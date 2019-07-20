Космос

«Союз МС-13» с международным экипажем пристыковался к МКСРБК вчера в 19:17

Пилотируемый корабль «Союз МС-13» с тремя членами экипажа на борту пристыковался к Международной космической станции (МКС). Об этом говорится в сообщении «Роскосмоса» в Twitter. Стыковка к модулю «Звезда» российского сегмента МКС произошла в 01:48 мск.
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Пилотируемый корабль «Союз» ночью пристыковался к МКС

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