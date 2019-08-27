с чего всё началось

Космический корабль "Союз-14" успешно провел стыковку с Международной космической станцией (МКС) со второй попытки, передает РИА "Новости". На борту корабля находился человекоподобный робот "Федор" российского изобретения. Стыковка произошла чуть раньше, чем в установленный срок.

«Союз МС-14» с роботом «Федером» пристыковался к МКС

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