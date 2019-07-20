Космос
Корабль «Союз МС-13» с космонавтами отправился на МКСLenta.ru 13:15
Российская ракета-носитель среднего класса «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-13» стартовала к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 23:19, Вашингтон
Политика
Путин поручил отменить штрафы с камер, установленных с нарушениями
Президент Владимир Путин поручил кабинету министров решить вопрос с отменой штрафов водителям за ПДД, которые зафиксировали неправильно установленные камеры.
Обновлено 18 июля в 11:40
Шоу-бизнес
Экс-продюсер Киркорова раскритиковал пиар-менеджеров Алибасова
Дзюник верит в правдивость отравления. При этом продюсер понимает, что пиар-акция на болезни сделана из рук вон плохо.
Обновлено в 16:26
Политика
Зеленский показал на видео ужасное состояние крейсера «Украина»
Президент Владимир Зеленский опубликовал видео, на котором можно увидеть удручающее состояние ракетного крейсера "Украина".
Обновлено в 18:52
Общество
Почти все пострадавшие от паводка в Иркутской области получили выплаты
По данным местных властей, не получили выплаты те, кто на время покинул регион Власти Иркутской области отчитались о результатах работ за последние 18 суток по ликвидации последствий паводка в регионе, а также о помощи жителям.
Обновлено в 11:12
Наука
Потребление соли увеличивает случаи инсультов и инфарктов
Американские специалисты провели новое исследование, в ходе которого пришли к выводу, что «верхнее» систолическое артериальное давление и «нижнее» диастолическое в одинаковой степени влияют на вероятность сердечного приступа и инсульта.
Обновлено вчера в 02:17
Единоборства
Боксера Дадашева прооперировали из-за отека мозга после боя в США
Российский боксер Максим Дадашев перенес операцию из-за отека мозга, сообщил журналист ESPN Стив Ким на своей странице в Twitter.
Обновлено в 05:29
Политика
Mirror: Британия заподозрила Россию в причастности к захвату танкера
Британская разведка MI6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) расследуют версию о «причастности» России к задержанию иранскими властями британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе.
Обновлено в 22:31
Армия и оружие
Украина собирается купить списанные корабли советской постройки
Превратив вследствие провальной политики и тотальной коррупции основную часть своего военно-морского флота в ржавые лохани, частично продав, частично порезав на металл, командование ВМСУ теперь рассматривает возможность приобретения кораблей советской постройки.
Обновлено в 12:50
Общество
Битва тортов и фестиваль японской культуры собрали 78 тысяч человек
Проходящие в субботу в московском парке Горького мероприятия собрали около 78 тысяч человек - люди пришли на фестиваль японской культуры J-FEST Summer и VIII Международный фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show - 2019, а также на битву тортов, лекции, музыкальный концерт и другие активности.
Обновлено в 08:26
Происшествия
Во Владивостоке приземлился самолёт с треснувшим стеклом
Пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Якутия» приземлился в аэропорту Владивостока с треснувшим стеклом.
Обновлено в 12:49
Наука
В Китае обнаружили новый вид редких ассамских летяг
Обновлено вчера в 04:33
Армия и оружие
Новый министр обороны Германии призвала увеличить военные расходы
Расходы на оборону ФРГ требуется увеличить до 2% ВВП, заявила новый министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр 20 июля в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.
Обновлено в 20:46
Футбол
«Ростов» и «Спартак» сыграли вничью
Футбольный клуб «Ростов» на своем поле сыграл вничью с московским «Спартаком» в матче второго тура чемпионата России.
Обновлено в 16:56
Общество
В Роспотребнадзоре заявили о вреде и пользе пальмового масла
Эксперты Роспотребнадзора рассказали о вреде и пользе пальмового масла.
Обновлено вчера в 03:58
Общество
Опрос показал отношение россиян к возвращению курилок в аэропорты
Большинство россиян (81%) выступают за то, чтобы комнаты для курения были возвращены в «чистые зоны» аэропортов страны.
Обновлено в 22:10
Космос
Послание соседу: что сказал Нил Армстронг полвека назад на Луне
Оказалось, что в небольшом городке в штате Огайо, в котором жил Нил Армстронг в детстве, были у их семьи соседи по фамилии Кински – муж с женой, которые нередко ссорились друг с другом.
Обновлено в 12:05
Политика
На Украине пройдут досрочные выборы в Верховную раду
Выборы пройдут по смешанной системе: половина депутатов будет избрана по партийным спискам, ещё половина — в мажоритарных округах.
Обновлено в 18:21
Общество
Синоптики пообещали, что погода сжалится над москвичами
"Природа сжалится над москвичами и жителями Центральной России", - сказал Тишковец.
Обновлено в 22:57
Происшествия
Ребенок погиб при обрушении стены заброшенного здания в Татарстане
Ребенок погиб в результате обрушения стены при разборе заброшенного здания в Республике Татарстан.
Обновлено в 16:58
Происшествия
Количество пропавших во время наводнения в Иркутской области выросло
Число без вести пропавших в зоне наводнения в Иркутской области выросло до 8 человек, сообщает Главное управление МЧС по региону в воскресенье.
Обновлено в 21:56
Путешествия
В России появился новый вид туризма
Обновлено в 21:00
Происшествия
Обнаружено кладбище проблемных Boeing 737 MAX
Кладбище самолетов Boeing 737 MAX, полеты которых были запрещены, обнаружено в Логистическом аэропорту Южной Калифорнии в Викторвилле.
Обновлено в 09:18
Общество
Врачи оценили состаривающее приложение FaceApp
Медики высказали свое мнение о мобильном приложение FaceApp, с помощью которого пользователи пытаются выяснить, как они будут выглядеть в старости.
Обновлено в 12:00
Футбол
Ростовский СКА проиграл любительской команде и вылетел из Кубка России
Футбольный клуб СКА (Ростов-на-Дону) в матче 1/256 финала Кубка России в гостях проиграл любительской команде «Кубань Холдинг» (ст. Павловская), выступающей в чемпионате Краснодарского края, со счетом 2:0 и выбыл из турнира.
Обновлено в 14:12
Происшествия
Марш в защиту ЛГБТ в польском Белостоке закончился беспорядками
«Марш равенства» в поддержку ЛГБТ в польском Белостоке на площади Независимого объединения студентов закончился уличными беспорядками в субботу, 20 июля.
Обновлено в 16:11
Происшествия
В Петербурге мужчина изрезал ножом глухих пассажиров метро
В метро Санкт-Петербурга мужчина изрезал двух глухонемых людей ножом после того, как они не ответили ему на вопрос.
Обновлено в 12:14