13:14
Происшествия

Криминального авторитета Таро арестовали после выхода из колонии

Суд города Соль-Илецк в Оренбуржье постановил заключить под стражу криминального авторитета Тариэла Мулухова (Таро).
Обновлено в 08:11
Транспорт

Частные перевозчики отменяют льготу для пенсионеров из-за стресса

Руководитель новокузнецкого некоммерческого партнёрства частных перевозчиков «Автолайн» Евгения Корюкова сообщила, что с 11 апреля 2019 года отменяются льготы для пенсионеров по старости, «которые могли проехать в автобусах за 11 рублей».
Обновлено вчера в 04:42
Политика

Президент Исландии заговорил на русском

Президент Исландии Гвюдни Иоуханнессон на пленарном заседании в рамках V Международного Арктического форума в Санкт-Петербурге выступил с речью на русском языке, передает RT.
Обновлено в 09:27
Экономика

Приток мигрантов в Россию спал до минимума

В 2017 году приезжие полностью компенсировали естественную убыль населения, но в 2018 году перекрыли её лишь на 57,2%. Приток мигрантов сократился из всех стран, кроме Азербайджана, Армении и Туркмении.
Обновлено в 08:15
Происшествия

У Александра Шестуна забрали все

Красногорский городской суд обратил в доход государства имущество на сумму более 10,4 млрд рублей, принадлежавшее бывшему главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну, а также его родственникам и доверенным лицам.
Обновлено вчера в 10:28
Здоровье

Установлены виды рака, которые чаще всего диагностируются у россиян

В России выросли показатели диагностируемого у населения рака. Специалисты подсчитали, какие его виды выявляются медиками чаще всего.
Обновлено в 09:33
Космос

Европейские астрономы заявили об открытии чрезвычайной важности

Обновлено в 08:10
Здоровье

Жительница США прожила до 99 лет с редкой аномалией внутренних органов

Обновлено в 13:09
Хоккей

Лиана Ганеева: «На игре с Канадой чемпионат мира не заканчивается»

На игре с Канадой чемпионат мира не заканчивается, мы спокойно идем дальше. К последующим встречам нужно исправить свои ошибки.
Обновлено в 01:46
Гаджеты

В Windows 10 допустимо «небезопасное» извлечение флешки

Операционная система Windows 10 1809 предусматривает извлечение USB-накопителей и других съемных устройств без предварительного отключения.
Обновлено вчера в 08:29
Авто

Эксперты показали Chevrolet Niva в премиальном тюнинге

Эксперты, а именно дизайнер Никита Чуйко и сотрудники портала «Колеса.ру» показали Chevrolet Niva в премиальном современном тюнинге.
Обновлено в 12:50
Общество

В России впервые признали дискриминацию трансгендера

Суд в Петербурге признал незаконным увольнение трансгендерной женщины Анастасии Васильевой, которая до операции работала печатником.
Обновлено в 11:54
Шоу-бизнес

Рената Литвинова опубликовала «обнаженные» фотографии

Известная российская актриса театра и кино Рената Литвинова опубликовала необычные "обнаженные" фотографии.
Обновлено в 09:00
Происшествия

Мужчина упал с платформы на станции метро «Деловой центр»

Во вторник, 9 апреля, на станции метро «Деловой центр» Солнцевской линии столичного метро мужчина, разговаривая по телефону, упал на пути.
Обновлено в 12:58
Гаджеты

16-дюймовый Apple MacBook Pro выйдет только в 2021 году

Стоит отметить, что текущий дизайн MacBook был представлен три года назад, и как раз в 2021 году будет более оправданным решением выпустить полностью новые модели.
Обновлено в 07:51
Армия и оружие

Японский истребитель F-35 пропал с радаров над Тихим океаном

Новейший японский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, поднявшийся во вторник с авиабазы Мисава на северо-востоке острова Хонсю, исчез с экранов радаров во время выполнения полета над Тихим океаном, сообщили Военно-воздушные силы самообороны Японии.
Обновлено в 08:41
Спорт

Миллионер решил провести «королевскую битву» в реальности

Обновлено в 10:32
Единоборства

Садулаев и Садулаев вышли в финал Чемпионата Европы

Обновлено вчера в 15:44
Политика

Переговоры Путина и Эрдогана начались в Кремле

Обновлено вчера в 07:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Джек Дорси
Американский предприниматель
Американский архитектор программного обеспечения и предприниматель, известен как создатель Твиттера. MIT 'S Technology Review назвал его выдающимся новатором в возрасте до 35 лет. В рейтинге журнала Forbes в 2015 году его состояние оценивается в $2,7 млрд, в 2018 году - $3,1 млрд.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное