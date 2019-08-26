Экипаж «Союза МС-13» перестыковал корабль с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой.

Шоу-бизнес Стиль монохром: Климова примерила шляпку с вуалью и бархатное платье В Stories экс-супруга Гелы Месхи опубликовала свежий снимок, отдав предпочтение ретро-образу: костюмеры подобрали для Екатерины шляпку с вуалью и алое бархатное платье.

Политика Трамп предлагал бороться с ураганами с помощью ядерных бомб Президент США Дональд Трамп предлагал использовать ядерные бомбы для борьбы с ураганами.

Общество Первые заморозки ожидаются на следующей неделе в Подмосковье На востоке Московской области в конце августа прогнозируются первые заморозки, в Московском регионе ожидается похолодание, сообщается на сайте «Метеовести».

Общество Названы ранние симптомы рака поджелудочной железы Специалисты отметили, что зачастую рак поджелудочной железы трудно выявить на ранних стадиях, так как при опухоли небольшого размера не проявляются симптомы заболевания.

Энергетика Нефть дешевеет на 1% на опасениях за перспективы мировой экономики Цены на нефть снижаются в понедельник утром после того, как новое обострение торгового конфликта между США и Китаем привело к усилению опасений за мировую экономику и спрос на сырье, свидетельствуют данные торгов.

Здоровье Врачам увеличили зарплату на словах Представители министерства здравоохранения Пермского края прокомментировали требования врачей скорой помощи из Чайковского повысить им зарплаты.

Шоу-бизнес Дмитрий Дибров с молодой женой попали в ДТП К своему посту 30-летняя женщина прикрепила фото себя и своего 59-летнего супруга в мотоциклетных шлемах.

Политика Медведев считает возможным переход на четырехдневную рабочую неделю Накануне стало известно, что Медведев поручил Министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу сокращения рабочей недели.

Политика Меркель назвала условие для возвращения России в G7 Германия и другие участники G7 считают, что для разговора о возвращении России в международный клуб нужен прогресс в минском процессе.

Общество Покрас Лампас решил отложить свой визит в Екатеринбург Художник Покрас Лампас принял решение отложить свой визит в Екатеринбург, планируемый для восстановления его испорченной работы, в связи с протестом некоторых жителей.

Армия и оружие Израиль вновь нанес удары по сектору Газа В понедельник, 26 августа, в ответ на пуски трех ракет из сектора Газа ВВС Израиля нанесли несколько ударов по расположенном в этом регионе позициям движения ХАМАС.

Технологии Митингующие в Гонконге сообщили об утечке личных данных в Telegram Активисты протестного движения в Гонконге заявили об утечке персональных данных в мессенджере Telegram.

Происшествия В США торговый центр обрушился из-за взрыва газа Торговый центр в городе Колумбия (штат Мэриленд) частично обрушился после взрыва газа. Пострадавших в результате ЧП нет.

Общество В Роскачестве рассказали, как спасти ребенка от кибербуллинга Отмечается, что две трети российских детей подросткового возраста, 70 процентов, становились жертвами или участниками интернет- травли.

Политика Порошенко пообещал появление украинского флага над Донецком Бывший президент Украины Петр Порошенко пообещал, что над Донецком будет «гордо» поднят украинский флаг.

Общество Росстат рассказал, сколько в России женщин на тысячу мужчин По данным ведомства, в текущем году на 1 тысячу мужчин приходится 1154 женщины, к 2036 году это соотношение будет 1 тысяча к 1128.

Футбол Гризманн необычно отпраздновал первый дубль за «Барселону» Во время встречи дублем отметился новичок сине-гранатовых форвард Антуан Гризманн. Матч "Барса" - "Бетис" завершилась со счетом 5:2.

Политика Госдеп вводит новые антироссийские санкции по делу Скрипалей 26 августа вступит в силу новый пакет антироссийских санкций, подготовленных США в связи с делом Скрипалей.

Происшествия Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП Режиссер Игорь Хомский погиб в результате страшного ДТП на 43-м году жизни.

Происшествия Полиция проверяет заявление об избиении мужчины казаками в Геленджике 30-летний житель Геленджика сообщил в полицию о том, что его избили казаки.