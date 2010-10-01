Спорт

Эхо МосквыЭхо МосквыСоюз биатлонистов России и биатлонисты нашли компромисс по контрактам

Напомним, ранее лидер нашей сборной Александр Логинов сказал, что не будет подписывать контракт, выражая недовольство его условиями.
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Александр Логинов
Переговоры прошли абсолютно нормально. Действительно, надо это было сделать чуть раньше, но лучше поздно, чем никогда.
— Александр Логинов, российский биатлонистТАСС 06:48

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