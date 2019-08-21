Происшествия
Создатель Музея русской иконы погиб в ГрецииГазета.Ru 06:34
Создатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в авиакатастрофе в Греции, передает РИА "Новости" со ссылкой на друга коллекционера - академика российской академии художеств, заведующего отделом культуры древности в Институте мировой культуры МГУ Алексея Лидова.
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