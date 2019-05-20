Космос

Созданный в РФ спутник снял первое видео Земли в формате 4KЭкономика сегодня вчера в 13:17

Разработанный в российском РКК «Энергия» египетский спутник впервые снял видео поверхности Земли в формате 4К. Соответствующую информацию приводит компания Sen, которая выступила производителем видеосистемы.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Изготовленный в России спутник впервые снял видео Земли в формате 4K

ТАССвчера в 14:01

Спутник впервые снял Землю в 4К

Телеканал 360°вчера в 12:57

Созданный в России спутник снял первое в мире видео Земли в формате 4K

РИА Новостивчера в 11:36

Египетский спутник снял первое в мире видео Земли в формате сверхвысокой четкости 4K

РЕН ТВвчера в 12:20

Сделанный в РФ спутник снял первое в мире видео Земли в 4K

News.ruвчера в 12:03

Впервые мир увидел съемку Земли в качестве Ultra HD благодаря России

URA.Ruвчера в 12:30

Поверхность Земли впервые сняли в разрешении 4К

Говорит Москвавчера в 13:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено вчера в 23:58, Ашберн
Политика

Зеленский призвал США ужесточить санкции против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский попросил власти США усилить антироссийские санкции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия

В Оренбурге найдены убитыми бизнесмен, его жена и водитель

В Оренбурге возбуждено уголовное об убийстве по факту обнаружения в жилом доме в поселке Ростоши тел директора коммерческой организации, его супруги и водителя.
Обновлено вчера в 06:35
Кино

Звезда «Игры престолов» отказалась сниматься с бывшим возлюбленным

Исполнительница роли Серсеи Ланнистер Лина Хиди отказывалась сниматься в одних сценах с Джеромом Флинном, сыгравшим наемника Бронна в сериале "Игра престолов".
Обновлено вчера в 22:40
Авто

Volkswagen приготовил семь концептов для США

Немецкий концерн представил семь шоу-каров для американского рынка.
Обновлено вчера в 23:43
Наука

Рацион жителей Британии XV века установлен по кухонной утвари

Исследование археологических находок, датируемых XV веком, позволило установить особенности питания англичан, не принадлежавших к привилегированным сословиям.
Обновлено вчера в 07:06
Общество

ФАС предложила лишать свободы вступивших в картель сроком до 6 лет

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) подготовила законопроект об увеличении срока тюремного наказании для владельцев и топ-менеджеров компаний, вступивших в умышленный картельный сговор, сообщает во вторник газета "Ведомости".
Обновлено вчера в 20:27
Культура

Фестиваль экранизаций «Читка» впервые пройдет в Москве

Первый фестиваль экранизаций "Читка", который объединит любителей кино и литературы, пройдет в Москве с 20 по 23 июня.
Обновлено вчера в 11:43
Политика

О «поражении» Запада на Украине заявил экс-глава спецслужбы Израиля

Бывший глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми заявил, что планы Запада по ослаблению Москвы на украинском направлении провалились.
Обновлено вчера в 22:16
Политика

В Киеве призвали не допустить возвращения России в ПАСЕ

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба в интервью Укринформу заявил о необходимости недопущения возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы.
Обновлено вчера в 23:06
Футбол

Хави сыграл свой последний матч в карьере

Обновлено вчера в 14:58
Политика

Осудить депутата за слова о захвате Курил призвали в Японии

Правящая партия Японии предложила официально осудить депутата парламента Ходаки Маруяму за слова о захвате Курил.
Обновлено вчера в 23:33
Недвижимость

Санкт-Петербург стал любимым городом москвичей и уральцев

Традиционно наиболее высокий интерес к жилью в Санкт-Петербурге выказывают москвичи, подчеркивают аналитики.
Обновлено вчера в 03:37
Автоспорт

Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда

Обновлено вчера в 22:01
Политика

Президент Зеленский подписал первый указ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал первый президентский указ, согласно которому он принимает на себя полномочия верховного главнокомандующего.
Обновлено вчера в 18:16
Кино

«Это оскорбление»: экранный Бран Старк осудил петицию против восьмого сезона «Игры престолов»

Больше миллиона разочарованных фанатов подписали петицию с требованием переснять заключительный сезон «Игры престолов».
Обновлено вчера в 07:05
Происшествия

Особняк полковника-миллиардера из ФСБ сделан в стиле Белого дома

Обновлено вчера в 08:12
Политика

Путин помиловал четверых осужденных

Президент России Владимир Путин помиловал четверых российских осужденных - двух мужчин и двух женщин.
Обновлено вчера в 09:52
Происшествия

В Таджикистане во время бунта в колонии погибли десятки заключенных

Обновлено вчера в 07:36
Происшествия

В доме Ареты Франклин обнаружили три завещания певицы

Обновлено вчера в 21:51
Энергетика

Европейцы перестали платить за полученную из России грязную нефть

Два европейских покупателя российской нефти - французская Total и итальянская Eni - не провели платежи в пользу России за нефть, получаемую в рамках долгосрочного контракта, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 14:35
Экономика

Налоговый недочет: 24 млн россиян скрывают свои доходы

Выходит, 24 млн трудоспособных россиян никак не задействованы в экономике страны: либо эти люди не имеют вообще никакого заработка, либо получают его «в конверте».
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия

Депутата Думы Нижнеудинска поймали пьяным за рулем

Уголовное дело по статье 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию) возбуждено в отношении депутата Думы Нижнеудинска.
Обновлено вчера в 22:50
Гаджеты

Huawei прокомментировала ситуацию с Google

К сожалению, ситуация всё ещё остаётся в большей степени под вопросом, ведь отсутствие Google Play и сервисов Google может поставить крест на продажах Huawei за пределами родного рынка.
Обновлено вчера в 05:21
Политика

Министр обороны Украины выставил фото разрушенного Кремля

Обновлено вчера в 16:23
Авто

Новые «Крокодилы» ЗИЛ-133 неожиданно появились в продаже

Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ практически без пробега с новыми шинами и аккумуляторами выставлены на продажу на популярном портале частных объявлений.
Обновлено вчера в 18:43
Политика

На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях

Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.
Обновлено вчера в 15:46
Музыка

Опубликованы подробные результаты голосования на Евровидении

Зрители 11 стран отдали Сергею Лазареву максимальные 12 баллов в голосовании на финале песенного конкурса Евровидение.
Обновлено вчера в 13:49
Происшествия

Генконсульство сообщило о смерти ребенка в отеле Хургады

19 мая Генеральное консульство России в Хургаде разместило на своей странице в Фейсбуке рекомендации воздержаться от проживания в гостинице Aladdin Beach Resort (г. Хургада) после случая острого отравления российских граждан и смерти одного ребенка.
Обновлено вчера в 05:57
Музыка

Ирина Ортман рассказала, почему не станет покорять Запад

Обновлено вчера в 23:12
Армия и оружие

Минобороны РФ решает вопрос развертывания Су-57

Обновлено вчера в 15:39
Как работают Яндекс.Новости?
Главное