Экономика
Объединение энергосистем России, Китая, КНДР, Республики Корея и Японии обойдется в сумму до $7,6 млрд. Об этом говорится в технико-экономическом обосновании проекта, представленном в парламенте южнокорейской государственной энергетической компанией KEPCO, сообщает во вторник телеканал WITN-TV.
ТАССвчера в 23:51
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Экономика
«Ъ»: россиянам придется установить «умные счетчики» на газ
Россиян, которые пользуются центральным газоснабжением, могут обязать устанавливать "умные счетчики".
Обновлено в 02:54
Экономика
СМИ узнали о переговорах по продаже «Альфа-Банка»
Собственники российского частного банка «Альфа-Банк» предлагали банкам-конкурентам, в том числе ВТБ и UniCredit, приобрести кредитную организацию, сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.
Обновлено в 02:49
Энергетика
Россия в январе снизит добычу нефти на 50–60 тысяч баррелей в сутки
В первом полугодии 2019 года в рамках сделки ОПЕК+ производство должно быть снижено на 1,2 млн баррелей в сутки (б/с) от уровня октября 2018 года, на долю России придется 228 тыс. б/с.
Обновлено в 02:44
Экономика
Годовая инфляция в Венесуэле составила почти 1,3 млн %
Инфляция в Венесуэле в годовом выражении составила 1,29 миллиона %.
Обновлено в 02:45
Экономика
Компания миллиардера Клячина купила производителя сырков «Дружба»
Обновлено в 02:43
Экономика
Власти Франции оценили расходы из-за чрезвычайного положения
Объявленные президентом Франции Эмманюэлем Макроном экономические меры потребуют бюджетных затрат в размере 8–10 млрд евро, сообщил госсекретарь Оливье Дюссо (его заявление приводит Le Figaro).
Обновлено в 01:00
Экономика
Райффайзенбанк нашел способ взимать штрафы за просрочку по кредиту
Райффайзенбанк штрафует клиентов – владельцев кредитных карт на 700 руб. при просрочке платежа, называя эту плату «комиссией за мониторинг просроченной задолженности», пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:54
Экономика
Жители России оформляют кредитные карты на всякий случай
Российские потребители получают большую часть кредитных карт в результате активного маркетинга банков или откладывают их на всякий случай, не снимая средств.
Обновлено в 02:42
Финансы
Реальный эффективный курс рубля с начала года снизился на 6,5%
Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) за январь-ноябрь 2018 года снизился на 6,5%, в ноябре - на 0,1%, свидетельствуют данные ЦБ РФ.
Обновлено в 02:31
Финансы
Рубль выглядит крепким в потоке внешнего негатива
Основной причиной падения рубля к доллару стало понижение цен на нефть.
Обновлено в 01:18
Экономика
Минпромторг и группа «ГАЗ» заключили СПИК по производству автомобилей
Группа "ГАЗ", Минпромторг РФ и правительство Нижегородской области в понедельник заключили специнвестконтракт (СПИК) о создании нового и модернизации действующего производства автомобилей.
Обновлено в 01:12
Экономика
В Екатеринбурге депутаты утвердили бюджет на 2019 год в первом чтении
В Екатеринбурге депутаты городской думы приняли муниципальный бюджет на 2019 год в первом чтении.
Обновлено в 02:20
Экономика
Российский сервис InDriver заработал в Бразилии и Эквадоре
Крупный российский сервис заказа такси InDriver объявил о выходе на рынок Бразилии и Эквадора.
Обновлено в 02:22
Энергетика
В ЛНР промышленное производство выросло в 3,4 раза
В Луганской Народной Республике (ЛНР) за 10 месяцев 2018 года реализовали в 3,4 раза больше продукции перерабатывающей промышленности, чем за аналогичный период 2017 года, заявили в министерстве промышленности и торговли республики, сообщает 10 декабря «Луганский информационный центр».
Обновлено в 01:54
Экономика
Генподрядчику строительства космодрома Восточный грозит банкротство
В октябре Роскосмос заключил с ПСО «Казань» контракт стоимостью 38,7 млрд рублей на строительство второго старта на Восточном, хотя о привлечении ПСО к проекту стало известно более года назад.
Обновлено в 01:56