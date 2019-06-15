Союз журналистов пригласил Голунова выступить на митинге 16 июняИзвестия 09:43

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев пригласил корреспондента "Медузы" Ивана Голунова выступить в воскресенье на митинге в Москве на проспекте Академика Сахарова.

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