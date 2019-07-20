Космос
«Союз МС-13» пристыковался к МКСRT на русском 18:53
Корабль «Союз МС-13» совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС). Об этом сообщили в «Роскосмосе». «Пилотируемый корабль «Союз МС-13» пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции», — указывается в сообщении в Twitter.
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ВСУ обстреляли Донбасс за несколько часов до перемирия
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Отряд писателей-фантастов и футурологов появится во Французской армии
Военное ведомство ведет переговоры с рядом писателей и специалистов в области футурологии, их имена не раскрываются.
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Агентство Ruptly опубликовало видео задержания британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе.
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