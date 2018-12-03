Космос
Космический корабль "Союз МС-11" с новым экипажем МКС отделился от верхней ступени ракеты "Союз-ФГ" и взял курс на станцию.
Российская газета07:45
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Мы также понимаем, что люди, которые собирают корабль и ракету, стараются сделать это максимально аккуратно, максимально следуя технической документации. Они понимают, что в этом корабле, на этой ракете будут стартовать люди, мы им абсолютно доверяем.
— Олег Кононенко, российский космонавтКомсомольская правда вчера в 12:36
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