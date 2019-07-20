Космос

«Союз МС-13» пристыковался к МКСRT на русском 18:53

Корабль «Союз МС-13» совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС). Об этом сообщили в «Роскосмосе». «Пилотируемый корабль «Союз МС-13» пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции», — указывается в сообщении в Twitter.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 21:43, Вашингтон
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