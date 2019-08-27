Космос
Газета.Ru«Союз МС-14» с роботом «Федером» пристыковался к МКС
Космический корабль "Союз-14" успешно провел стыковку с Международной космической станцией (МКС) со второй попытки, передает РИА "Новости". На борту корабля находился человекоподобный робот "Федор" российского изобретения. Стыковка произошла чуть раньше, чем в установленный срок.
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Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки, выступающей за команду Московской области в рамках финала первенства России по пляжному волейболу в Анапе.
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Во второй день выставки D23 Expo компания Disney поделилась подробностями о ещё нескольких проектах — в основном, речь шла о грядущих фильмах, новых анонсов было совсем мало.
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Северный флот подтвердил открытие пяти новых островов в Арктике
Гидрографическая группа Северного флота, действующая в составе комплексной экспедиции СФ на архипелаг Земля Франца-Иосифа, подтвердила открытие пяти островов, которые раньше были замечены из космоса, сообщает пресс-служба СФ.
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