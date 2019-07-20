Пилотируемый корабль «Союз МС-13» с тремя членами экипажа на борту пристыковался к Международной космической станции (МКС). Об этом говорится в сообщении «Роскосмоса» в Twitter. Стыковка к модулю «Звезда» российского сегмента МКС произошла в 01:48 мск.

«Союз МС-13» с международным экипажем пристыковался к МКС

Кино Фильм «Мстители: Финал» устанавливает новый рекорд по кассовым сборам Очередной фантастический фильм из киновселенной Marvel «Мстители: Финал» (Avengers: Endgame) установил новый мировой рекорд кассовых сборов и похоже обойдет знаменитый блокбастер Джеймса Кэмерона «Аватар» (Avatar, 2009), который удерживал мировую пальму первенства в течение последних 10 лет.

Происшествия Во Владивостоке приземлился самолёт с треснувшим стеклом Пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Якутия» приземлился в аэропорту Владивостока с треснувшим стеклом.

Политика На Украине начались досрочные выборы в Раду На Украине открылись избирательные участки для голосования на досрочных выборах в Верховную раду.

Единоборства Боксера Дадашева ввели в кому после боя Российского боксера Максима Дадашева ввели в медикаментозную кому после трепанации черепа.

Шоу-бизнес Ольга Бузова опозорилась на концерте в Бишкеке Ольга Бузова опубликовала видео, записанное на ее последнем концерте в Бишкеке.

Происшествия Мужчина, которому отказали стюардессы, «заминировал» самолет Как выяснило следствие, 65-летний житель Сербии пригласил стюардесс на ужин, а когда они отказались, он позвонил в аэропорт Никола Тесла с сообщением о бомбе в самолете, на котором девушки должны были отправиться в полет.

Путешествия В России увлеклись новым видом туризма В России набирает популярность новый вид туризма bleisure-путешествия, являющийся синтезом отдыха и деловой поездки.

Музыка Алексей Воробьев спел о ненависти на русском языке Как в англоязычной версии, обложка сингла стилизована под конверт грампластинки, которую украшает снимок Алексея Воробьева в ретро-стиле.

Единоборства Боксёр Пакьяо победил Турмана и стал чемпионом мира WBA Филиппинец Мэнни Пакьяо взял верх над американцем Китом Турманом и завоевал титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA).

Происшествия В Приамурье ливни размыли участок федеральной трассы В Амурской области участок федеральной трассы Чита — Хабаровск временно закрыт для проезда в районе Сковородино из-за размыва дорожного полотна после ливней.

Культура В Шанхае показали фильм на основе китайской оперы «А зори здесь тихие» До начала просмотра перед зрителями, а также посетившими мероприятие представителями генерального консульства РФ в Шанхае, выступил режиссер фильма Тэн Цзюньцзе, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Единоборства Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл нокаутом представителю США Уолту Харрису на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), проходящего в Сан-Антонио.

Происшествия В Польше обнаружили тело пропавшего пятилетнего россиянина Сотрудники правоохранительных органов Польши обнаружили тело пятилетнего мальчика из России, пропавшего в середине июля после гибели своего отца.

Политика Суд в США отказал российскому СМИ ФАН в иске к Facebook Суд не усмотрел в действиях соцсети незаконных действий и принял решение отказать в иске.

Политика Бойко проголосовал на выборах в Верховную раду Лидер партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко проголосовал на досрочных выборах в парламент Украины и выразил надежду на то, что после смены Верховной рады страна "встанет на нормальные рельсы".

Космос Китайская космическая лаборатория «Тяньгун-2» вошла в атмосферу Земли Модуль был запущен в космос 15 сентября 2016 года, с его помощью проверялась технология жизнеобеспечения для будущей китайской орбитальной станции и отработка стыковки с грузовыми кораблями.

Политика The Telegraph: Лондон может объявить о санкциях в отношении Ирана Британское правительство разрабатывает пакет мер в отношении Ирана в связи задержанием британского танкера в Омузском проливе, сообщает 20 июля The Telegraph.

Авто Volvo отзывает 500 тыс. автомобилей по всему миру Компания Volvo Cars отзывает около 500 тыс. машин, проданных во всем мире, из которых 86 тыс. - в самой Швеции.

Происшествия Шестеро контрабандистов задержаны в Китае с сиропом от кашля Полиция Китая осуществила задержание шестерых подозреваемых, у которых нашли сироп от кашля с опиатом кодеина.

Политика Глава ДНР опроверг поддержку плана Медведчука по Донбассу Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что «народные республики» не поддерживают план лидера «Оппозиционной платформы» Виктора Медведчука по созданию автономного региона в составе Украины.

Политика Оливер Стоун попросил Путина стать крёстным его дочери Американский режиссёр Оливер Стоун в ходе интервью с президентом России Владимиром Путиным обратился к нему с просьбой стать крёстным отцом его дочери.

Политика Посол Украины заявил о подрыве доверия к Германии из-за России Украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил, что восстановление полномочий делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) подорвало доверие украинцев к Германии.

Происшествия Появилась новая версия гибели туристов на перевале Дятлова Новую версию гибели группы Игоря Дятлова выдвинул житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин, ссылаясь на опыт друзей-альпинистов.