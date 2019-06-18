Армия и оружие
В «Алмаз-Антее» рассказали об уникальных особенностях ракеты С-500ФАН 02:28
Ракеты для системы противовоздушной обороны С-500 могут работать за пределами атмосферы. Об этом рассказал заместитель гендиректора по научно-техническому развитию — первый заместитель генерального конструктора концерна ВКО «Алмаз-Антей» Сергей Друзин.
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Ракеты для системы противовоздушной обороны С-500 могут работать за пределами атмосферы, а ее локаторы построены на основе активных фазированных решеток, сообщил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора по научно-техническому развитию - первый заместитель генерального конструктора концерна ВКО "Алмаз-Антей" Сергей Друзин.РИА Новости01:03
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