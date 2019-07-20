Ракета "Союз-ФГ" с космическим кораблем "Союз МС-13" стартовала с Байконура к Международной космической станции (МКС), передает корреспондент РИА Новости. Через 9 минут после пуска корабль отделится от третьей ступени ракеты и возьмет курс на станцию, стыковка с которой запланирована на 1.51 мск.

Корабль «Союз МС-13» запустили с Байконура к МКС

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