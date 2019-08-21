Происшествия
При крушении вертолёта в Греции погиб создатель Музея русской иконыRT на русском 04:48
Основатель Музея русской иконы, предприниматель и меценат Михаил Абрамов погиб в результате падения вертолёта в Греции. Об этом рассказал его соратник и бывший сотрудник музея Сергей Брюн.
Читать в источнике
Оценить38
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 12:41, Ашберн
Футбол
Оскорбившего судью Семака дисквалифицировали
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак дисквалифицирован за оскорбление судей после матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».
Обновлено в 11:41
Политика
Трамп поддержал возвращение России в G8
Следует отметить, что предложение американского президента поддержал тогдашний премьер-министр Италии Джузеппе Конте — возвращение России в G8, по его мнению, "отвечает общим интересам", передает ФАН.
Обновлено вчера в 16:56
Политика
Путин напомнил организаторам протестов в Москве про «мертвые души»
Путин добавил, что в списках избирателей, которые оппозиционные кандидаты собирали в свою поддержку, обнаружили "мертвые души" - подписи давно умерших людей.
Обновлено в 12:20
Футбол
Данил Круговой перешел в «Зенит»
Обновлено в 06:59
Кино
Раскрыто название нового фильма о Джеймсе Бонде
Обновлено вчера в 13:26
Авто
Представлен новый минивэн Suzuki для стран Азии
Совместное предприятие Maruti Suzuki представило новый минивэн для индийского рынка.
Обновлено в 08:15
Политика
В Германии россиянина обвинили в вывозе материалов для военных целей
Федеральная прокуратура Германии направила в окружной суд Гамбурга заключение, в котором содержится обвинение 68-летнему россиянину в вывозе в Россию материалов для военных целей.
Обновлено в 09:30
Армия и оружие
Путин пообещал ответ на новую угрозу со стороны США
Испытание в США наземной версии ракеты "Томагавк", которые можно запускать с установок, уже размещенных в Румынии и планируемых к размещению в Польше, создает новый угрозы для России, и эти угрозы не останутся без ответа.
Обновлено в 12:18
Авто
Fiat представит обновленную модель Fiat 500
Итальянский автопроизводитель Fiat готовит к презентации новую версию известной модели Fiat 500.
Обновлено вчера в 15:55
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Кудрин заявил о беспрецедентном применении силы на протестах в Москве
Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин в Twitter высказал свое отношение к ситуации вокруг акций протеста в Москве, связанных с выборами в Мосгордуму.
Обновлено в 08:13
Кино
Скончалась актриса Александра Назарова
Ушла из жизни народная артистка России Александра Назарова.
Обновлено вчера в 14:24
Общество
Здание Третьяковки на Крымском Валу закроют на пять лет
Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова сообщила, что с 2023 по 2028 годы будет закрыто здание музея на Крымском Валу.
Обновлено в 02:17
Футбол
Леонид Федун: «Шюррле пригласил Цорн. Покупка Тила — моя инициатива»
Думаю, Андре станет одним из самых удачных приобретений "Спартака".
Обновлено в 10:45
Политика
Члены королевской семьи Дании назвали условие продажи Гренландии США
Королевская семья Дании допустила возможность продажи крупнейшего острова в мире, назвав ключевое условие.
Обновлено вчера в 17:23
Экономика
Минстрой поторопил регионы с расчетами зарплат строителей
Только 11 регионов предоставили экономически обоснованные данные по уровню заработной платы рабочего строителя первого и четвертого разряда, которые должны лечь в основу реформы.
Обновлено в 10:44
Политика
Паспорт РФ фигуранту дела о событиях в Одессе восстановят бесплатно
Дипломаты оказывают помощь в восстановлении паспорта россиянину Евгению Мефедову, который является фигурантом дела о событиях 2 мая 2014 года в Одессе.
Обновлено в 10:59
Общество
РФ закупит за рубежом 10 тыс. упаковок психотропных лекарств для детей
Отмечается, что федеральное предприятие "Московский эндокринный завод" уже направило запрос зарубежным производителям о возможности поставки "не менее 10 тыс. упаковок" четырех психотропных препаратов.
Обновлено в 10:09
Происшествия
В Нидерландах женщину в никабе высадили из автобуса
В понедельник, 19 августа, в муниципалитете Стейн в провинции Лимбург водитель автобуса отказался обслуживать женщину по причине того, что на ней был надет никаб.
Обновлено вчера в 14:32
Происшествия
В Петербурге на улице Дыбенко взорвалась труба с горячей водой
Около станции метро на улице Дыбенко произошел разрыв трубы с горячей водой в ходе работ по подготовке к отопительному сезону, сообщает пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".
Обновлено в 09:24
Экономика
Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиям
С 1 января 2018 года в Москве минимальный размер пенсии увеличился сразу на 3 тыс. рублей - до 17,5 тыс. В декабре 2018 года Собянин подписал постановление, согласно которому увеличенный минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров сохранится и на 2019 год.
Обновлено в 09:38
Технологии
В соцсети «ВКонтакте» заработал сервис AliExpress
Обновлено в 05:38
Происшествия
Видео крушения вертолета с россиянами в Греции появилось в сети
Очевидец снял на видео падение вертолета с двумя гражданами РФ На борту в Греции.
Обновлено в 08:34
Авто
Двигатели Aurus применят в малой авиации
Адаптация двигателя для нужд малой авиации позволит серийно выпускать такие моторы на автомобильных предприятиях, что снизит стоимость и сроки производства.
Обновлено в 03:05
Армия и оружие
Эрдоган обсудит с Путиным атаку на турецкий военный конвой в Идлибе
Президент Турции Тайип Эрдоган намерен обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным нападение на турецкий военный конвой в сирийском Идлибе, заявил пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын.
Обновлено в 12:20
Транспорт
Аэропорт «Пулково» может прекратить обслуживание «России»
Компания «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС), которая управляет петербургским международным аэропортом «Пулково», может прекратить обслуживание рейсов базового перевозчика воздушной гавани — авиакомпании «Россия».
Обновлено в 09:16
Футбол
21 августа «Краснодар» сыграет с «Олимпиакосом»
Матч состоится в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2019/20 в Греции.
Обновлено в 01:30
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян разрешила годовалой дочери играть со змеей, чем привела в ужас полмира
Первые откровенно жалели змею («Зачем Чикаго так ее тискает, она делает это грубо»), вторые пришли в ужас от того, что Ким в принципе разрешила дочери взять в руки опасное животное, третьи как обычно восхитились всем, что происходит на странице у Кардашьян.
Обновлено в 12:06