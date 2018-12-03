Мы также понимаем, что люди, которые собирают корабль и ракету, стараются сделать это максимально аккуратно, максимально следуя технической документации. Они понимают, что в этом корабле, на этой ракете будут стартовать люди, мы им абсолютно доверяем.

Транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-11" с очередной экспедицией на МКС вышел на орбиту и взял курс на станцию, передает корреспондент "Интерфакса". "Есть отделение космического корабля", - заявил по громкой связи диктор на "Байконуре".

«Союз МС-11» вышел на орбиту и взял курс на МКС

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