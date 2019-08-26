Космос
Lenta.ru«Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС
Экипаж «Союза МС-13» перестыковал корабль с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой.
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Происшествия
Самолет ВВС Испании упал в Средиземное море
РИА Новости 05:15
Происшествия
Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:17
Происшествия
Двое погибли, двое в реанимации после взрыва гранаты в Находке
Двое человек погибли при взрыве боевой гранаты в многоквартирном доме в Находке.
Газета.Ru 07:36
Политика
Трамп назвал полезным возможное участие России в саммите G7
Американский президент Дональд Трамп считает, что присутствие России на следующем саммите «Большой семёрки» было бы полезным.
RT на русском 07:19
Общество
Медведев оценил программу обеспечения жильем брянских врачей
В прошлом году была принята программа по обеспечения жильем медицинских работников объемом в 1 миллиард рублей на три года.
Российская газета 06:35
Наука
Ученые выяснили, какая еда резко увеличивает раковую опухоль
Исследователи из Массачусетского университета (США) пришли к выводу, что приготовленная в масле пища за короткий промежуток способна увеличить размер злокачественной опухоли в два раза, передает Medicalxpress.Опыты с грызунами показали, что присутствие в рационе жареных в масле продуктов усиливает воспаление толстой кишки и провоцирует быстрый рост опухолей.
Medical Note 01:08
Единоборства
Сергей Ковалев нокаутировал Энтони Ярда
Чемпион WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев сегодня в Челябинске успешно защитил свой титул, одержав досрочную победу над Энтони Ярдом.
Allboxing.ru 24 августа в 15:46
Общество
В Роскачестве рассказали, как защитить детей от травли в интернете
«Около 70% подростков сообщили, что были участниками или жертвами онлайн-травли, а в 40% случаев дети, которые были жертвами, сами становятся агрессорами в сети», — говорится в сообщении организации, которая ссылается на исследования НИУ ВШЭ.
RT на русском 08:05
Политика
Порошенко перечислил новые атаки на украинскую государственность
Бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что главные институты государства сейчас подвергаются постоянным атакам, цель которых — пошатнуть независимость страны.
Lenta.ru 07:34
Футбол
Хавбек «Интера» близок к переходу в «Локомотив»
Полузащитник миланского "Интера" Жоау Мариу продолжит карьеру в московском "Локомотиве", сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в твиттере.
Газета.Ru 08:29
Происшествия
Суд огласит приговор экс-сотруднику «Синергии», сбившему беременную
РИА Новости вчера в 17:40
Авто
Бэтмобиль BMW 3.0 CSL 1974 года продадут на аукционе
Если вы приверженец BMW и у вас есть свободные денежные средства на счете, это ваш шанс приобрести одну из самых знаковых моделей бренда - это «Batmobile» 1974 3.0 CSL.
32CARS.ru 04:47
Происшествия
В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких
В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Газета.Ru вчера в 06:23
Здоровье
Рейтинг самых опасных детских развлечений составили в Подмосковье
Врачи из подмосковного Ступино составили летний рейтинг детских развлечений, которые чаще всего приводят к тем или иным травмам, сообщили в областном Минздраве.
Подмосковье Сегодня 07:31
Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Известия 24 августа в 15:57
Происшествия
В Новочеркасске младенец умер после удара о потолочный вентилятор
По данным следствия, 17 августа в одном из ресторанов Новочеркасска 34-летний мужчина подбросил ребенка, но слишком сильно - девочка ударилась о потолочный вентилятор и упала на пол.
Российская газета 08:10
Политика
В Кремле обратили внимание на массовое увольнение хирургов на Урале
В Кремле обратили внимание на ситуацию с массовым увольнением врачей-хирургов в Нижнем Тагиле, этим вопросом занимаются министерство здравоохранения РФ, а также региональные и областные власти, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:07
Космос
Над Керчью сняли на видео загадочный НЛО
Местные жители сняли на видео над Керчью светящийся объект, который появился в дневное время суток.
Актуальные Новости 07:37
Авто
Porsche Taycan установил рекорд Нюрбургринга
Еще до официальной премьеры электрический Porsche Taycan установил рекорд Нюрбургринга в категории четырехдверных электрокаров, проехав 20,6-километровый круг за 7 минут 42 секунды.
Quto.ru 08:05
Экономика
Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиян
Реальные доходы жителей России растут слишком медленно, это вызывает беспокойство, заявил президент России Владимир Путин 26 августа на совещании с правительством по экономическим вопросам.
Известия 06:26
Армия и оружие
Нестандартная посадка Су-57 попала на видео
В Сети появилось видео необычной посадки российского истребителя пятого поколения Су-57 на аэродроме в Жуковском.
Российская газета вчера в 12:34
Политика
Путин разъяснил врио главы Башкирии смысл продэмбарго
Президент России Владимир Путин на встрече с врио главы Башкирии Радием Хабировым, который рассказал ему о том, что в регионе поддерживают введенное в 2014 году российское продовольственное эмбарго, разъяснил, что это не санкции, а ответные меры России.
РИА Новости 07:58
Гаджеты
Nokia возродит еще один старый кнопочный телефон
Компания HMD Global, выпускающая мобильные устройства под маркой Nokia, вскоре представит очередной «возрожденный» кнопочный телефон.
Dgl.ru 05:36
Культура
Петр Мамонов хорошо перенес операцию
Петербургский дневник 08:04
Происшествия
Двух российских пограничников задержали в Литве
В Литве были задержаны два вооруженных сотрудника погранслужбы ФСБ России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал LNK.
Газета.Ru 04:15
Политика
Глава офиса Зеленского оправдался за поездку в Сен-Тропе
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан в социальной сети рассказал, почему поехал на свадьбу во Францию вместо того, чтобы остаться в стране на праздновании Дня независимости.
News.ru 07:13
Политика
Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки в адрес его жены
Президент Франции отреагировал на реплику президента Бразилии Жаира Болсонару, который в социальной сети посмеялся над внешностью его жены.
РБК 08:36
Футбол
16-летний Фати стал вторым самым юным игроком «Барселоны»
16-летний игрок из Гвинеи-Бисау вышел на замену на 78-й минуте вместо испанца Карлеса Переса.
Советский спорт 04:32
Политика
Путин освободил Яковенко от должности посла России в Великобритании
Президент сегодня подписал указ об освобождении Александра Яковенко от должности посла РФ в Великобритании и Северной Ирландии.
Российская газета 05:55