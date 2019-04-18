Экономика
Создание российско-китайского самолета оказалось под угрозойВедомости вчера в 17:12
Китай хочет сам продавать самолет на китайском рынке, а России предлагает продавать его у себя и на мировом рынке, говорят собеседники. Работу над самолетом СОМАС и ОАК начали в 2016 г. В совместном предприятии CRAIC стороны получили по 50%.
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«Ведомости»: Россия может отказаться от совместного с Китаем создания самолета
Коммерсантъвчера в 23:35
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Происшествия
Sky: в результате стрельбы в Северной Ирландии погибла журналистка
Редактор издания Mediagazer (США) Лайра Макки погибла в результате стрельбы в четверг вечером в Лондондерри в провинции Ольстер.
Обновлено в 03:36
Происшествия
Офицеров ФСБ задержали за вымогательство 65 миллионов
1. Бывший и действующий следователи ФСБ вымогали взятку у обвиняемого Сотрудники управления собственной безопасности ФСБ России задержали двух офицеров следственного управления ведомства: старшего следователя по особо важным делам Сергея Белоусова и его бывшего подчиненного — следователя Алексея Колбова.
Обновлено вчера в 18:42
Политика
Владимир Зеленский представил членов своей команды
Обновлено вчера в 19:19
Политика
Опубликован доклад Мюллера о «российском вмешательстве»
Генеральный прокурор США Уильям Барр в четверг, 18 апреля, обнародовал незначительно отцензурированную версию доклада по итогам расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, посвящённого «российскому вмешательству» в выборы 2016 года.
Обновлено вчера в 15:14
Гаджеты
Раскрыты особенности камеры нового iPhone
Предыдущие модели iPhone имеют 8 Мп. Передняя камера будет полностью невидимой на дисплее смартфона благодаря специальному покрытию экрана.
Обновлено в 02:43
Баскетбол
ЦСКА проиграл «Басконии» во втором матче серии Евролиги
Обновлено в 00:37
Хоккей
Овечкин сравнялся с Малкиным по количеству голов в плей-офф НХЛ
Благодаря шайбе, заброшенной в ворота «Каролина Харрикейнз», форвард «Вашингтона» Александр Овечкин догнал нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина в списке лучших снайперов в истории плей-офф НХЛ.
Обновлено в 02:59
Космос
Ученые рассказали, как малые спутники вызывают конфликты в космосе
Геостационарная орбита - круговая орбита высотой 35786 километров, на которой работают спутники связи, телевещания и ретрансляции.
Обновлено в 04:10
Происшествия
В Севастополе рухнула парковка вместе с автомобилями
По предварительным данным, ЧП случилось из-за обрушения подпорной стены. Вместе с парковкой в обвал упали три машины.
Обновлено в 02:31
Политика
Путин встретился с президентом Эстонии в Кремле
Президент России Владимир Путин встретился с главой Эстонии Керсти Кальюлайд в Кремле в четверг 18 апреля.
Обновлено вчера в 11:30
Происшествия
В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост
Обновлено вчера в 22:30
Шоу-бизнес
Перед смертью актрисы Ирины Цывиной соседка слышала крики и грохот
После смерти третьего мужа вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина стала владелицей многомиллионного состояния в виде 4 квартир и земельного участка в ближайшем Подмосковье.
Обновлено вчера в 08:37
Происшествия
В Москве неизвестные напали на главу управления ФАС
Нападение на начальника управления контроля программ инфраструктурного и ресурсного обеспечения в сфере ГОЗ ФАС Илью Гришина было совершено утром 18 апреля, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 03:49
Авто
Новый Subaru Outback стал ближе к «Форестеру»
Обещано, что в США продажи нового Subaru Outback стартуют нынешней осенью.
Обновлено вчера в 04:53
Политика
Россия прекращает поставки на Украину нефти и нефтепродуктов
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о запрете экспорта на Украину российской нефти и нефтепродуктов.
Обновлено вчера в 07:05
Транспорт
ГИБДД собирается ужесточить правила сдачи экзамена на права
Задачи теоретической части экзамена на водительские права собирается переработать ГИБДД. Об этом сообщает пресс-центр МВД России.
Обновлено в 04:00
Экономика
Лукашенко заявил о необходимости скорейшей модернизации двух НПЗ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе ежегодного Послания к народу и Национальному собранию заявил о необходимости скорее закончить модернизацию двух крупных нефтеперерабатывающих заводов страны (НПЗ).
Обновлено в 04:21
Здоровье
В Германии родились близнецы с разницей в 97 дней
Жительница немецкого города Кельн по имени Оксана родила близнецов с разницей в 97 дней. Об этом сообщило издание The Times.
Обновлено в 00:32
Здоровье
В Астраханской области активизировались клещи
Как отметили в региональной службе ветеринарии, сами клещи опасны не своими укусами, а тем, что являются переносчиками многих инфекционных заболеваний, таких как клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз, Астраханская риккетсиозная лихорадка, Крымская геморрагическая лихорадка, клещевой сыпной тиф и др.
Обновлено в 00:40
Экономика
Россия не достигла нужного уровня самообеспечения продовольствием
По итогам прошлого года необходимого уровня не достигли молоко, картофель и соль.
Обновлено вчера в 19:43
Здоровье
Родившийся с самым низким в мире весом малыш выжил
Обновлено в 02:05
Здоровье
Пропуск завтрака и поздний ужин назвали смертельно опасными
Обновлено в 00:40
Экономика
«Интер РАО» увеличила долю в «Русских газовых турбинах» до 50%
Предприятие РГТ создано в 2011 году, владеет площадкой в Рыбинске по сборке газовых турбин 6FA (около 80 МВт) по технологии GE.
Обновлено в 03:46
Происшествия
В Красноярске два человека погибли под сорванной ветром крышей
Два человека погибли при падении сорванной ветром металлической крыши в Красноярске, сообщили РИА Новости в региональном СУСК в четверг.
Обновлено вчера в 10:06
Экономика
Дивидендная доходность по акциям «Северстали» оценивается в 3,4%
"Северсталь" увеличила выплаты дивидендов относительно 4 кв. на 10,4%, но размер дивидендов ниже, чем за 2 и 3 кв. 2018 года.
Обновлено в 04:10
Теннис
Джокович считает, что Медведев сейчас в лучшей форме за всю карьеру
По словам спортсмена, Медведев набрал к данному моменту лучшую форму в жизни: «Его результаты показывают, что он близок к топ-10».
Обновлено в 01:13
Происшествия
Суд отклонил иск родственников погибших при крушении Ту-154 под Сочи
Мещанский суд Москвы отклонил иск родственников жертв катастрофы самолета Ту-154 Минобороны под Сочи.
Обновлено в 01:13
Общество
Дмитрия Быкова перевезут на лечение из Уфы в Москву
Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного во вторник в Уфе, перевезут в Москву.
Обновлено вчера в 08:49