Это уже не в первый раз происходит. В прошлый раз тоже были монеты „Ну, погоди!“, которые нам самим пришлось запрашивать у Центробанка, чтобы студии предоставили экземпляры, чтобы мы могли их показывать. У них какая-то собственная политика идёт по монетам, свой план выпуска.

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«Союзмультфильм» и ЦБ согласовали монеты с «Бременскими музыкантами»

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