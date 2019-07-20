Космос

«Союз МС-13» стартовал с Байконура к МКСRT на русском 12:31

Ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблём «Союз МС-13» стартовала к Международной космической станции с космодрома Байконур.
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С космодрома Байконур стартовала ракета с кораблем «Союз МС-13»

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