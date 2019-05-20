Созданный в России спутник снял первое в мире видео Земли в формате 4KРИА Новости 11:36

Египетский спутник дистанционного зондирования Земли EgyptSat-A, изготовленный РКК "Энергия", впервые снял на видео поверхность Земли в формате сверхвысокой четкости 4К, сообщила британская компания Sen, которая произвела видеосистему.

Созданный в России спутник снял первое в мире видео Земли в формате 4K

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