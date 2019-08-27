Космос

Российская газетаРоссийская газета«Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту пристыковался к МКС

Космический пилотируемый корабль "Союз МС-14" с российским антропоморфным роботом "Федором" успешно пристыковался к МКС. Это была вторая попытка "причалить" к Международной космической станции в автоматическом режиме. Во время стыковки она пролетала над Китаем, сообщает РИА Новости.
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с чего всё началось
Человекоподобный робот Федор, находящийся на пристыковавшемся к Международной космической станции (МКС) корабле «Союз МС-14», извинился
 за задержку на пути к станции на своей странице в Twitter.
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