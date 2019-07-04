Футбол

«Зенит» презентовал форму на новый сезонТелеканал Санкт-Петербург 08:39

Сегодня клуб представил домашнюю и гостевую футбольную форму на предстоящий сезон.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Союз биатлонистов России пошутил про форму «Зенита». Ее цвета похожи на цвета сайта СБР

Sports.ru13:56

Биатлонисты испытали дежавю, увидев новую форму «Зенита»

Мойка7811:13

СБР пошутил над дизайном новой формы «Зенита»

Спорт-Экспресс10:03

Репортаж с презентации новой формы «Зенита»

Чемпионат10:00

На новую форму каждого игрока «Зенита» ушло 16 бутылок. На Дзюбу — 22

Матч ТВ11:42

«Зенит» представил форму на следующий сезон (фото)

Советский спорт07:31

«Зенит» представил новую форму, сделанную из пластиковых бутылок

78.ru07:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 19:43, Ашберн
Происшествия

В Ингушетии избили семилетнюю девочку

Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело о нанесении телесных повреждений семилетней девочке, сейчас она находится в реанимации, сообщает региональное СУСК.
Обновлено в 17:29
Политика

Похищенный офицер ДНР арестован на Украине в связи с делом МН17

На Украине арестован бывший начальник противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах.
Обновлено в 18:54
Происшествия

В Казани задержали похитившую свыше 20 млн рублей кассиршу

В Казани задержали кассиршу, подозреваемую в хищении 20 миллионов рублей у банка в Салавате, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 18:39
Происшествия

В Новой Москве автомобиль сбил людей на обочине

Автомобиль сбил людей, стоявших на обочине в деревне Рассудово в Новой Москве.
Обновлено в 16:20
Общество

Бюст Тутанхамона продали на аукционе в Лондоне почти за $6 млн

Обновлено в 15:37
Происшествия

Погибших на «Лошарике» подводников похоронят тайно

Моряков-подводников, которые погибли в результате пожара на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик», похоронят тайно.
Обновлено в 18:24
Политика

В Ватикане началась встреча Путина с папой римским

Рабочий визит Владимира Путина в Италию начался со встречи с папой римским Франциском в Ватикане, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 08:11
Наука

Минздрав оценил исследование о продуктах, препятствующих раку

В Минздраве прокомментировали исследование испанских ученых о продуктах, препятствующих развитию рака.
Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес

Галкин протестировал новый интерфейс в Instagram

Первым протестировал обновленную соцсеть Максим Галкин, у которого почти 6 миллионов подписчиков.
Обновлено в 12:15
Шоу-бизнес

22-летняя дочь Мадонны готовится к свадьбе с бойфрендом

Мадонна одобрила выбор дочери и, по сообщениям журналистов, собирается присутствовать на церемонии.
Обновлено в 18:30
Шоу-бизнес

Лолита объявила о расставании с мужем

Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagram.
Обновлено в 10:35
Гаджеты

Австралийское отделение Samsung обвинили в недобросовестной рекламе

По словам председателя ACCC Рода Симса, реклама Samsung показывала, что устройства серии Galaxy являются водонепроницаемыми и защищены от попадания влаги в океане и бассейнах.
Обновлено в 04:32
Авто

Tesla продемонстрировала работу автоматической системы экстренного торможения следующего поколения

Ещё в 2017 году Tesla представила автоматическую систему экстренного торможения (automatic emergency braking, AEB), используемую в её транспортных средствах с поддержкой технологии автопилота.
Обновлено в 17:01
Здоровье

Соцсети: как снижается число бедных в России

Рост естественной убыли населения (Голикова) 2.
Обновлено в 10:47
Политика

Пресс-служба Зеленского назвала Торонто столицей Канады

Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского назвала Торонто столицей Канады вместо Оттавы.
Обновлено в 19:23
Футбол

«Краснодар» обыграл «Спартак» и стал победителем турнира в Австрии

Обновлено в 13:54
Политика

Опубликовано видео задержания иранского танкера в Гибралтаре

Видео задержания иранского нефтяного танкера Grace 1 в Гибралтаре опубликовали Еиrопеws.
Обновлено в 18:30
Культура

В Москве впервые покажут бродвейский мюзикл «Титаник»

Гости постановки увидят последние часы 14 апреля 1912, когда "непотопляемый корабль" Титаник столкнулся с айсбергом и начал тонуть.
Обновлено в 05:52
Армия и оружие

Более 20 летательных аппаратов вели разведку у границ РФ за неделю

В Минобороны рассказали о деятельности иностранных летательных аппаратов вблизи границ РФ за прошедшую неделю.
Обновлено в 18:30
Происшествия

В Лондоне подтвердили попытку самоубийства внука Назарбаева

Обновлено в 04:20
Армия и оружие

Аравийская коалиция сбила беспилотник хуситов

Коалиция во главе с Саудовской Аравией уничтожила беспилотник хуситов йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" над аэропортом Джизана, информирует телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на пресс-секретаря коалиции.
Обновлено в 18:19
Наука

33 тысячи лет назад в Румынии было совершено убийство

Обновлено в 06:00
Политика

Россия удивилась просьбе Британии пустить наблюдателей в Крым

Российские дипломаты удивились просьбе британских коллег из ООН пустить в Крым наблюдателей по правам человека, сообщает ТАСС.
Обновлено в 00:18
Интернет

Сбой в Facebook показал, что соцсеть «видит» на фото пользователей

Накануне в сервисах, принадлежащих компании Facebook, произошел крупный сбой: в Instagram не загружалась новостная лента, в Facebook — перестали отображаться картинки, а пользователи мессенджера WhatsApp испытывали проблемы с отправкой сообщений.
Обновлено в 10:39
Футбол

ФК «Ростов» пожаловался на президента «Чайки» в РФС, полицию и ФСБ

Президент «Чайки» нелицеприятно отозвался о болельщиках желто-синих, руководство клуба ответило.
Обновлено в 09:37
Происшествия

ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку

Сотрудники ФСБ задержали врачей главного госпиталя Росгвардии за взятку при постановке диагноза.
Обновлено в 10:53
Культура

Телеканал нашел в архиве возможное интервью с художником Бэнкси

Журналист канала ITV Роберт Мерфи обнаружил архивное интервью 2003 года с человеком, который может быть уличным художником Бэнкси, сообщается на сайте телеканала.
Обновлено в 18:42
Общество

За смартфоны без российского ПО могут штрафовать

Ранее сообщалось, что производителей смартфонов обяжут устанавливать российские приложения.
Обновлено в 10:14
Шоу-бизнес

Девушка похудела на 60 килограммов, чтобы быть счастливой, как мама

Как рассказала изданию Daily Mail сама героиня, она весила 140 килограммов и нередко становилась объектом для насмешек или едких комментариев, люди шептались и переглядывались у неё за спиной.
Обновлено в 18:05
Шоу-бизнес

Алла Пугачева впервые вышла в свет после скандала

Певица в сопровождении водителя прибыла на перрон Рижского вокзала столицы.
Обновлено вчера в 21:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное