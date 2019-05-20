Космос

Созданный в России спутник снял первое в мире видео Земли в формате 4KРИА Новости 11:36

Египетский спутник дистанционного зондирования Земли EgyptSat-A, изготовленный РКК "Энергия", впервые снял на видео поверхность Земли в формате сверхвысокой четкости 4К, сообщила британская компания Sen, которая произвела видеосистему.
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Египетский спутник снял первое в мире видео Земли в формате сверхвысокой четкости 4K

РЕН ТВ12:20

Спутник впервые снял Землю в 4К

Телеканал 360°12:57

Впервые мир увидел съемку Земли в качестве Ultra HD благодаря России

URA.Ru12:30

Изготовленный в России спутник впервые снял видео Земли в формате 4K

ТАСС14:01

Сделанный в РФ спутник снял первое в мире видео Земли в 4K

News.ru12:03

Созданный в России спутник снял первое в мире видео Земли в формате 4K

РИА Новости11:36

Поверхность Земли впервые сняли в разрешении 4К

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