Стало известно об успешной стыковке космического корабля "Союз МС-14" с Международной космической станцией (МКС). Стоит отметить, что на борту "Союза" находился первый российский человекоподобный робот "Федор" и стыковка произошла со второй попытки.

«Союз МС-14» с роботом «Федором» пристыковался к МКС со второй попытки

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