Корабль «Союз МС-13» совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС). Об этом сообщили в «Роскосмосе». «Пилотируемый корабль «Союз МС-13» пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции», — указывается в сообщении в Twitter.

Армия и оружие ВСУ обстреляли Донбасс за несколько часов до перемирия Украинские силовики открыли огонь по жилым домам в городе Первомайске на территории самопровозглашенной Луганской народной республики.

Общество Синоптики рассказали о погоде в Москве на следующей неделе Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, что на предстоящей неделе погода в столичном регионе и центральной части России начнёт улучшаться.

Авто Новый Kia KX1 обошёл в продажах Kia Sportage Напомним, модель Kia KX1 появилась на рынке летом прошлого года. Паркетник создан на той же платформе, что и российский Kia Rio.

Происшествия В Польше нашли тело пропавшего пятилетнего россиянина Останки пятилетнего россиянина, пропавшего в Польше десять дней назад, найдены на трассе между Варшавой и городом Гродзиск-Мазовецкий.

Политика Посол Украины заявил о подрыве доверия к Германии из-за России Возвращение российской делегации в ПАСЕ привело к подрыву доверия к Германии со стороны Киева.

Политика Помпео выразил главе МИД Турции разочарование из-за покупки С-400 Госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу в субботу, 20 июля, «выразил разочарование» в связи с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, говорится в сообщении Госдепа.

Политика Зеленский показал на видео ужасное состояние крейсера «Украина» Президент Владимир Зеленский опубликовал видео, на котором можно увидеть удручающее состояние ракетного крейсера "Украина".

Происшествия В Петербурге мужчина изрезал ножом глухих пассажиров метро В метро Санкт-Петербурга мужчина изрезал двух глухонемых людей ножом после того, как они не ответили ему на вопрос.

Экономика «Нафтогаз» сообщил об отклонении судом жалобы «Газпрома» Жалоба "Газпрома" по поводу неисполнения решения Стокгольмского арбитража в споре с "Нафтогазом" отклонена апелляционным судом Амстердама, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение "Нафтогаза".

Политика Пушков прокомментировал претензии Омеляна к Зеленскому Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, назвавшего "цирком" указ президента Владимира Зеленского о повышении качества автомобильных дорог.

Армия и оружие Отряд писателей-фантастов и футурологов появится во Французской армии Военное ведомство ведет переговоры с рядом писателей и специалистов в области футурологии, их имена не раскрываются.

Политика Опубликовано видео задержания Ираном британского танкера Агентство Ruptly опубликовало видео задержания британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе.

Общество Участница конкурса «Мисс Англия» удивила жюри необычным купальником Мусульманка Айша Хан попала в финал конкурса «Мисс Англия», несмотря на то, что приложила фото в гидрокостюме вместо снимка в бикини.

Политика В США министерство объяснило суть информатак на примере споров о пицце Министерство внутренней безопасности США опубликовало памятку, в которой объяснило, как американцы могут защититься от информационных атак со стороны России и других недоброжелателей, на примере пиццы с ананасами.

Наука Рентген повышает риск возникновения рака В настоящий момент не изучены до конца риски рентгена и компьютерной томографии, и исследования учёных способствуют лучшему пониманию степени влияния низких доз радиации на здоровье человека.

Авто Volvo отзывает 500 тысяч автомобилей по всему миру Компания Volvo Cars отзывает около 500 тыс. машин, проданных во всем мире, сообщает Neue Zürcher Zeitung.

Политика Украина уличила Венгрию в создании анклава на Закарпатье Временно исполняющий обязанности главы Министерства иностранных дел Украины Егор Божок заявил о том, что власти Венгрии предпринимают попытки по созданию анклава на территории Украины.

Политика Рябков встретился с Мадуро в Каракасе Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что провел встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в Каракасе на полях министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения.

Экономика Минпромторг разработал стратегию развития торговли до 2025 года Минпромторг России разработал проект стратегии развития торговли на 2019–2025 годы.

Общество В Италии умер руководитель громкого расследования 1990-х «Чистые руки» В Милане в возрасте 89 лет скончался бывший прокурор Франческо Саверио Боррелли, который в начале 1990-х годов возглавлял начавшееся в городе громкое антикоррупционное расследование «Чистые руки», сообщает Reuters.

Политика В посольстве Украины испортили все бюллетени для выборов в Раду В Индии на избирательном участке, где должно было состояться голосование на выборах в украинскую Раду, были испорчены все бюллетени.