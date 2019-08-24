Космический корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту не смог состыковаться с МКС в запланированное время, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами. Корабль подошел к станции на 99 метров, завис, а затем начал отход на безопасное расстояние — 279 метров.

«Союз МС-14» с роботом «Федором» не смог состыковаться с МКС

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