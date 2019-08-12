В прошлый раз тоже были монеты "Ну, погоди!", которые нам самим пришлось запрашивать у Центробанка, чтобы студии предоставили экземпляры, чтобы мы могли их показывать.

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«Союзмультфильм» и ЦБ согласовали монеты с «Бременскими музыкантами»

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