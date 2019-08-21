Основатель Музея русской иконы, предприниматель и меценат Михаил Абрамов погиб в результате падения вертолёта в Греции. Об этом рассказал его соратник и бывший сотрудник музея Сергей Брюн.

При крушении вертолёта в Греции погиб создатель Музея русской иконы

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