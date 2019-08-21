Создатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в авиакатастрофе в Греции, передает РИА "Новости" со ссылкой на друга коллекционера - академика российской академии художеств, заведующего отделом культуры древности в Институте мировой культуры МГУ Алексея Лидова.

Происшествия Видео крушения вертолета с россиянами в Греции появилось в сети Очевидец снял на видео падение вертолета с двумя гражданами РФ На борту в Греции.

Политика Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".

Происшествия Полиция задержала подозреваемых в поджоге мужчины на юге Москвы В Москве по горячим следам задержаны двое подозреваемых в поджоге человека.

Политика Раскрыты детали переговоров Путина и Зеленского по возвращению моряков Россия и Украина находятся на финальной стадии обсуждения обмена лицами, удерживаемыми на территории обеих сторон, — в частности, речь идет о возвращении задержанных в Керченском проливе в ноябре прошлого года украинских моряков.

Технологии «ВКонтакте» запустила приложение AliExpress Приложение AliExpress на базе платформы «ВКонтакте» начнет развивать экосистему, в которой пользователи смогут поделиться своим опытом покупок и находить интересные товары.

Космос Специалисты NASA обнаружили похожую на Землю экзопланету Учёные Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) нашли экзопланету размером почти с Землю.

Происшествия В Москве посетитель ТЦ напал с ножом на охранника В ТЦ «Каширская плаза», расположенном в районе Орехово-Борисово Северное, посетитель напал с ножом на охранника.

Происшествия Медики рассказали о состоянии пострадавшей в Турции девочки По словам врача, турецкие медики добились "некоторых успехов" в лечении: по улучшению состояния дыхательной недостаточности, но сейчас у ребенка сохраняется выраженный отек головного мозга и сердечная недостаточность.

Футбол «Спартак» объявил об уходе из команды коммерческого директора Московский «Спартак» объявил об уходе со своего поста коммерческого директора клуба Александра Атаманенко.

Армия и оружие Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".

Происшествия Летевший в Ухту самолет Utair вернулся во Внуково из-за неисправности Самолет авиакомпании Utair, летевший в Ухту, вернулся в аэропорт Внуково спустя почти полтора часа после вылета.

Шоу-бизнес Опекуном внучки скончавшейся Александры Назаровой станет муж актрисы У Александры Назаровой осталась внучка-сирота. Стало известно, кто именно будет опекуном для родственницы умершей народной артистки.

Футбол «Спартак» назвал цены на билеты на матч Лиги Европы с «Брагой» 29 августа «Спартак» на «Открытие Арене» проведет ответную встречу в рамках раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА с «Брагой».

Политика СМИ сообщили об условии Парижа для возвращения России в G8 Ранее стало известно, что президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон обсудили по телефону возможность пригласить Россию на саммит в 2020 году и таким образом вернуться к формату G8.

Армия и оружие ВСУ нанесли массированный минометный удар по югу ДНР Ранее сообщалось о том, что ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 123 боеприпаса.

Происшествия Посольство сообщило о состоянии похищенных пиратами россиян Ранее сообщалось, что с атакованного у берегов Камеруна судна «Мармалайта» были похищены восемь моряков, в том числе трое россиян — капитан, старший помощник и главный механик.

Армия и оружие Россия и Китай инициировали заседание Совбеза ООН из-за ракет США Россия и Китай запросили проведение заседания Совбеза ООН из-за действий США после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), рассказал и.о. постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.