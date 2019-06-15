Общество

Союз журналистов пригласил Голунова выступить на митинге 16 июняИзвестия 09:43

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев пригласил журналиста Ивана Голунова выступить на митинге, который состоится в Москве 16 июня. По его словам, собравшимся важно услышать мнение Голунова о том, как развивать гражданское общество.
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с чего всё началось

Глава СЖР пригласил Голунова выступить на митинге 16 июня

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев пригласил корреспондента "Медузы" Ивана Голунова выступить в воскресенье на митинге в Москве на проспекте Академика Сахарова.
Интерфакс08:44

Подробнее о событии

Голунов выступит на митинге в защиту свободы слова в Москве

Газета.Ru12:13

Глава СЖР пригласил Голунова на митинг 16 июня

Московский Комсомолец09:26

Ивана Голунова пригласили на митинг 16 июня в Москве

Говорит Москва09:00

В Москве анонсировали митинг за свободу слова и справедливость

Lenta.ru08:53

Глава СЖР пригласил Голунова выступить на митинге 16 июня

Интерфакс08:44

Журналист Голунов приглашен выступить на митинге 16 июня

РАПСИ08:50

Глава Союза журналистов России пригласил Голунова на митинг 16 июня

ТАСС10:27
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 13:15, Вашингтон
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку

Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
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Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму

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Лолите и Цекало припомнили шутку про Крым

Украинский блогер Татьяна Микитенко на фестивале "Днепровский пост" напомнила о шутке Александра Цекало про Крым и Карпаты.
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Происшествия

В США задержали мужчину при попытке перелезть через ограду Белого дома

Как сообщили в ведомстве, неизвестный мужчина пытался пересечь защитное ограждение Белого дома с северо-западной стороны здания Минфина рядом с Пенсильвания-авеню.
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Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца

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Общество

Желавших уехать в Канаду россиян переселят

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Загитова откатала номер под любимую песню Медведевой

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Политика

Трамп предрек обвал рынка в случае своего проигрыша на выборах

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Происшествия

Момент фатального крушения Як-52 на авиашоу попал на видео

Как сообщают местные СМИ, пилот из Германии выполнял акробатические фигуры на самолете Як-52.
Обновлено в 08:14
Энергетика

В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине

Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд.
Обновлено вчера в 14:00
Футбол

Божович хочет получить российское гражданство

Божович, который работает в России с 2008 года, не считая двухлетнего перерыва, тренировал «Амкар», ФК «Москва», «Динамо», «Ростов», «Локомотив» и «Арсенал».
Обновлено в 02:45
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Обновлено вчера в 04:08
Футбол

Погба устроит бойкот, если «Манчестер Юнайтед» не продаст его в «Реал»

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба хочет продолжить карьеру в "Реале", сообщает abc.es.
Обновлено в 08:30
Кино

Умер итальянский режиссёр Франко Дзеффирелли

Обновлено в 07:45
Гаджеты

Sony Xperia 1 стоит слишком дорого

Совсем недавно состоялся официальный анонс смартфона Sony Xperia 1, который, как оказалось, довольно дорогой.
Обновлено в 09:24
Политика

На Украине нашли незаконный трубопровод по перекачке топлива из России

Как отмечается, два незаконных подсоединения шлангов к трубопроводу были найдены 14 июня. Неизвестные перекачивали топливо из России.
Обновлено в 11:47
Футбол

Джампаоло покинул «Сампдорию». Он возглавит «Милан»

Ожидается, что в Генуе Джампаоло сменит экс-тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо. Сам же Джампаоло возглавит «Милан».
Обновлено в 05:33
Происшествия

SANA: на складе боеприпасов в Дамаске произошёл взрыв

На армейском складе боеприпасов в Дамаске произошёл взрыв, сообщает SANA со ссылкой на военный источник.
Обновлено в 12:34
Авто

Эксперты составили ТОП-5 лучших авто для начинающих водителей

Обновлено в 12:28
Футбол

Глушаков ответил на вопрос о будущем в «Спартаке»

Обновлено в 07:25
Общество

После тренировки в ЦПК астронавт Пармитано почувствовал себя носком

Обновлено в 12:47
Происшествия

На Украине обнаружили незаконный трубопровод по перекачке топлива из России

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Луганской области незаконную переправку горюче-смазочных материалов (ГСМ) с территории России.
Обновлено в 07:20
Общество

Американка показала кота с огромными лишними пальцами

Лишние пальцы на передних лапах кота настолько большие, что напоминают еще одну лапу.
Обновлено в 11:25
Армия и оружие

CNN: Иран пытался сбить беспилотник США перед инцидентом с танкерами

За несколько часов до нападения на два танкера в Оманском заливе в четверг, 13 июня, Иран попытался сбить американский беспилотник ракетой класса «земля-воздух», сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 23:28
Общество

Нотр-Дам отчитался об отсутствии пожертвований от миллиардеров

В апреле сообщалось, что суммарные пожертвования на восстановление собора Парижской Богоматери перевалили за миллиард евро.
Обновлено вчера в 22:14
Происшествия

Дело об убийстве в Чемодановке передали в центральный аппарат СК

Дела об убийстве в массовой драке жителя Чемодановки передали из Пензенской области в Главное следственное управление СК.
Обновлено в 12:25
Происшествия

Первая после пожара месса началась в Нотр-Даме

Собор Парижской Богоматери принял первую мессу после страшного пожара. Трансляцию ведет католический телеканал KTO.
Обновлено в 12:49
Происшествия

Девочка умерла от сердечного приступа на аттракционе в Анапе

Восьмилетняя девочка умерла после катания на одной из каруселей парка аттракционов на Пионерском проспекте в Анапе.
Обновлено в 11:18
Авто

Почему дорожают автомобили с пробегом

Подержанные машины дорожают, несмотря на начавшееся падение спроса на вторичном рынке.
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Религия

16 июня православные отмечают День Святой Троицы

16 июня 2019 года православные отмечают один из самых главных христианских праздников - День Святой Троицы.
Обновлено в 08:32
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Дело журналиста Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
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