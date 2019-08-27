Космический корабль "Союз МС-14" с первым российским человекоподобным роботом "Федором" успешно в автоматическом режиме причалил к Международной космической станции со второй попытки. "Есть стыковка", - сказал диктор в российском Центре управления полетами.

«Союз МС-14» с роботом «Федором» со второй попытки пристыковался к МКС

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