с чего всё началось

Мы выявили проблему на самой станции, вчера во время облета и последующих тестов по стыковке "Союза-13" мы увидели, что данные МИМ, его оборудование, не отвечало на сигналы корабля, но этой аппаратуре 10 лет, и она не российского производства.

«Корабль «Союз МС-14» успешно пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции», — говорится в сообщении в Twitter госкорпорации. Корабль доставил на МКС около 670 кг сухого груза. 24 августа «Союз МС-14» с роботом Федором на борту не смог пристыковаться к станции.

«Союз МС-14» с роботом Федором со второй попытки пристыковался к МКС

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