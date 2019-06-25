Космос

«Союз МС-11» с тремя членами экипажа МКС совершил посадку в КазахстанеТАСС вчера в 22:48

Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля "Союз МС-11" с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) совершил посадку в казахстанской степи в 145 км юго-восточнее города Жезказган. Об этом сообщили во вторник журналистам в подмосковном Центре управления полетами (ЦУП).
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Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля «Союз МС-11» совершил посадку в казахстанской степи

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