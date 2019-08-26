Космос

«Союз МС-13» завершил перестыковку на МКСLenta.ru 00:54

Экипаж «Союза МС-13» перестыковал корабль с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой.
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«Союз МС-13» успешно перестыковали для приёма робота «Фёдора»

Life.ru00:39

Экипаж МКС успешно провел перестыковку «Союза МС-13» к другому модулю

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Экипаж МКС вернулся на станцию после перестыковки «Союза МС-13»

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Корабль «Союз МС-13» причалил к модулю «Поиск» МКС

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РИА Новости00:10

Есть стыковка: «Союз» «перепарковался» на модуль МИМ2

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Трое членов экипажа МКС вернулись на борт станции после перестыковки корабля «Союз МС-13»

ТАСС02:54
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 05:40, Ашберн
Космос

НАСА объяснило провал стыковки «Союза» с МКС

Обновлено 24 августа в 02:59
Общество

Росстат спрогнозировал сокращение дефицита мужчин

По данным Росстата, на которые ссылается «РИА Новости», к 2036 году дефицит мужчин будет во всех регионах, кроме Чукотки и Камчатки.
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Двое россиян на надувной лодке нарушили границу Финляндии

Незаконное пересечение государственной границы в районе озера Кангасъярви двумя россиянами расследуют финские пограничники, сообщает пограничная служба Северной Карелии.
Обновлено в 05:02
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Светская львица ждет ребенка от скончавшегося супруга Игоря Малашенко.
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Крымские татары ответили на предложение Зеленского по автономии

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Раскрыта причина смертельного ДТП с режиссером Игорем Хомским

Авария с участием режиссера Игоря Хомского произошла из-за того, что кинематографист вдвое превысил скорость и не справился с управлением.
Обновлено в 05:16
Происшествия

Самолет ВВС Испании упал в Средиземное море

Самолет, принадлежащий ВВС Испании, упал в Средиземное море, передает агентство Europa Press.
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Китай призвал США прекратить провоцировать новую гонку вооружений

Китайское правительство призвало Соединённые Штаты выполнять обязательства в рамках международного режима ограничения вооружений и перестать провоцировать новую гонку вооружений, заявил официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан.
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Происшествия

Два человека погибли из-за взрыва в жилом доме в Находке

В Находке в Приморском крае в одном жилом доме произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.
Обновлено в 04:40
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На Ямале три арт-резиденции появятся уже в следующем году

Весной следующего года первой распахнет двери арт-резиденция в Салехарде, еще две появятся в Новом Уренгое и Ноябрьске.
Обновлено в 02:41
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Синоптики предупредили о заморозках в Москве

«Ночь на четверг будет малооблачной и прохладной: в Москве 5–7 градусов, в центре 9–11 градусов, по области 2–7 градусов, местами возможны заморозки до –2 градусов», — поясняют синоптики.
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В Индии собираются заменить российские турбины на АЭС на японские

В строительстве индийской АЭС Куданкулам возникли проблемы с турбинами, поставленными российской компанией "Силовые машины".
Обновлено в 02:27
Происшествия

В ДТП на Кольцевой дороге Петербурга пострадали четыре человека

В результате столкновения двух машин на Кольцевой автомобильной дороге (КАД) в районе Кронштадта в понедельник утром пострадали четыре человека.
Обновлено в 05:02
Шоу-бизнес

Илья Авербух прокомментировал слухи о болезни Анастасии Заворотнюк

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Строительство «Северного потока — 2» завершено на 75%

«По дну Балтийского моря в водах России, Финляндии, Швеции и Германии уложено 1 тыс. 855 км газопровода «Северный поток — 2». Это 75% от общей протяжённости двух ниток», — заявили в компании.
Обновлено в 05:25
Футбол

Комличенко оформил покер в матче за «Младу Болеслав»

Российский форвард Николай Комличенко после непродуктивных переговоров с клубами РПЛ вернулся в состав «Млады Болеслав» и отметил своё возвращение покером в ворота соперников из «Ческе-Будеевице» - 4:2.
Обновлено вчера в 12:31
Происшествия

Росгидромет: после ЧП радиоактивные изотопы найдены под Северодвинском

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) подтвердила, что причиной кратковременного повышения радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском стало облако радиоактивных инертных газов — оно образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана, передает «Интерфакс».
Обновлено в 03:01
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Почта России попросила 85 млрд рублей на создание «Центров притяжения»

Российская государственная компания «Почта России» попросила выделить из бюджета 85 млрд рублей на создание специализированных центров торговли и услуг на базе отделений, сообщают 26 августа «Известия» со ссылкой на проект концепции «Центры притяжения» на 2020−2027 годы.
Обновлено в 01:57
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Vivo Nex 3 получит «экран-водопад» производства Samsung

Грядущий смартфон Vivo Nex 3 будет оснащен дисплеем с сильно загнутыми по бокам сторонами производства Samsung.
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Краснодарский суд приговорил к 22 годам колонии строгого режима 30-летнего гражданина Азербайджана, который изнасиловал и убил пятилетнюю дочь сожительницы в Сочи, а тело ребенка спрятал и объявил девочку пропавшей, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 03:49
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NASA расследует первое преступление, совершенное в космосе

Обновлено 24 августа в 11:20
Происшествия

В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких

В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Обновлено вчера в 06:23
Финансы

У россиян остался последний шанс избавиться от долларов

"Биржи ждут, что запланированный на последние числа августа раунд торговых переговоров между США и Китаем скорее не усугубит, а сгладит часть противоречий, не дав обеим сторонам новых поводов для углубления конфронтации", – заключил он.
Обновлено в 02:45
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Черчесов назвал состав сборной России на сентябрьские игры отбора ЧЕ-2020

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Томас Тухель: «Хочу сохранить Неймара в „ПСЖ“»

Томас Тухель подчеркнул, что Неймар — незаменимый игрок для клуба.
Обновлено в 04:02
Футбол

Гризманн необычно отпраздновал первый дубль за «Барселону»

Во время встречи дублем отметился новичок сине-гранатовых форвард Антуан Гризманн. Матч "Барса" - "Бетис" завершилась со счетом 5:2.
Обновлено вчера в 17:56
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Обновлено в 03:39
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СПЧ настаивает на введении уголовной статьи за применение пыток

Глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов настаивает на внесении в Уголовный кодекс отдельной статьи, предусматривающей ответственность за применение пыток.
Обновлено в 05:21
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Вступил в силу новый пакет санкций США из-за «дела Скрипалей»

Новый пакет американских санкций против России вступил с сегодняшнего дня в силу.
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Глава «Аэрофлота» впервые сообщил о планах IPO «Победы»

Вопрос о проведении IPO «Победы» был озвучен в начале текущего года на совете директоров «Аэрофлота», отметил Савельев.
Обновлено в 05:10
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