Общество

Союз журналистов пригласил Голунова выступить на митинге 16 июняИзвестия 09:43

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев пригласил журналиста Ивана Голунова выступить на митинге, который состоится в Москве 16 июня. По его словам, собравшимся важно услышать мнение Голунова о том, как развивать гражданское общество.
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с чего всё началось

Глава СЖР пригласил Голунова выступить на митинге 16 июня

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев пригласил корреспондента "Медузы" Ивана Голунова выступить в воскресенье на митинге в Москве на проспекте Академика Сахарова.
Интерфакс08:44

Подробнее о событии

В Москве пройдет митинг за «справедливость для всех»

Интерфакс17:24

Голунов выступит на митинге в защиту свободы слова в Москве

Газета.Ru12:13

Глава СЖР пригласил Голунова на митинг 16 июня

Московский Комсомолец09:26

Глава Союза журналистов России пригласил Голунова на митинг 16 июня

ТАСС10:27

Ивана Голунова пригласили на митинг 16 июня в Москве

Говорит Москва09:00

В Москве анонсировали митинг за свободу слова и справедливость

Lenta.ru08:53

На проспекте Академика Сахарова в Москве сегодня пройдет митинг под лозунгом «Закон и справедливость для всех»

Эхо Москвы17:00
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Армия и оружие

Корабли Балтийского флота контролируют обстановку в районе учений НАТО

Обновлено в 09:45
Происшествия

Число жертв ДТП под Воронежем увеличилось до восьми

Обновлено в 16:22
Политика

Москва ожидает, что трибунал по Черному морю в Гааге примет доводы РФ

Слушания суда в Гааге прошли 10-14 июня В МИД РФ рассчитывают, что морской арбитраж в Гааге примет доводы России по арбитражному разбирательству с Украиной по Черному, Азовскому морям и Керченскому проливу.
Обновлено в 11:43
Армия и оружие

CNN: Иранцы пытались сбить дрон США перед атакой на танкеры

Обновлено в 03:43
Футбол

Президент Украины Зеленский поздравил сборную Украины U20 с победой на ЧМ

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил молодежную сборную Украины с победой на чемпионате мира среди футболистов до 20-ти лет, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:25
Происшествия

Экипаж атакованного танкера Front Altair прибыл в Дубай

Весь экипаж нефтяного танкера Front Altair, атакованного в Оманском заливе, прибыли из Ирана в Дубай.
Обновлено в 17:01
Происшествия

После драки в Пензенской области в полицию попали более 170 человек

Обновлено в 03:43
Общество

Названы первые города России, где заработает 5G

Вице-премьер России Максим Акимов рассказал о городах, в которых должны появиться первые в стране зоны, в которых будут установлены сети 5G, сообщает 15 июня телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 09:40
Политика

Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе

Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.
Обновлено в 16:38
Наука

Нейросеть научили определять фотошоп на изображениях

Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли и компания Adobe создали нейросеть, которая может не только определять фотошоп на изображениях, но и предполагать, как выглядел снимок в оригинале.
Обновлено в 09:26
Происшествия

Младшего сына Максима Соколова задержали по делу об убийстве матери

Обновлено вчера в 04:44
Происшествия

В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб

По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено в 16:55
Шоу-бизнес

Ани Лорак подтвердила роман с продюсером Black Star

Пару дней назад Ани Лорак заподозрили в романе с Егором Глебом. Друг Егора Крида занимает должность саунд-продюсера в лейбле Black Star.
Обновлено вчера в 15:27
Технологии

В Сети появилось видео с ответом робота на издевательства людей

Обновлено в 08:39
Политика

Соболь поблагодарила Федермессер за отказ баллотироваться в Мосгордуму

Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь поблагодарила основателя фонда «Вера» Анну Федермессер за то, что та отказалась участвовать в выборах в Мосгордуму.
Обновлено в 05:32
Единоборства

Дортикос нокаутировал Табити в полуфинале WBSS

Обновлено в 17:21
Кино

Юлия Пересильд зажгла на «Кинотавре»

Юлия Пересильд зажгла на "Кинотавре" В рамках основной конкурсной программы в пятницу, 14 июня, на "Кинотавре" прошел премьерный показ фильма "Sheena667".
Обновлено в 04:41
Общество

Малышева ответила на критику передачи о детях-кретинах

Отвечая на критику передачи "Жить здорово", посвященной заболеваниям, вызывающим слабоумие у детей, телеведущая Елена Малышева в беседе с "Говорит Москва" посоветовала всем возмутившимся из-за некорректного использования терминов посмотреть передачу полностью.
Обновлено вчера в 10:07
Политика

Новый премьер Молдавии сделала заявление об РФ

Молдавия готова к экономическому и торговому сотрудничеству с Россией, заявила премьер Молдавии Майя Санду, сообщает «Спутник».
Обновлено в 10:13
Происшествия

В Киеве во дворе жилого дома прогремел взрыв

В Киеве во дворе жилого дома прогремел взрыв. Об этом 15 июня сообщает «Интерфакс-Украина». Инцидент произошел на Тургеневской улице.
Обновлено в 17:05
Баскетбол

Де Коло назвал ЦСКА настоящей семьёй

Французский баскетболист ЦСКА Нандо де Коло рассказал о том, как проходила его адаптация в команде после перехода в 2014 году, и сравнил свой нынешний коллектив с семьёй.
Обновлено в 17:33
Футбол

Лунин попал в число номинантов на премию «Golden Boy»

Итальянское издание Tuttosport представило сотню номинантов на премию Golden Boy. Премия вручается в семнадцатый раз.
Обновлено в 16:33
Футбол

Венесуэла сыграла вничью с Перу на Кубке Америки

Сборная Венесуэлы и команда Перу разошлись миром в матче 1-го тура группового турнира Кубка Америки – 0:0. Главный судья Вильмар Рольдан Перес отменил два гола перуанцев при помощи системы видеоассистента рефери (ВАР).
Обновлено в 16:59
Политика

NYT: США усилили кибератаки на российскую энергосистему

Спецслужбы США в течение последнего года стали значительно активнее, чем ранее, пытаться внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистему России.
Обновлено в 12:19
Общество

Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца

Обновлено в 04:45
Культура

Экс-директор Чернобыльской АЭС раскритиковал телесериал «Чернобыль»

Экс-директор Чернобыльской АЭС Игорь Грамоткин резко раскритиковал сериал «Чернобыль», американского канала НВО, за недостоверный показ чернобыльской катастрофы.
Обновлено в 14:32
Общество

Дань уважения: в Москве открыли памятник военным медикам

Обновлено в 17:31
Шоу-бизнес

Саша Савельева посетовала на маму, читающую ее Instagram

35-летняя певица в конце марта 2019 года впервые стала мамой, но уже привела себя в хорошую физическую форму.
Обновлено в 11:39
Политика

Цекало напомнили о шутке про Крым

Обновлено в 14:38
Футбол

Кафельников раскритиковал обращение Глушакова к фанатам

Известный болельщик московского "Спартака" и самый титулованный теннисист России Евгений Кафельников прокомментировал недавнее заявление капитана столичного клуба Дениса Глушакова по поводу своего положения в команде, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:19
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