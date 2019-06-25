Космос
«Союз МС-11» с тремя членами экипажа МКС совершил посадку в КазахстанеТАСС вчера в 22:48
Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля "Союз МС-11" с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) совершил посадку в казахстанской степи в 145 км юго-восточнее города Жезказган. Об этом сообщили во вторник журналистам в подмосковном Центре управления полетами (ЦУП).
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 04:56, Вашингтон
Экономика
Минэкономики назвало 11 самых проблемных моногородов России
Минэкономики в ответе на запрос РБК перечислило 11 самых проблемных российских моногородов.
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Правительство не намерено продлевать с нефтяными компаниями соглашение о заморозке цен на бензин и дизельное топливо.
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Армия и оружие
ВСУ показали применение ПТРК по территории ДНР и заявили о «10 ликвидированных»
Обновлено в 03:12
Экономика
Тариф системы «Платон» проиндексируют с 1 июля
Тариф государственной системы "Платон" будет проиндексирован с 1 июля на 14 копеек до 2,04 рубля за километр.
Обновлено вчера в 15:05
Происшествия
СМИ: семья следователя из дела Голунова связана с заводом, незаконно сбывавшим драгметаллы
Члены семьи полковника полиции, руководившего задержанием журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сотрудничали с ювелирным заводом «Бронницкий ювелир», который был замешан в уголовном деле о незаконном обороте драгметаллов.
Обновлено вчера в 23:12
Политика
Порошенко назвал решение ПАСЕ по России ударом по Украине
Резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая допускает участие российской делегации в июньской сессии является мощным вызовом для Украины и первым за последние пять лет серьезным дипломатическим ударом по стране, считает бывший президент Украины Петр Порошенко.
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Происшествия
В Башкирии от удара молнии погибла женщина
Обновлено в 02:27
Космос
«Роскосмос» опроверг данные о нештатной ситуации при посадке «Союза»
Ранее в ходе трансляции на сайте NASA комментатор сказал, что произошёл отказ основного коллектора двигательной установки корабля, однако автоматика успешно перешла на резервный коллектор.
Обновлено в 04:27
Общество
Мантуров тратит миллионы на президентские люксы, выявило расследование
Отмечается, что Минпромторг за 2016 – 2017 годы потратил на проживание своих представителей в ходе зарубежных рабочих поездок минимум 19,2 млн руб. Министр промышленности и торговли в ходе командировок жил в президентских люксах пятизвездочных отелей.
Обновлено в 03:39
Политика
Представитель Украины в ПАСЕ прервал речь сербского депутата о Крыме
Александр Шешель заявил, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ, чтобы не быть "сожженными, как их соотечественники в Одессе" Представитель украинской делегации в ПАСЕ прервал речь сербского депутата Александра Шешеля о Крыме, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 15:43
Наука
Ученые УрФУ решили создать беспохмельное пиво с водорослями
Обновлено в 00:50
Политика
В Грузии предложили запустить для россиян шаттлы из Баку и Еревана
Правительственному министерству экономики и игрокам туристического рынка Грузии предложили запустить бесплатные шаттлы для россиян из трех точек: аэропортов Баку, Еревана и турецкого Трабзона.
Обновлено в 03:13
Авто
Британский автомеханик установил рекорд скорости на тракторе
Мартин установил новый рекорд скорости среди сельскохозяйственных тракторов, разогнав массивную машину до 167 километров в час.
Обновлено вчера в 23:50
Армия и оружие
Иркутские самолеты представят на форуме «Армия-2019»
Сверхмассивный истребитель Су-30М, боевое судно Як-130 и учебный самолет Як-15 примут участие в летной программе международного форума «Армия-2019».
Обновлено в 01:33
Общество
Вильфанд предупредил о приближении самых жарких дней лета
Самые жаркие дни в средней полосе России ожидаются в конце июля и начале августа.
Обновлено в 02:58
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих газировкой
В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих на улице, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:01
Шоу-бизнес
Сын Дмитрия Харатьяна растет копией отца
Сын известного отечественного актера Дмитрия Харатьяна стал очень похож на отца, что поклонники заметили после недавней публикации в Instagram Марины Майко.
Обновлено в 02:03
Экономика
В Сергиевом Посаде возобновил работу хлебокомбинат
Хлебокомбинат в Сергиевом Посаде, который из-за финансовых проблем приостановил свою работу в мае, возобновил производство, заявил зампред правительства Московской области Вадим Хромов.
Обновлено в 04:04
Происшествия
Восемь человек пострадали в ДТП с участием автобуса в Сочи
Ранее пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщила, что в ДТП пострадали четыре человека, в том числе несовершеннолетние.
Обновлено вчера в 15:05
Футбол
Стали известны все четвертьфиналисты Кубка Америки
25 июня завершился групповой этап Кубка Америки, который проходит в Бразилии. Таким образом, стали известны все четвертьфиналисты турнира.
Обновлено вчера в 21:16
Экономика
Ростовский завод «Ростсельмаш» может приостановить свою работу
Владелец завода «Ростсельмаш» Константин Бабкин рассказал, что завод в ближайшем будущем может приостановить производство и сократить штат сотрудников.
Обновлено в 02:25
Политика
Евкуров объявил об отставке с поста главы Ингушетии
Обновлено вчера в 12:11
Культура
Роман Бабаян стал главредом радиостанции «Говорит Москва»
Тележурналист Роман Бабаян сообщил, что стал главным редактором радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено вчера в 08:00
Шоу-бизнес
Названа сумма заработка Алибасова на своей болезни
Экс-директор Никиты Джигурды Антонина Саврасова заявила, что отравление российского продюсера Бари Алибасова является «фейком», а сам он является «гением пиара».
Обновлено в 04:18
Армия и оружие
В России создали беспилотник-шпион в виде совы
На форуме "Армия-2019" представили беспилотник в форме большой совы с крыльями и хвостом.
Обновлено в 03:37
Общество
В Екатеринбурге вновь состоится суд из-за использования фото памятника
Предпринимательнице из Екатеринбурга Марине Чеботаревой предъявлен иск из-за использования фотографий памятников Татищеву и де Геннину, а также Мамину-Сибиряку, пишет «Комсомольская правда».
Обновлено в 02:18
Происшествия
Число погибших от взрывов в Казахстане выросло
Число погибших от взрывов боеприпасов в Казахстане возросло до двух. Один из них гражданский, второй — военнослужащий.
Обновлено в 00:00
Футбол
«Спартак» отправился на сбор в Австрию
Обновлено вчера в 03:37
Футбол
Гол полузащитника «Урала» Бикфалви покорил английских болельщиков
Гол румынского хавбека «Урала» Эрика Бикфалви в ворота московского «Динамо» неожиданно стал очень популярен в Великобритании.
Обновлено вчера в 01:13