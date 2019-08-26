Космос
«Союз МС-13» завершил перестыковку на МКСLenta.ru 00:54
Экипаж «Союза МС-13» перестыковал корабль с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой.
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Меркель назвала условие для возвращения России в G7
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Художник Покрас Лампас принял решение отложить свой визит в Екатеринбург, планируемый для восстановления его испорченной работы, в связи с протестом некоторых жителей.
Обновлено в 02:03
Армия и оружие
Израиль вновь нанес удары по сектору Газа
В понедельник, 26 августа, в ответ на пуски трех ракет из сектора Газа ВВС Израиля нанесли несколько ударов по расположенном в этом регионе позициям движения ХАМАС.
Обновлено вчера в 22:30
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СПЧ подготовил два варианта амнистии по случаю 75-летия Победы
Подготовку поручили двум постоянным комиссиям СПЧ.
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Технологии
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В Роскачестве рассказали, как спасти ребенка от кибербуллинга
Отмечается, что две трети российских детей подросткового возраста, 70 процентов, становились жертвами или участниками интернет- травли.
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Бывший президент Украины Петр Порошенко пообещал, что над Донецком будет «гордо» поднят украинский флаг.
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По данным ведомства, в текущем году на 1 тысячу мужчин приходится 1154 женщины, к 2036 году это соотношение будет 1 тысяча к 1128.
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Происшествия
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В Кремле объяснили отставку посла РФ в Великобритании
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что отставка Александра Яковенко с поста российского посла в Великобритании является обычной ротацией глав диппредставительств.
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