Космос
Российская газета«Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту пристыковался к МКС
Космический пилотируемый корабль "Союз МС-14" с российским антропоморфным роботом "Федором" успешно пристыковался к МКС. Это была вторая попытка "причалить" к Международной космической станции в автоматическом режиме. Во время стыковки она пролетала над Китаем, сообщает РИА Новости.
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