Космос

«Союз МС-14» с роботом «Федором» не смог состыковаться с МКСРИА Новости 02:12

Космический корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту не смог состыковаться с МКС в запланированное время, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами. Корабль подошел к станции на 99 метров, завис, а затем начал отход на безопасное расстояние — 279 метров.
Читать в источнике
Комментировать640

Подробнее о событии

Рогозин назвал сложной ситуацию со стыковкой «Союза» с МКС

Коммерсантъ18:25

Что произошло за день: суббота, 24 августа

Интерфакс13:17

Рогозин назвал сложной ситуацию с неудавшейся попыткой стыковки «Союза МС-14» к МКС

ТАСС12:08

Рогозин прокомментировал ситуацию с «Союзом МС-14»

Москва 2412:07

Рогозин назвал новую дату повторной стыковки «Союза» с МКС

РБК12:15

В ЦУП рассказали о перестыковках «Союзов» с МКС

RT на русском11:55

В ЦУП рассказали о новом плане стыковки МКС и «Союза МС-14» с «Федором»

РИА Новости10:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 19:54, Ашберн
Армия и оружие

Израиль нанес ракетный удар по Сирии

Вооруженные силы Израиля нанесли ракетный удар по Сирии. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.
Обновлено в 17:51
Общество

Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе

Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено в 15:37
Происшествия

AP: в США пять человек пострадали в результате удара молнии

Как сообщило в субботу агентство Associated Press, в результате инцидента пострадали по меньшей мере пять человек.
Обновлено в 18:41
Армия и оружие

В КНДР заявили об успешном испытании новой ракетной пусковой установки

КНДР провела 24 августа испытание новой ракетной пусковой установки под наблюдением лидера страны Ким Чен Ына.
Обновлено в 17:55
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Хабаровском крае

Обновлено в 13:57
Культура

Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию

Художественный руководитель театра Ермоловой, народный артист России Олег Меньшиков попал в реанимацию одной из ведомственных клиник, сообщает 24 августа РЕН ТВ.
Обновлено в 15:57
Общество

Дайверы показали, как выглядит «Титаник» спустя 107 лет

Команда исследователей из Atlantic Productions показала, как сейчас выглядит «Титаник», затонувший 107 лет назад.
Обновлено в 08:17
Происшествия

В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2

Вертолет Ми-2 упал в Каневском районе Краснодарского края, в результате инцидента погиб пилот.
Обновлено в 12:18
Армия и оружие

Зрелищное видео полётов истребителей Су-57 появилось в Сети

В Сети появилось видео полетов российских истребителей пятого поколения Су-57 в преддверии стартующего международного авиасалона "МАКС-2019", которой пройдет в Жуковском с 27 августа по 1 сентября этого года.
Обновлено в 15:12
Происшествия

В Греции туристов из пяти гостиниц эвакуировали из-за лесных пожаров

Обновлено в 16:35
Здоровье

На Урале надеются удержать увольняющихся в Нижнем Тагиле хирургов

Позднее стало известно, что увольняющихся могут заменить врачи из Екатеринбурга. Кроме того, власти надеются принять новых специалистов.
Обновлено вчера в 23:23
Экономика

Костин просит Путина помочь создать лидера зернового рынка

Президент банка ВТБ Андрей Костин обратился к президенту России Владимиру Путину с письмом, в котором попросил помочь ВТБ создать нового российского зернового лидера, сообщило агентство Reuters.
Обновлено вчера в 09:21
Космос

Объявлена дата первого полета «Союза-2.1а» с экипажем

Обновлено вчера в 13:16
Авто

Sterckenn представила визуальные модификации для BMW M5 и M2

Британская компания Streckenn показала комплект внешних элементов для модификации BMW M5 и M2.
Обновлено в 10:58
Политика

Лидеры G7 обсудили вопрос возвращения к формату G8 с участием РФ

Лидеры G7 обсудили вопрос возвращения к формату G8 с участием России. Об этом сообщает агентство "Киодо".
Обновлено в 19:29
Шоу-бизнес

Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы

В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.
Обновлено вчера в 07:17
Культура

Оксимирон объявил о своем уходе из Booking Machine

Рэп-исполнитель Мирон Федоров, известный под псевдонимом Оксимирон (Oxxxymiron), объявил об уходе из компании Booking Machine.
Обновлено в 16:08
Единоборства

Ковалев защитил титул чемпиона мира WBO, нокаутировав Ярда

Российский боксер, чемпионат мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе (до 79,4 кг) Сергей Ковалев успешно защитил свой титул, победив британца Энтони Ярда.
Обновлено в 15:50
Кино

Умер легендарный переводчик фильмов Юрий Живов

Обновлено в 07:57
Гаджеты

Владельцы iPhone стали реже покупать новые смартфоны Apple

Например, среднестатистический владелец iPhone предпочитает им пользоваться 18 месяцев (полтора года), а смартфонами Samsung чуть меньше — 16,8 месяцев.
Обновлено в 07:36
Экономика

С чем связаны резкие колебания курса биткоина в августе

В августе курс биткоина показывал серьёзную неопределённость — от закрепления на уровне $10 тыс. и последовательного роста ($12 тыс.) до падения за сутки почти на $800.
Обновлено в 03:24
Музыка

Игорь Крутой: «Новая волна» не вернется в Юрмалу

Международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна" больше не вернется в Юрмалу, а будет проводиться в Сочи.
Обновлено в 11:10
Шоу-бизнес

Сын Игоря Верника вытер нос пятитысячной купюрой

Обновлено в 17:25
Космос

День рождения операционной системы Linux

Работа началась в апреле 1991 года, однако, днём рождения системы принято считать 25 августа, когда Торвальдс отправил сообщение членам группы энтузиастов, интересующихся проектом Minix, в котором рассказал о начале работы над собственной операционной системой.
Обновлено в 18:17
Культура

Михалков рассказал о состоянии после семи операций

Режиссеру пришлось перенести семь операций и 39 часов наркоза.
Обновлено вчера в 17:28
Политика

Французский грузоперевозчик отказался использовать Севморпуть

Одна из крупнейших компаний по контейнерным грузоперевозкам (около 14% мирового контейнерного флота), французская CMA CGM отказалась от использования арктических маршрутов, пишет газета Figaro.
Обновлено в 02:36
Происшествия

NYT узнала о первом совершенном в космосе преступлении

События могут привести к первым в истории обвинениям в совершении преступления в космосе, отмечает издание.
Обновлено в 15:02
Кино

Продолжение «Во все тяжкие» выйдет 11 октября — появился первый ролик

Обновлено в 19:16
Музыка

Назван победитель Мирового чемпионата фейерверков в Калининграде

Победителем Мирового чемпионата фейерверков-2019 стала команда из Канады.
Обновлено в 19:09
Культура

Бюст Гагарина установят в Русском саду в Кливленде

В Русском культурном саду города Кливленд (США) в воскресенье, 25 августа, откроют бюст первому космонавту Юрию Гагарину.
Обновлено в 18:07
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное