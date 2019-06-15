Общество
Союз журналистов пригласил Голунова выступить на митинге 16 июняИзвестия 09:43
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев пригласил журналиста Ивана Голунова выступить на митинге, который состоится в Москве 16 июня. По его словам, собравшимся важно услышать мнение Голунова о том, как развивать гражданское общество.
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с чего всё началось
Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев пригласил корреспондента "Медузы" Ивана Голунова выступить в воскресенье на митинге в Москве на проспекте Академика Сахарова.Интерфакс08:44
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Армия и оружие
Корабли Балтийского флота контролируют обстановку в районе учений НАТО
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Число жертв ДТП под Воронежем увеличилось до восьми
Обновлено в 16:22
Политика
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Слушания суда в Гааге прошли 10-14 июня В МИД РФ рассчитывают, что морской арбитраж в Гааге примет доводы России по арбитражному разбирательству с Украиной по Черному, Азовскому морям и Керченскому проливу.
Обновлено в 11:43
Футбол
Президент Украины Зеленский поздравил сборную Украины U20 с победой на ЧМ
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Происшествия
Экипаж атакованного танкера Front Altair прибыл в Дубай
Весь экипаж нефтяного танкера Front Altair, атакованного в Оманском заливе, прибыли из Ирана в Дубай.
Обновлено в 17:01
Общество
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Вице-премьер России Максим Акимов рассказал о городах, в которых должны появиться первые в стране зоны, в которых будут установлены сети 5G, сообщает 15 июня телеканал РЕН ТВ.
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Политика
Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе
Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.
Обновлено в 16:38
Наука
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Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли и компания Adobe создали нейросеть, которая может не только определять фотошоп на изображениях, но и предполагать, как выглядел снимок в оригинале.
Обновлено в 09:26
Происшествия
Младшего сына Максима Соколова задержали по делу об убийстве матери
Обновлено вчера в 04:44
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено в 16:55
Шоу-бизнес
Ани Лорак подтвердила роман с продюсером Black Star
Пару дней назад Ани Лорак заподозрили в романе с Егором Глебом. Друг Егора Крида занимает должность саунд-продюсера в лейбле Black Star.
Обновлено вчера в 15:27
Политика
Соболь поблагодарила Федермессер за отказ баллотироваться в Мосгордуму
Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь поблагодарила основателя фонда «Вера» Анну Федермессер за то, что та отказалась участвовать в выборах в Мосгордуму.
Обновлено в 05:32
Единоборства
Дортикос нокаутировал Табити в полуфинале WBSS
Обновлено в 17:21
Кино
Юлия Пересильд зажгла на «Кинотавре»
Юлия Пересильд зажгла на "Кинотавре" В рамках основной конкурсной программы в пятницу, 14 июня, на "Кинотавре" прошел премьерный показ фильма "Sheena667".
Обновлено в 04:41
Общество
Малышева ответила на критику передачи о детях-кретинах
Отвечая на критику передачи "Жить здорово", посвященной заболеваниям, вызывающим слабоумие у детей, телеведущая Елена Малышева в беседе с "Говорит Москва" посоветовала всем возмутившимся из-за некорректного использования терминов посмотреть передачу полностью.
Обновлено вчера в 10:07
Политика
Новый премьер Молдавии сделала заявление об РФ
Молдавия готова к экономическому и торговому сотрудничеству с Россией, заявила премьер Молдавии Майя Санду, сообщает «Спутник».
Обновлено в 10:13
Происшествия
В Киеве во дворе жилого дома прогремел взрыв
В Киеве во дворе жилого дома прогремел взрыв. Об этом 15 июня сообщает «Интерфакс-Украина». Инцидент произошел на Тургеневской улице.
Обновлено в 17:05
Баскетбол
Де Коло назвал ЦСКА настоящей семьёй
Французский баскетболист ЦСКА Нандо де Коло рассказал о том, как проходила его адаптация в команде после перехода в 2014 году, и сравнил свой нынешний коллектив с семьёй.
Обновлено в 17:33
Футбол
Лунин попал в число номинантов на премию «Golden Boy»
Итальянское издание Tuttosport представило сотню номинантов на премию Golden Boy. Премия вручается в семнадцатый раз.
Обновлено в 16:33
Футбол
Венесуэла сыграла вничью с Перу на Кубке Америки
Сборная Венесуэлы и команда Перу разошлись миром в матче 1-го тура группового турнира Кубка Америки – 0:0. Главный судья Вильмар Рольдан Перес отменил два гола перуанцев при помощи системы видеоассистента рефери (ВАР).
Обновлено в 16:59
Политика
NYT: США усилили кибератаки на российскую энергосистему
Спецслужбы США в течение последнего года стали значительно активнее, чем ранее, пытаться внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистему России.
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Общество
Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца
Обновлено в 04:45
Культура
Экс-директор Чернобыльской АЭС раскритиковал телесериал «Чернобыль»
Экс-директор Чернобыльской АЭС Игорь Грамоткин резко раскритиковал сериал «Чернобыль», американского канала НВО, за недостоверный показ чернобыльской катастрофы.
Обновлено в 14:32
Общество
Дань уважения: в Москве открыли памятник военным медикам
Обновлено в 17:31
Шоу-бизнес
Саша Савельева посетовала на маму, читающую ее Instagram
35-летняя певица в конце марта 2019 года впервые стала мамой, но уже привела себя в хорошую физическую форму.
Обновлено в 11:39
Политика
Цекало напомнили о шутке про Крым
Обновлено в 14:38
Футбол
Кафельников раскритиковал обращение Глушакова к фанатам
Известный болельщик московского "Спартака" и самый титулованный теннисист России Евгений Кафельников прокомментировал недавнее заявление капитана столичного клуба Дениса Глушакова по поводу своего положения в команде, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:19