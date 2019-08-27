Космос

РБКРБК«Союз МС-14» с роботом Федором со второй попытки пристыковался к МКС

«Корабль «Союз МС-14» успешно пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции», — говорится в сообщении в Twitter госкорпорации. Корабль доставил на МКС около 670 кг сухого груза. 24 августа «Союз МС-14» с роботом Федором на борту не смог пристыковаться к станции.
Читать в источнике
Комментировать153
Дмитрий Рогозин
Мы выявили проблему на самой станции, вчера во время облета и последующих тестов по стыковке "Союза-13" мы увидели, что данные МИМ, его оборудование, не отвечало на сигналы корабля, но этой аппаратуре 10 лет, и она не российского производства.
— Дмитрий Рогозин, российский политикПервый канал 02:04
с чего всё началось
Человекоподобный робот Федор, находящийся на пристыковавшемся к Международной космической станции (МКС) корабле «Союз МС-14», извинился
 за задержку на пути к станции на своей странице в Twitter.
РБК01:32

Подробнее о событии

Российский робот Федор со второй попытки был доставлен на МКС

Ferra02:16

Что случилось этой ночью: вторник, 27 августа

Интерфакс00:30

Робот «Федор» извинился за то, что долго добирался до МКС

ТАСС00:50

«Союз МС-14» со второй попытки пристыковался к МКС

RT на русском02:17

«Федор» застрял «в пробке», но доставил тульские пряники на МКС

Московский Комсомолец01:55

«Союз МС-14» с роботом «Федором» со второй попытки пристыковался к МКС

РИА Новостивчера в 23:11

Транспортный пилотируемый корабль «Союз» со второй попытки пристыковался к Международной космической станции

Эхо Москвы02:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 03:09, Ашберн

Вторая стыковка «Союза-14» к МКС оказалась удачной

Вести.UZ00:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 03:09, Ашберн
Музыка

Тейлор Свифт получила главный приз MTV Video Music Awards 2019 года

РИА Новости 02:35
Музыка

Лобода умоляла Игоря Крутого не заставлять ее петь песню Пугачевой

Светлана Лобода умоляла Игоря Крутого не заставлять ее петь песню Пугачевой «Живи спокойно, страна».
Дни24 00:19
Экономика

Минэкономразвития спрогнозировало снижение роста доходов россиян

Росстат ранее сообщал, что реальные располагаемые доходы россиян за первое полугодие 2019 года снизились в годовом выражении на 1,3%. Во втором квартале темпы падения замедлились до 0,2% с 2,5% в первом.
РИА Новости вчера в 14:18
Общество

В Роструде рассказали о новой графе в резюме

В 2020 году на портале "Работа в России" в резюме для поиска работы появится графа "участие в волонтерских программах", об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Роструда.
РИА Новости 01:48
Происшествия

«Уральские авиалинии» выпустили футболки с фразой бортпроводника А321

Екатеринбург-ТВ 01:03
Шоу-бизнес

Максим Галкин умилил поклонников фото с пятилетним сыном

Известный телеведущий Максим Галкин обожает делится видео и фото из жизни своей семьи с поклонниками.
Летидор 02:45
Шоу-бизнес

Принц Гарри придумал секретное имя для Кейт Миддлтон

Принц Гарри придумал секретное прозвище для Кейт Миддлтон, рассказал британский журналист.
Дни24 вчера в 23:44
Политика

Сенатор США Джонсон заявил об отказе России в выдаче ему въездной визы

Сенатор Рон Джонсон заявил в понедельник, что Россия отклонила его просьбу о визе для посещения страны в следующем месяце в составе делегации Конгресса.
Интерфакс вчера в 19:12
Политика

Норвегия проверит российский Севморпуть

Мойка78 25 августа в 22:11
Здоровье

В России за пять лет выросло число больных сахарным диабетом

В России за пять лет число пациентов с сахарным диабетом увеличилось на 23%.
RT на русском вчера в 23:28
Шоу-бизнес

Жигунов прокомментировал новости о болезни Заворотнюк

Жигунов прокомментировал новости о болезни Заворотнюк Актеров, которые познакомились на съемочной площадке сериала "Моя прекрасная няня", связывали романтические отношения.
Экспресс газета 01:17
Технологии

Huawei планирует установить ОС «Аврора» на свои планшеты

Разработчики российской операционной системы «Аврора» ведут переговоры с китайской Huawei об установке ОС на ее планшеты.
ITZine.ru 00:39
Политика

Путин и Эрдоган обсудят на МАКС-2019 сотрудничество в ВТС

РИА Новости вчера в 08:05
Экономика

Чистая прибыль МОЭСК в I полугодии по МСФО выросла в 1,6 раза

Чистая прибыль МОЭСК (работает под брендом "Россети Московский регион") по МСФО в первом полугодии 2019 года выросла в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 5,886 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
РИА Новости вчера в 04:54
Общество

Появилось видео схода селя во Владивостоке

В Сети появилось видео схода одного из потоков селя. На ролике видно, как вода смывает грунт и деревья на трассу.
РБК 02:50
Космос

Рогозин рассказал об отказавшей при стыковке «Союза» с МКС аппаратуре

Газета.Ru 00:58
Экономика

В «квалификационную яму» попадают почти 34 млн россиян

«Квалификационная яма» является глобальной проблемой: 23% всех работников в мире (1,3 млрд человек) выполняют работу, которая не соответствует их навыкам.
Коммерсантъ вчера в 22:30
Происшествия

Пострадавшую в Турции российскую девочку отказались перевозить домой

РБК вчера в 16:24
Здоровье

Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле

Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости вчера в 07:52
Теннис

Мария Шарапова проиграла Серене Уильямс на старте US Open

Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла американке Серене Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США (US Open).
Коммерсантъ вчера в 21:14
Армия и оружие

В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений

Малый разведывательный корабль "Переяслав" Военно-морских сил Украины заходил в зону проведения учений Черноморского флота России.
РИА Новости вчера в 20:26
Происшествия

17-летняя волейболистка была изнасилована полицейскими

17-летняя волейболистка, выступающая за команду Московской области в рамках финала первенства России по пляжному волейболу в Анапе, была изнасилована полицейскими.
Газета.Ru 01:57
Космос

Полиция просит местных жителей покинуть дома на время тестирования SpaceX Starhopper

Даже если жители не захотят покидать местечко, полиция настаивает на том, чтобы они находились за пределами какого-либо здания или сооружения во время проведения теста во избежание травм из-за разбитых окон или возможных разрушений.
3DNews вчера в 15:19
Происшествия

Россиянка погибла при восхождении на гору Фудзи в Японии

Россиянка погибла во время восхождения на гору Фудзи в Японии. Об этом сообщает агентство "Киодо".
Газета.Ru вчера в 08:58
Шоу-бизнес

Звезда «Полицейского с Рублевки» Роман Попов похудел на 40 килограммов

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Роман Попов рассказал о том, что похудел на 40 килограммов.
Вечерняя Москва вчера в 08:01
Происшествия

Латвийские каратели, устроившие геноцид в годы ВОВ, могут быть живы

Некоторые члены группы латвийских карателей, которые в годы Великой Отечественной войны проводили массовые расправы над мирным населением на территории современной Новгородской области, еще могут быть живы.
РИА Новости вчера в 20:37
Кино

«Легенда №17» стала самой популярной российской кинолентой XXI века

Культуромания 01:21
Общество

Уровень воды в Амуре на 23 см превысил опасную отметку

«На утро 27 августа уровень воды в реке Амур составляет 673 см (тенденция: подъем на 18 см)», — говорится в сообщении.
РБК вчера в 21:32
Политика

Работавший с Ельциным и Тэтчер британский политтехнолог скончался

Британский политтехнолог Тим Белл, который участвовал в предвыборных кампаниях Маргарет Тэтчер и Бориса Ельцина, скончался на 78-м году жизни.
iReactor вчера в 18:17
Политика

Владимир Путин встретился с Радием Хабировым

ПроТуймазы вчера в 13:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное