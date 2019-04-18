Экономика

Создание российско-китайского самолета оказалось под угрозойВедомости вчера в 17:12

Китай хочет сам продавать самолет на китайском рынке, а России предлагает продавать его у себя и на мировом рынке, говорят собеседники. Работу над самолетом СОМАС и ОАК начали в 2016 г. В совместном предприятии CRAIC стороны получили по 50%.
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Создание совместного самолета России и Китая оказалось под угрозой срыва

Московский Комсомолец04:13

СМИ: создание российско‐китайского самолета оказалось под угрозой

Телеканал 360°03:42

Создание российско-китайского самолета оказалось под угрозой

Ведомостивчера в 17:12

Проект российско-китайского самолета оказался под угрозой срыва

Взгляд.ру02:23

«Ведомости»: Создание первого российско-китайского самолета оказалось под угрозой

БИЗНЕС Online01:17

«Ведомости»: Россия может отказаться от совместного с Китаем создания самолета

Коммерсантъвчера в 23:35

Китай не предлагал России разделить продажи по проекту CR929, заявили в ОАК

РИА Новости03:56
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Происшествия

Sky: в результате стрельбы в Северной Ирландии погибла журналистка

Редактор издания Mediagazer (США) Лайра Макки погибла в результате стрельбы в четверг вечером в Лондондерри в провинции Ольстер.
Обновлено в 03:36
Происшествия

Офицеров ФСБ задержали за вымогательство 65 миллионов

1. Бывший и действующий следователи ФСБ вымогали взятку у обвиняемого Сотрудники управления собственной безопасности ФСБ России задержали двух офицеров следственного управления ведомства: старшего следователя по особо важным делам Сергея Белоусова и его бывшего подчиненного — следователя Алексея Колбова.
Обновлено вчера в 18:42
Политика

Владимир Зеленский представил членов своей команды

Обновлено вчера в 19:19
Политика

Опубликован доклад Мюллера о «российском вмешательстве»

Генеральный прокурор США Уильям Барр в четверг, 18 апреля, обнародовал незначительно отцензурированную версию доклада по итогам расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, посвящённого «российскому вмешательству» в выборы 2016 года.
Обновлено вчера в 15:14
Гаджеты

Раскрыты особенности камеры нового iPhone

Предыдущие модели iPhone имеют 8 Мп. Передняя камера будет полностью невидимой на дисплее смартфона благодаря специальному покрытию экрана.
Обновлено в 02:43
Баскетбол

ЦСКА проиграл «Басконии» во втором матче серии Евролиги

Обновлено в 00:37
Хоккей

Овечкин сравнялся с Малкиным по количеству голов в плей-офф НХЛ

Благодаря шайбе, заброшенной в ворота «Каролина Харрикейнз», форвард «Вашингтона» Александр Овечкин догнал нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина в списке лучших снайперов в истории плей-офф НХЛ.
Обновлено в 02:59
Космос

Ученые рассказали, как малые спутники вызывают конфликты в космосе

Геостационарная орбита - круговая орбита высотой 35786 километров, на которой работают спутники связи, телевещания и ретрансляции.
Обновлено в 04:10
Происшествия

В Севастополе рухнула парковка вместе с автомобилями

По предварительным данным, ЧП случилось из-за обрушения подпорной стены. Вместе с парковкой в обвал упали три машины.
Обновлено в 02:31
Политика

Путин встретился с президентом Эстонии в Кремле

Президент России Владимир Путин встретился с главой Эстонии Керсти Кальюлайд в Кремле в четверг 18 апреля.
Обновлено вчера в 11:30
Происшествия

В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост

Обновлено вчера в 22:30
Шоу-бизнес

Перед смертью актрисы Ирины Цывиной соседка слышала крики и грохот

После смерти третьего мужа вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина стала владелицей многомиллионного состояния в виде 4 квартир и земельного участка в ближайшем Подмосковье.
Обновлено вчера в 08:37
Происшествия

В Москве неизвестные напали на главу управления ФАС

Нападение на начальника управления контроля программ инфраструктурного и ресурсного обеспечения в сфере ГОЗ ФАС Илью Гришина было совершено утром 18 апреля, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 03:49
Авто

Новый Subaru Outback стал ближе к «Форестеру»

Обещано, что в США продажи нового Subaru Outback стартуют нынешней осенью.
Обновлено вчера в 04:53
Политика

Россия прекращает поставки на Украину нефти и нефтепродуктов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о запрете экспорта на Украину российской нефти и нефтепродуктов.
Обновлено вчера в 07:05
Транспорт

ГИБДД собирается ужесточить правила сдачи экзамена на права

Задачи теоретической части экзамена на водительские права собирается переработать ГИБДД. Об этом сообщает пресс-центр МВД России.
Обновлено в 04:00
Экономика

Лукашенко заявил о необходимости скорейшей модернизации двух НПЗ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе ежегодного Послания к народу и Национальному собранию заявил о необходимости скорее закончить модернизацию двух крупных нефтеперерабатывающих заводов страны (НПЗ).
Обновлено в 04:21
Здоровье

В Германии родились близнецы с разницей в 97 дней

Жительница немецкого города Кельн по имени Оксана родила близнецов с разницей в 97 дней. Об этом сообщило издание The Times.
Обновлено в 00:32
Здоровье

В Астраханской области активизировались клещи

Как отметили в региональной службе ветеринарии, сами клещи опасны не своими укусами, а тем, что являются переносчиками многих инфекционных заболеваний, таких как клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз, Астраханская риккетсиозная лихорадка, Крымская геморрагическая лихорадка, клещевой сыпной тиф и др.
Обновлено в 00:40
Экономика

Россия не достигла нужного уровня самообеспечения продовольствием

По итогам прошлого года необходимого уровня не достигли молоко, картофель и соль.
Обновлено вчера в 19:43
Здоровье

Родившийся с самым низким в мире весом малыш выжил

Обновлено в 02:05
Происшествия

В Югре проверят игровые площадки после гибели ребенка в детсаду

Обновлено в 04:13
Происшествия

Мужчину, гревшего воду на Вечном огне в Волгограде, отправили лечиться

Обновлено в 03:35
Здоровье

Пропуск завтрака и поздний ужин назвали смертельно опасными

Обновлено в 00:40
Экономика

«Интер РАО» увеличила долю в «Русских газовых турбинах» до 50%

Предприятие РГТ создано в 2011 году, владеет площадкой в Рыбинске по сборке газовых турбин 6FA (около 80 МВт) по технологии GE.
Обновлено в 03:46
Происшествия

В Красноярске два человека погибли под сорванной ветром крышей

Два человека погибли при падении сорванной ветром металлической крыши в Красноярске, сообщили РИА Новости в региональном СУСК в четверг.
Обновлено вчера в 10:06
Экономика

Дивидендная доходность по акциям «Северстали» оценивается в 3,4%

"Северсталь" увеличила выплаты дивидендов относительно 4 кв. на 10,4%, но размер дивидендов ниже, чем за 2 и 3 кв. 2018 года.
Обновлено в 04:10
Теннис

Джокович считает, что Медведев сейчас в лучшей форме за всю карьеру

По словам спортсмена, Медведев набрал к данному моменту лучшую форму в жизни: «Его результаты показывают, что он близок к топ-10».
Обновлено в 01:13
Происшествия

Суд отклонил иск родственников погибших при крушении Ту-154 под Сочи

Мещанский суд Москвы отклонил иск родственников жертв катастрофы самолета Ту-154 Минобороны под Сочи.
Обновлено в 01:13
Общество

Дмитрия Быкова перевезут на лечение из Уфы в Москву

Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного во вторник в Уфе, перевезут в Москву.
Обновлено вчера в 08:49
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