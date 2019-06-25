«Союз МС-11» с тремя космонавтами на борту отстыковался от МКСRT на русском 19:44

Пилотируемый корабль «Союз МС-11» с российским космонавтом Олегом Кононенко, канадцем Давидом Сен-Жаком и американкой Энн Макклейн на борту успешно отстыковался от МКС. Об этом сообщается в Twitter «Роскосмоса».

«Союз МС-11» с тремя космонавтами на борту отстыковался от МКС

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