Космос

Lenta.ruLenta.ru«Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС

Экипаж «Союза МС-13» перестыковал корабль с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой.
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Самолет ВВС Испании упал в Средиземное море

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Двое человек погибли при взрыве боевой гранаты в многоквартирном доме в Находке.
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Исследователи из Массачусетского университета (США) пришли к выводу, что приготовленная в масле пища за короткий промежуток способна увеличить размер злокачественной опухоли в два раза, передает Medicalxpress.Опыты с грызунами показали, что присутствие в рационе жареных в масле продуктов усиливает воспаление толстой кишки и провоцирует быстрый рост опухолей.
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Полузащитник миланского "Интера" Жоау Мариу продолжит карьеру в московском "Локомотиве", сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в твиттере.
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В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
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Врачи из подмосковного Ступино составили летний рейтинг детских развлечений, которые чаще всего приводят к тем или иным травмам, сообщили в областном Минздраве.
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Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию

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Черчесов определился с составом на матчи с Шотландией и Казахстаном

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По данным следствия, 17 августа в одном из ресторанов Новочеркасска 34-летний мужчина подбросил ребенка, но слишком сильно - девочка ударилась о потолочный вентилятор и упала на пол.
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В Кремле обратили внимание на ситуацию с массовым увольнением врачей-хирургов в Нижнем Тагиле, этим вопросом занимаются министерство здравоохранения РФ, а также региональные и областные власти, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Местные жители сняли на видео над Керчью светящийся объект, который появился в дневное время суток.
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Еще до официальной премьеры электрический Porsche Taycan установил рекорд Нюрбургринга в категории четырехдверных электрокаров, проехав 20,6-километровый круг за 7 минут 42 секунды.
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Реальные доходы жителей России растут слишком медленно, это вызывает беспокойство, заявил президент России Владимир Путин 26 августа на совещании с правительством по экономическим вопросам.
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Нестандартная посадка Су-57 попала на видео

В Сети появилось видео необычной посадки российского истребителя пятого поколения Су-57 на аэродроме в Жуковском.
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Путин разъяснил врио главы Башкирии смысл продэмбарго

Президент России Владимир Путин на встрече с врио главы Башкирии Радием Хабировым, который рассказал ему о том, что в регионе поддерживают введенное в 2014 году российское продовольственное эмбарго, разъяснил, что это не санкции, а ответные меры России.
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Петр Мамонов хорошо перенес операцию

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Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан в социальной сети рассказал, почему поехал на свадьбу во Францию вместо того, чтобы остаться в стране на праздновании Дня независимости.
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Путин освободил Яковенко от должности посла России в Великобритании

Президент сегодня подписал указ об освобождении Александра Яковенко от должности посла РФ в Великобритании и Северной Ирландии.
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