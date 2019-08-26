Космос
«Союз МС-13» завершил перестыковку на МКСLenta.ru 00:54
Экипаж «Союза МС-13» перестыковал корабль с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой.
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Шоу-бизнес
Дмитрий Дибров с женой врезались на мотоцикле в дерево
Обновлено в 03:50
Происшествия
Росгидромет нашел радиоактивные изотопы после ЧП под Северодвинском
Специалисты Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) нашли в пробах после взрыва на военном полигоне под Северодвинском радиоактивные изотопы стронция, бария и латана.
Обновлено в 03:42
Политика
Китай выступил против эскалации торговой войны с США
Власти Китая выступают против эскалации торговой войны с Соединенными Штатами и готовы к диалогу с Вашингтоном по устранению торговых противоречий, заявил вице-премьер КНР Лю Хэ.
Обновлено в 01:10
Политика
Лидеры G7 решили отказать России
В сообщениях СМИ говорится, что лидеры G7 выступили за усиление координации с Россией.
Обновлено вчера в 06:21
Политика
Вступил в силу новый пакет санкций США из-за «дела Скрипалей»
Новый пакет американских санкций против России вступил с сегодняшнего дня в силу.
Обновлено в 02:11
Кино
Жерар Депардье сыграет Брежнева в фильме о «Пражской весне»
Обновлено в 02:25
Политика
Трамп заявил, что не пожелал встречаться с Зарифом во время саммита G7
Президент США Дональд Трамп не возражал против прибытия министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа на саммит Группы семи (G7), который проходит в Биаррице, однако встречаться с ним не пожелал.
Обновлено в 03:50
Технологии
Компания DarkMatter представила конкурс UAE Cybersecurity Research Award
АБУ-ДАБИ, ОАЭ, 26 августа 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания DarkMatter Group, первый и единственный в регионе специалист по интегрированным цифровым и кибертрансформациям, представила инициативу UAE Cybersecurity Research Award (CRA), ориентированную на генерирование идей и концепций в сфере защиты умных городов по всему миру от будущих угроз кибербезопасности.
Обновлено в 03:30
Шоу-бизнес
Фото виллы принца Гарри и Меган Маркл на Ибице опубликованы в Сети
В социальной сети опубликованы снимки шикарной виллы на Ибице, где день рождения герцогини Сассекской отмечали принц Гарри и Меган Маркл.
Обновлено вчера в 22:53
Армия и оружие
Турция направила к сирийской границе военную технику
Технику направили в район расположения турецко-американского Центра проведения совместных операций.
Обновлено в 03:57
Происшествия
Фигурант дела о беспорядках Данила Беглец признал вину
Фигурант дела о массовых беспорядках по итогам акции 27 июля Данила Беглец признал вину в нападении на сотрудника Росгвардии, сообщила «Медиазоне» его супруга Диана.
Обновлено в 04:02
Политика
Порошенко пообещал поднять над Донецком украинский флаг
Обновлено в 02:50
Происшествия
В Киеве из гранатомета обстреляли здание Мостостроя
Обновлено вчера в 21:10
Общество
Покрас Лампас передумал ехать в Екатеринбург из-за протеста верующих
Уличный художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) отложил свой визит в Екатеринбург для восстановления своей испорченной работы из-за протеста верующих.
Обновлено в 02:55
Происшествия
Все части аварийно севшего А321 увезли с кукурузного поля
С кукурузного поля вывезли все части самолета Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку в Подмосковье 15 августа.
Обновлено вчера в 03:20
Экономика
В каких регионах России чаще всего берут ипотеку
Лидер - Ямал: в среднем примерно 32 местных жителя из тысячи берут за год ипотечный кредит (это в 1,7 раза больше, чем в среднем по стране).
Обновлено в 03:07
Общество
Росстат спрогнозировал сокращение дефицита мужчин
По данным Росстата, на которые ссылается «РИА Новости», к 2036 году дефицит мужчин будет во всех регионах, кроме Чукотки и Камчатки.
Обновлено в 02:04
Хоккей
«Динамо» проиграло ЦСКА, но стало победителем Кубка мэра Москвы
Обновлено вчера в 14:30
Происшествия
В Литве задержали российских пограничников
По словам замглавы Службы охраны государственной границы Литвы Видаса Мачайтиса, после задержания российские сотрудники погранслужбы ФСБ объяснили, что нарушили государственную границу Литвы непреднамеренно, реагируя на аналогичное нарушение в отношении российской границы.
Обновлено в 03:45
Происшествия
В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких
В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Обновлено вчера в 06:23
Политика
Меркель призвала провести встречу в нормандском формате в Париже
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи в нормандском формате по Украине в ближайшее время, она должна быть проведена в Париже.
Обновлено вчера в 12:45
Общество
Мэрия Москвы объяснила отказ оппозиции в акции на 3 сентября
Мэрия Москвы отказала группе оппозиционных политиков, в числе которых глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева, в проведении акции протеста в Москве 3 сентября, следует из ответа властей организаторам акции, который предоставили РБК в штабе Дмитрия Гудкова.
Обновлено в 03:04
Происшествия
Убивший ветерана ради наркотиков россиянин помогал ему 5 лет назад
Мужчина, убивший 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны в Калуге, пять лет назад стеклил его балкон.
Обновлено вчера в 06:32
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли более $14 млрд за день
Десять самых богатых людей планеты потеряли свыше $14 млрд из-за падения мировых бирж на фоне обострения торгового конфликта США и Китая.
Обновлено в 03:28
Культура
Олега Меньшикова экстренно госпитализировали
Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.
Обновлено 24 августа в 17:06
Экономика
Почта России попросила 85 млрд рублей на создание «Центров притяжения»
Российская государственная компания «Почта России» попросила выделить из бюджета 85 млрд рублей на создание специализированных центров торговли и услуг на базе отделений, сообщают 26 августа «Известия» со ссылкой на проект концепции «Центры притяжения» на 2020−2027 годы.
Обновлено в 01:57
Культура
Петр Мамонов рассказал о своем состоянии после инфаркта
Обновлено в 03:26
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон и принц Уильям сопроводили королеву в церковь
В воскресенье, 25 августа 2019 года, принц Уильям, Кейт Миддлтон и королева Елизавета II вместе поехали в церковь Крати Кирк.
Обновлено вчера в 12:01