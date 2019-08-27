Космос
РБК«Союз МС-14» с роботом Федором со второй попытки пристыковался к МКС
«Корабль «Союз МС-14» успешно пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции», — говорится в сообщении в Twitter госкорпорации. Корабль доставил на МКС около 670 кг сухого груза. 24 августа «Союз МС-14» с роботом Федором на борту не смог пристыковаться к станции.
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Мы выявили проблему на самой станции, вчера во время облета и последующих тестов по стыковке "Союза-13" мы увидели, что данные МИМ, его оборудование, не отвечало на сигналы корабля, но этой аппаратуре 10 лет, и она не российского производства.
— Дмитрий Рогозин, российский политикПервый канал 02:04
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