«Союз МС-11» с тремя членами экипажа МКС совершил посадку в КазахстанеТАСС вчера в 22:48

Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля "Союз МС-11" с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) совершил посадку в казахстанской степи в 145 км юго-восточнее города Жезказган. Об этом сообщили во вторник журналистам в подмосковном Центре управления полетами (ЦУП).

«Союз МС-11» с тремя членами экипажа МКС совершил посадку в Казахстане

Экономика Минэкономики назвало 11 самых проблемных моногородов России Минэкономики в ответе на запрос РБК перечислило 11 самых проблемных российских моногородов.

Энергетика Правительство не планирует продлевать заморозку цен на топливо Правительство не намерено продлевать с нефтяными компаниями соглашение о заморозке цен на бензин и дизельное топливо.

Экономика Тариф системы «Платон» проиндексируют с 1 июля Тариф государственной системы "Платон" будет проиндексирован с 1 июля на 14 копеек до 2,04 рубля за километр.

Происшествия СМИ: семья следователя из дела Голунова связана с заводом, незаконно сбывавшим драгметаллы Члены семьи полковника полиции, руководившего задержанием журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сотрудничали с ювелирным заводом «Бронницкий ювелир», который был замешан в уголовном деле о незаконном обороте драгметаллов.

Политика Порошенко назвал решение ПАСЕ по России ударом по Украине Резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая допускает участие российской делегации в июньской сессии является мощным вызовом для Украины и первым за последние пять лет серьезным дипломатическим ударом по стране, считает бывший президент Украины Петр Порошенко.

Космос «Роскосмос» опроверг данные о нештатной ситуации при посадке «Союза» Ранее в ходе трансляции на сайте NASA комментатор сказал, что произошёл отказ основного коллектора двигательной установки корабля, однако автоматика успешно перешла на резервный коллектор.

Общество Мантуров тратит миллионы на президентские люксы, выявило расследование Отмечается, что Минпромторг за 2016 – 2017 годы потратил на проживание своих представителей в ходе зарубежных рабочих поездок минимум 19,2 млн руб. Министр промышленности и торговли в ходе командировок жил в президентских люксах пятизвездочных отелей.

Политика Представитель Украины в ПАСЕ прервал речь сербского депутата о Крыме Александр Шешель заявил, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ, чтобы не быть "сожженными, как их соотечественники в Одессе" Представитель украинской делегации в ПАСЕ прервал речь сербского депутата Александра Шешеля о Крыме, передает РИА Новости.

Политика В Грузии предложили запустить для россиян шаттлы из Баку и Еревана Правительственному министерству экономики и игрокам туристического рынка Грузии предложили запустить бесплатные шаттлы для россиян из трех точек: аэропортов Баку, Еревана и турецкого Трабзона.

Авто Британский автомеханик установил рекорд скорости на тракторе Мартин установил новый рекорд скорости среди сельскохозяйственных тракторов, разогнав массивную машину до 167 километров в час.

Армия и оружие Иркутские самолеты представят на форуме «Армия-2019» Сверхмассивный истребитель Су-30М, боевое судно Як-130 и учебный самолет Як-15 примут участие в летной программе международного форума «Армия-2019».

Общество Вильфанд предупредил о приближении самых жарких дней лета Самые жаркие дни в средней полосе России ожидаются в конце июля и начале августа.

Происшествия В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих газировкой В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих на улице, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Шоу-бизнес Сын Дмитрия Харатьяна растет копией отца Сын известного отечественного актера Дмитрия Харатьяна стал очень похож на отца, что поклонники заметили после недавней публикации в Instagram Марины Майко.

Экономика В Сергиевом Посаде возобновил работу хлебокомбинат Хлебокомбинат в Сергиевом Посаде, который из-за финансовых проблем приостановил свою работу в мае, возобновил производство, заявил зампред правительства Московской области Вадим Хромов.

Происшествия Восемь человек пострадали в ДТП с участием автобуса в Сочи Ранее пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщила, что в ДТП пострадали четыре человека, в том числе несовершеннолетние.

Футбол Стали известны все четвертьфиналисты Кубка Америки 25 июня завершился групповой этап Кубка Америки, который проходит в Бразилии. Таким образом, стали известны все четвертьфиналисты турнира.

Экономика Ростовский завод «Ростсельмаш» может приостановить свою работу Владелец завода «Ростсельмаш» Константин Бабкин рассказал, что завод в ближайшем будущем может приостановить производство и сократить штат сотрудников.

Шоу-бизнес Названа сумма заработка Алибасова на своей болезни Экс-директор Никиты Джигурды Антонина Саврасова заявила, что отравление российского продюсера Бари Алибасова является «фейком», а сам он является «гением пиара».

Армия и оружие В России создали беспилотник-шпион в виде совы На форуме "Армия-2019" представили беспилотник в форме большой совы с крыльями и хвостом.

Общество В Екатеринбурге вновь состоится суд из-за использования фото памятника Предпринимательнице из Екатеринбурга Марине Чеботаревой предъявлен иск из-за использования фотографий памятников Татищеву и де Геннину, а также Мамину-Сибиряку, пишет «Комсомольская правда».

Происшествия Число погибших от взрывов в Казахстане выросло Число погибших от взрывов боеприпасов в Казахстане возросло до двух. Один из них гражданский, второй — военнослужащий.