Союз журналистов пригласил Голунова выступить на митинге 16 июняИзвестия 09:43

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев пригласил корреспондента "Медузы" Ивана Голунова выступить в воскресенье на митинге в Москве на проспекте Академика Сахарова.

с чего всё началось

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев пригласил журналиста Ивана Голунова выступить на митинге, который состоится в Москве 16 июня. По его словам, собравшимся важно услышать мнение Голунова о том, как развивать гражданское общество.

Финансы Банк России снизил ключевую ставку Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.

Политика Лолите и Цекало припомнили шутку про Крым Украинский блогер Татьяна Микитенко на фестивале "Днепровский пост" напомнила о шутке Александра Цекало про Крым и Карпаты.

Происшествия В США задержали мужчину при попытке перелезть через ограду Белого дома Как сообщили в ведомстве, неизвестный мужчина пытался пересечь защитное ограждение Белого дома с северо-западной стороны здания Минфина рядом с Пенсильвания-авеню.

Происшествия Момент фатального крушения Як-52 на авиашоу попал на видео Как сообщают местные СМИ, пилот из Германии выполнял акробатические фигуры на самолете Як-52.

Энергетика В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд.

Футбол Божович хочет получить российское гражданство Божович, который работает в России с 2008 года, не считая двухлетнего перерыва, тренировал «Амкар», ФК «Москва», «Динамо», «Ростов», «Локомотив» и «Арсенал».

Гаджеты Sony Xperia 1 стоит слишком дорого Совсем недавно состоялся официальный анонс смартфона Sony Xperia 1, который, как оказалось, довольно дорогой.

Политика На Украине нашли незаконный трубопровод по перекачке топлива из России Как отмечается, два незаконных подсоединения шлангов к трубопроводу были найдены 14 июня. Неизвестные перекачивали топливо из России.

Футбол Джампаоло покинул «Сампдорию». Он возглавит «Милан» Ожидается, что в Генуе Джампаоло сменит экс-тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо. Сам же Джампаоло возглавит «Милан».

Происшествия SANA: на складе боеприпасов в Дамаске произошёл взрыв На армейском складе боеприпасов в Дамаске произошёл взрыв, сообщает SANA со ссылкой на военный источник.

Происшествия На Украине обнаружили незаконный трубопровод по перекачке топлива из России Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Луганской области незаконную переправку горюче-смазочных материалов (ГСМ) с территории России.

Общество Американка показала кота с огромными лишними пальцами Лишние пальцы на передних лапах кота настолько большие, что напоминают еще одну лапу.

Армия и оружие CNN: Иран пытался сбить беспилотник США перед инцидентом с танкерами За несколько часов до нападения на два танкера в Оманском заливе в четверг, 13 июня, Иран попытался сбить американский беспилотник ракетой класса «земля-воздух», сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.

Общество Нотр-Дам отчитался об отсутствии пожертвований от миллиардеров В апреле сообщалось, что суммарные пожертвования на восстановление собора Парижской Богоматери перевалили за миллиард евро.

Происшествия Дело об убийстве в Чемодановке передали в центральный аппарат СК Дела об убийстве в массовой драке жителя Чемодановки передали из Пензенской области в Главное следственное управление СК.

Происшествия Первая после пожара месса началась в Нотр-Даме Собор Парижской Богоматери принял первую мессу после страшного пожара. Трансляцию ведет католический телеканал KTO.

Происшествия Девочка умерла от сердечного приступа на аттракционе в Анапе Восьмилетняя девочка умерла после катания на одной из каруселей парка аттракционов на Пионерском проспекте в Анапе.

Авто Почему дорожают автомобили с пробегом Подержанные машины дорожают, несмотря на начавшееся падение спроса на вторичном рынке.