Космос
«Союз МС-13» стартовал с Байконура к МКСRT на русском 12:31
Ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблём «Союз МС-13» стартовала к Международной космической станции с космодрома Байконур.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 14:06, Вашингтон
Шоу-бизнес
Алексей Панин показал свою 10-летнюю дочь с сигаретой
Обновлено в 00:53
Технологии
В Microsoft показали железо Project xCloud
Будущий потоковый игровой сервис Project xCloud разработки Microsoft пока что находится в стадии ЗБТ.
Обновлено в 13:39
Армия и оружие
Минск опроверг слухи о российских военных в чернобыльской зоне
Ранее пресс-служба 61-й отдельной пехотной егерской бригады Вооруженных сил Украины сообщила в своем Facebook, что бригада проверяет информацию о наличии российских войск на белорусской части чернобыльской зоны отчуждения, вблизи украинской границы.
Обновлено в 13:53
Наука
Названы способные повлиять на появление рака события в жизни
Американские ученые пришли к выводу, что на развитие рака может повлиять так называемый синдром такоцубо или синдром разбитого сердца.
Обновлено в 10:17
Происшествия
Алжирские фанаты повалили статую Шарля де Голля
Обновлено в 13:07
Происшествия
Появилась новая версия гибели туристов на перевале Дятлова
Новую версию гибели группы Игоря Дятлова выдвинул житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин, ссылаясь на опыт друзей-альпинистов.
Обновлено в 05:51
Политика
Пушков отреагировал на заявление Омеляна о «цирке» Зеленского
Пушков написал твит, в котором заметил, что непонятно, к каким решениям Зеленского нужно относиться серьезно, если украинские политики называют их цирком.
Обновлено в 14:05
Политика
Иран задержал британский нефтяной танкер
Обновлено вчера в 15:05
Происшествия
Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне
В Барселоне похитили и изнасиловали российскую туристку, сообщает газета La Vanguardia.
Обновлено в 08:16
Недвижимость
Квартиры наполнились арендаторами
Заместитель директора департамента аренды квартир «Инком-недвижимость» Оксана Полякова поясняет, что в Москве средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры сейчас 37 тыс. руб. в месяц.
Обновлено в 12:44
Спорт
Саблистка Великая завоевала серебро ЧМ по фехтованию
Ранее сообщалось, что Дмитрий Жеребченко завоевал бронзу ЧМ по фехтованию.
Обновлено в 13:56
Энергетика
В Грузии цены на бензин достигли исторического максимума
В Грузии цены на бензин всех видов повысились на несколько тетри (в одном грузинском лари 100 тетри) и достигли исторического максимума, передает Rustavi 2.
Обновлено в 13:44
Происшествия
Инна Чурикова находится в реанимации в тяжёлом состоянии
«Чурикова Инна — в хирургической реанимации, состояние тяжёлое», — сказали ТАСС в справочной службе больницы.
Обновлено вчера в 01:32
Футбол
«Рубин» опроверг слухи о переносе матча с «Ахматом» в Нижний Новгород
Пресс-служба казанского футбольного клуба «Рубин» опровергла информацию о переносе матча третьего тура Российской премьер-лиги с грозненским «Ахматом» в Нижний Новгород.
Обновлено в 06:19
Политика
Помпео заявил Чавушоглу, что разочарован сделкой по С-400
Госсекретарь США Майк Помпео заявил своему турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу в телефонном разговоре в субботу, что США разочарованы сделкой по покупке Турцией российских ЗРК С-400.
Обновлено в 13:06
Футбол
Скабеева посетила Мамаева и Кокорина в тюрьме
Телеведущая Ольга Скабеева в своём Telegram-канале сообщила, что посетила отбывающих наказание в исправительном учреждении в Белгородской области футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 13:40
Футбол
ЦСКА обыграл «Оренбург» в матче второго тура РПЛ
Обновлено в 13:57
Политика
Стали известны доходы Ангелы Меркель
Из €19 796, 68, официальная зарплата Меркель составляет €17 701,40 (1 млн 253 тыс 126 рублей).
Обновлено в 12:28
Политика
Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским
Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал инцидент, который произошел у него с президентом Владимиром Зеленским во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих.
Обновлено в 05:11
Происшествия
Вагоны грузового состава сошли с рельсов на Ямале
Сход вагонов грузового поезда произошел в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщила журналистам в субботу пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 04:42
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева призналась, что из-за дочери у нее начался «психоз»
Звезда попросила помощи у друзей и поклонников. Популярная телеведущая Лера Кудрявцева в августе прошлого года во второй раз стала мамой.
Обновлено в 04:09
Происшествия
Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело пропавшего более недели назад в Польше пятилетнего мальчика из России, заявил в субботу журналистам представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.
Обновлено в 11:12
Культура
Белорусского комика не пустили на Украину из-за Крыма
Белорусского стенд-ап комика Ваню Усовича не пустили на Украину, сообщает паблик «Жить здорово» в Facebook.
Обновлено в 13:58
Происшествия
Хакеры взломали аккаунты Скотленд-Ярда
Неизвестные пытались привлечь внимание к задержанному рэперу Digga D. Хакеры получили доступ к сайту и всем аккаунтам лондонской полиции.
Обновлено вчера в 23:14
Шоу-бизнес
Бывший муж Аллы Пугачевой показал квартиру за 30 миллионов рублей
Второй муж Аллы Пугачевой Александр Стефанович показал квартиру на Патриарших прудах.
Обновлено в 09:00
Политика
Партия Зеленского выбрала спикера Верховной Рады
Приоритетным кандидатом на пост спикера Верховной Рады нового созыва является глава партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
Обновлено в 10:12
Транспорт
В Москве начали строить станцию метро «Университет Дружбы Народов»
Станцию метро "Университет Дружбы Народов" начали строить на Коммунарской линии в Москве, написал мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в Twitter.
Обновлено в 07:50
Происшествия
Мужчина, которому отказали стюардессы, «заминировал» самолет
Как выяснило следствие, 65-летний житель Сербии пригласил стюардесс на ужин, а когда они отказались, он позвонил в аэропорт Никола Тесла с сообщением о бомбе в самолете, на котором девушки должны были отправиться в полет.
Обновлено в 12:10
Интернет
Петербуржец заработал миллион долларов на приложении FaceApp
Обновлено в 07:05