Культура

«Союзмультфильм» и ЦБ согласовали монеты с «Бременскими музыкантами»РИА Новости 07:56

Банк России согласовал изображения на монетах, посвященных "Бременским музыкантам", с "Союзмультфильмом", ответили в ЦБ на запрос РИА Новости. Ранее ЦБ сообщил о выпуске памятных монет, посвященных мультфильму "Бременские музыканты".
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Юлиана Слащева
Это уже не в первый раз происходит. В прошлый раз тоже были монеты „Ну, погоди!“, которые нам самим пришлось запрашивать у Центробанка, чтобы студии предоставили экземпляры, чтобы мы могли их показывать. У них какая-то собственная политика идёт по монетам, свой план выпуска.
— Юлиана СлащеваРидус 10:28

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