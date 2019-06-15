Общество

Союз журналистов пригласил Голунова выступить на митинге 16 июняИзвестия вчера в 09:43

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев пригласил журналиста Ивана Голунова выступить на митинге, который состоится в Москве 16 июня. По его словам, собравшимся важно услышать мнение Голунова о том, как развивать гражданское общество.
Читать в источнике
Владимир Соловьев
Этот митинг очень важен для всего журналистского сообщества. Нам нужно поговорить о том, как нам жить дальше, как развивать гражданское общество. И было бы очень хорошо, если бы на нашем митинге появился герой этих дней – Иван Голунов.
— Владимир Соловьев, российский журналистВзгляд.ру вчера в 09:25
с чего всё началось

Глава СЖР пригласил Голунова выступить на митинге 16 июня

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев пригласил корреспондента "Медузы" Ивана Голунова выступить в воскресенье на митинге в Москве на проспекте Академика Сахарова.
Интерфаксвчера в 08:44

Подробнее о событии

Глава Союза журналистов России пригласил Голунова на митинг 16 июня

ТАССвчера в 10:27

Ивану Голунову предложено выступить в воскресенье на митинге в Москве на проспекте Академика Сахарова

Эхо Москвывчера в 15:03

Глава СЖР пригласил Голунова выступить на митинге 16 июня

Интерфаксвчера в 08:44

Глава СЖР пригласил Голунова на митинг 16 июня

Московский Комсомолецвчера в 09:26

Ивана Голунова пригласили на митинг 16 июня в Москве

Говорит Москвавчера в 09:00

Глава СЖР пригласил Голунова выступить на митинге 16 июня

News.ruвчера в 08:56

Союз журналистов пригласил Голунова выступить на митинге 16 июня

Известиявчера в 09:43
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 08:59, Вашингтон
Футбол

Футболисты ЦСКА прошли медосмотр перед новым сезоном

Обновлено в 08:12
Футбол

Сборная Аргентины проиграла команде Колумбии в матче Кубка Америки

Сборная Аргентины проиграла команде Колумбии в матче первого тура группового этап Кубка Америки, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 19:58
Политика

В Кремле рассказали о сдержанном оптимизме по поводу Украины

В Кремле есть сдержанный оптимизм по поводу дальнейшей политики властей Украины.
Обновлено в 07:01
Происшествия

Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области

Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.
Обновлено вчера в 15:33
Шоу-бизнес

Ольга Бузова отправилась на свадьбу со своим экс-бойфрендом

Как оказалось, там Ольга не совсем отдыхает – она прилетела на свадьбу, а сопровождал ее никто иной как ее бывший бойфренд Тимофей Майоров.
Обновлено в 06:33
Происшествия

Освобожденного Голунова допросили в МВД как свидетеля

Журналист интернет-издания «Медуза» Иван Голунов в качестве свидетеля дал показания следствию МВД.
Обновлено в 08:22
Политика

МИД РФ призвал избегать мест массового скопления людей в Гонконге

На прошлой неделе в Гонконге начались массовые акции протеста против принятия поправок к закону об экстрадиции.
Обновлено в 08:23
Общество

Жену Нетаньяху приговорили к штрафу за заказ ресторанной еды

На супругу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сару наложили штраф в размере 15 тысяч долларов США за заказ еды в люксовых ресторанах за государственный счет.
Обновлено в 08:07
Политика

Пушков оценил видео с бегущим через фонтан Зеленским

Обновлено в 05:08
Политика

Крымчан анонимно опросят о цели поездок на Украину

Украинские власти проведут мониторинг поездок жителей Крыма на Украину.
Обновлено в 06:13
Происшествия

Сотни человек пришли проститься с погибшим в драке в селе Чемодановка

Около 300 человек пришли на церемонию прощания с 33-летним мужчиной, скончавшимся в результате массовой драки в селе Чемодановка Пензенской области.
Обновлено в 07:58
Шоу-бизнес

В День отца Меган Маркл и принц Гарри опубликовали нежное фото с сыном

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл впервые стали родителями 6 мая. У пары родился сын, которого назвали Арчи Харрисоном.
Обновлено в 08:16
Происшествия

Взрыв пиротехники произошёл в жилом доме в Лениниградской области

Подросток пострадал в результате взрыва пиротехники в квартире одного из жилых домов в Ленинградской области.
Обновлено в 08:26
Происшествия

Губернатор назвал виновных в обострении конфликта в Чемодановке

В субботу, 15 июня, во время второго схода жителей села Чемодановка губернатор Иван Белозерцев назвал виновных в обострении конфликта.
Обновлено в 07:00
Технологии

Facebook раскрыла всех партнёров криптовалюты GlobalCoin

GlobalCoin обрастает партнёрами Доступ к полному списку получило издание The Block.
Обновлено в 08:10
Армия и оружие

Наблюдательный пункт ВС Турции в Идлибе подвергся обстрелу

Наблюдательный пункт Вооружённых сил Турции подвергся миномётному обстрелу в Идлибе на севере Сирии.
Обновлено в 04:19
Спорт

Булыкин пойдет на выборы в Мосгордуму по округу Митрохина и Соболь

Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин пойдет на выборы в Мосгордуму по одномандатному избирательному округу № 43, в состав которого входят районы: Хамовники, Арбат и Пресня.
Обновлено в 07:48
Происшествия

Прокуратура начала проверку из-за расцепки вагонов поезда в Брянске

Обновлено в 06:50
Происшествия

Аргентина и Уругвай остались без электричества

Аргентина и Уругвай остались без электричества. К этому привел сбой в системе электроснабжения государств.
Обновлено в 08:34
Происшествия

Сбежавшая цирковая медведица покусала двух прохожих

В Саратовской области медведица сбежала из цирка и покусала двух прохожих. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:12
Хоккей

Петерссон подписал контракт с московским «Динамо»

Шведский нападающий Андре Петерссон заключил контракт на один сезон с московским "Динамо", сообщается на сайте хоккейного клуба.
Обновлено в 08:23
Политика

Трамп опроверг сообщения СМИ о кибератаках на российскую энергосистему

Американский лидер Дональд Трамп опроверг сообщения The New York Times о том, что США участили попытки кибератак на энергетическую систему России для демонстрации новых возможностей по применению киберинструментов.
Обновлено вчера в 21:37
Культура

Экс-директор Чернобыльской АЭС раскритиковал сериал «Чернобыль»

Бывший директор Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) Игорь Грамоткин раскритиковал американский сериал «Чернобыль» за обилие алкоголя в кадре.
Обновлено вчера в 15:51
Армия и оружие

Обновленную «Сосну» Минобороны показали на видео

Телеканал «Звезда» опубликовал сюжет о новой модификации зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Сосна» — в конфигурации на шасси БМП-3.
Обновлено в 07:52
Происшествия

Сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в ритуальном убийстве

По предварительным данным, обстоятельства таковы, что у старшего сына хоккеиста, 18-летнего Максима, вечером по неизвестным пока причинам возник конфликт с матерью, после чего он схватил нож и попытался нанести смертельный удар.
Обновлено 14 июня в 06:46
Происшествия

В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб

Обновлено вчера в 16:55
Музыка

Умер барабанщик «Машины времени» Сергей Остроумов

Обновлено в 07:09
Общество

Власти подтвердили, что два дома во Франции принадлежат семье Путина

Заместитель мэра города Биарриц Джоселин Кастаньед рассказала журналистам, что семья Путина владеет двумя домами во Франции.
Обновлено в 02:18
Политика

Ренато Усатый возвращается в Молдавию

Молдавский политик и примар Бельц Ренато Усатый заявил, что возвращается в Молдову. Об этом он сообщил в видеотрансляции на фейсбуке.
Обновлено в 06:58
Армия и оружие

В ДНР обвинили Киев в подготовке провокации

В самопровозглашенной ДНР обвинили Киевские власти в подготовке провокации, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:15
Как работают Яндекс.Новости?
Дело журналиста Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
Главное