Космос
РИА Новости«Союз МС-14» с роботом «Федором» со второй попытки пристыковался к МКС
Космический корабль "Союз МС-14" с первым российским человекоподобным роботом "Федором" успешно в автоматическом режиме причалил к Международной космической станции со второй попытки. "Есть стыковка", - сказал диктор в российском Центре управления полетами.
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«Союз МС-14» с роботом Федором на борту со второй попытки пристыковался к МКС
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В небе над Китаем: «Союз МС-14» с «Федором» со второй попытки состыковался с МКС
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