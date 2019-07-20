Российская ракета-носитель среднего класса «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-13» стартовала к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур.

Корабль «Союз МС-13» с космонавтами отправился на МКС

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