Общество

Союз журналистов пригласил Голунова выступить на митинге 16 июняИзвестия 09:43

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев пригласил журналиста Ивана Голунова выступить на митинге, который состоится в Москве 16 июня. По его словам, собравшимся важно услышать мнение Голунова о том, как развивать гражданское общество.
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Владимир Соловьев
Этот митинг очень важен для всего журналистского сообщества. Нам нужно поговорить о том, как нам жить дальше, как развивать гражданское общество. И было бы очень хорошо, если бы на нашем митинге появился герой этих дней – Иван Голунов.
— Владимир Соловьев, российский журналистВзгляд.ру 09:25
с чего всё началось

Глава СЖР пригласил Голунова выступить на митинге 16 июня

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев пригласил корреспондента "Медузы" Ивана Голунова выступить в воскресенье на митинге в Москве на проспекте Академика Сахарова.
Интерфакс08:44

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Глава СЖР пригласил Голунова выступить на митинге 16 июня

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Ивана Голунова пригласили на митинг 16 июня в Москве

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РАПСИ08:50

Глава СЖР пригласил Голунова на митинг 16 июня

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