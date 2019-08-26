Космос

«Союз МС-13» завершил перестыковку на МКСLenta.ru 00:54

Экипаж «Союза МС-13» перестыковал корабль с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой.
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«Союз МС-13» произвёл успешную перестыковку на МКС

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