Экономика
Сбербанк планирует совместное с «Союзмультфильмом» предприятиеНаша версия вчера в 06:15
Предполагается, что совместное предприятие, которое организуют Сбербанк и «Союзмультфильм», займется созданием контента для различных проектов банка. Об этом журналистам сообщила председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.
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с чего всё началось
Сбербанк и «Союзмультфильм» создадут совместное предприятие, которое будет производить контент для различных проектов Сбербанка, сказала Forbes председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.Forbes08 августа в 17:00
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