Общество
Союз журналистов пригласил Голунова выступить на митинге 16 июняИзвестия 09:43
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев пригласил журналиста Ивана Голунова выступить на митинге, который состоится в Москве 16 июня. По его словам, собравшимся важно услышать мнение Голунова о том, как развивать гражданское общество.
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с чего всё началось
Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев пригласил корреспондента "Медузы" Ивана Голунова выступить в воскресенье на митинге в Москве на проспекте Академика Сахарова.Интерфакс08:44
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