Созданный в РФ спутник снял первое видео Земли в формате 4KЭкономика сегодня 13:17

Разработанный в российском РКК «Энергия» египетский спутник впервые снял видео поверхности Земли в формате 4К. Соответствующую информацию приводит компания Sen, которая выступила производителем видеосистемы.

Созданный в РФ спутник снял первое видео Земли в формате 4K

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