Сегодня клуб представил домашнюю и гостевую футбольную форму на предстоящий сезон.

Происшествия В Ингушетии избили семилетнюю девочку Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело о нанесении телесных повреждений семилетней девочке, сейчас она находится в реанимации, сообщает региональное СУСК.

Политика Похищенный офицер ДНР арестован на Украине в связи с делом МН17 На Украине арестован бывший начальник противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах.

Происшествия В Казани задержали похитившую свыше 20 млн рублей кассиршу В Казани задержали кассиршу, подозреваемую в хищении 20 миллионов рублей у банка в Салавате, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Происшествия В Новой Москве автомобиль сбил людей на обочине Автомобиль сбил людей, стоявших на обочине в деревне Рассудово в Новой Москве.

Происшествия Погибших на «Лошарике» подводников похоронят тайно Моряков-подводников, которые погибли в результате пожара на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик», похоронят тайно.

Политика В Ватикане началась встреча Путина с папой римским Рабочий визит Владимира Путина в Италию начался со встречи с папой римским Франциском в Ватикане, сообщает корреспондент РБК.

Наука Минздрав оценил исследование о продуктах, препятствующих раку В Минздраве прокомментировали исследование испанских ученых о продуктах, препятствующих развитию рака.

Шоу-бизнес Галкин протестировал новый интерфейс в Instagram Первым протестировал обновленную соцсеть Максим Галкин, у которого почти 6 миллионов подписчиков.

Шоу-бизнес Лолита объявила о расставании с мужем Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagram.

Гаджеты Австралийское отделение Samsung обвинили в недобросовестной рекламе По словам председателя ACCC Рода Симса, реклама Samsung показывала, что устройства серии Galaxy являются водонепроницаемыми и защищены от попадания влаги в океане и бассейнах.

Авто Tesla продемонстрировала работу автоматической системы экстренного торможения следующего поколения Ещё в 2017 году Tesla представила автоматическую систему экстренного торможения (automatic emergency braking, AEB), используемую в её транспортных средствах с поддержкой технологии автопилота.

Политика Пресс-служба Зеленского назвала Торонто столицей Канады Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского назвала Торонто столицей Канады вместо Оттавы.

Политика Опубликовано видео задержания иранского танкера в Гибралтаре Видео задержания иранского нефтяного танкера Grace 1 в Гибралтаре опубликовали Еиrопеws.

Культура В Москве впервые покажут бродвейский мюзикл «Титаник» Гости постановки увидят последние часы 14 апреля 1912, когда "непотопляемый корабль" Титаник столкнулся с айсбергом и начал тонуть.

Армия и оружие Более 20 летательных аппаратов вели разведку у границ РФ за неделю В Минобороны рассказали о деятельности иностранных летательных аппаратов вблизи границ РФ за прошедшую неделю.

Армия и оружие Аравийская коалиция сбила беспилотник хуситов Коалиция во главе с Саудовской Аравией уничтожила беспилотник хуситов йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" над аэропортом Джизана, информирует телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на пресс-секретаря коалиции.

Политика Россия удивилась просьбе Британии пустить наблюдателей в Крым Российские дипломаты удивились просьбе британских коллег из ООН пустить в Крым наблюдателей по правам человека, сообщает ТАСС.

Интернет Сбой в Facebook показал, что соцсеть «видит» на фото пользователей Накануне в сервисах, принадлежащих компании Facebook, произошел крупный сбой: в Instagram не загружалась новостная лента, в Facebook — перестали отображаться картинки, а пользователи мессенджера WhatsApp испытывали проблемы с отправкой сообщений.

Происшествия ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку Сотрудники ФСБ задержали врачей главного госпиталя Росгвардии за взятку при постановке диагноза.

Культура Телеканал нашел в архиве возможное интервью с художником Бэнкси Журналист канала ITV Роберт Мерфи обнаружил архивное интервью 2003 года с человеком, который может быть уличным художником Бэнкси, сообщается на сайте телеканала.

Общество За смартфоны без российского ПО могут штрафовать Ранее сообщалось, что производителей смартфонов обяжут устанавливать российские приложения.

Шоу-бизнес Девушка похудела на 60 килограммов, чтобы быть счастливой, как мама Как рассказала изданию Daily Mail сама героиня, она весила 140 килограммов и нередко становилась объектом для насмешек или едких комментариев, люди шептались и переглядывались у неё за спиной.