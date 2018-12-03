Мы также понимаем, что люди, которые собирают корабль и ракету, стараются сделать это максимально аккуратно, максимально следуя технической документации. Они понимают, что в этом корабле, на этой ракете будут стартовать люди, мы им абсолютно доверяем.

Космический корабль "Союз МС-11" с новым экипажем МКС отделился от верхней ступени ракеты "Союз-ФГ" и взял курс на станцию.

Корабль «Союз МС-11» отделился от ракеты и взял курс на МКС

Космос Космос LIGO сообщила о четырех новых гравитационных волнах К настоящему времени группа LIGO сообщила о семи гравитационных волнах (шесть волн от слияния черных дыр и одна от нейтронных звезд), а ученые, руководившие экспериментом, получили Нобелевскую премию по физике.

Космос Космос Американский зонд изучит поверхность астероида Бенну

Космос Космос Kepler в деталях заснял гибель звезды Как сообщается на сайте Австралийского национального университета (ANU), астрономы стали свидетелями давней гибели звезды в далекой галактике.

Космос Космос Вьетнам отправит на орбиту исследовательский спутник в 2019 году Вьетнам намерен в январе 2019 года направить на околоземную орбиту самостоятельно построенный исследовательский спутник MicroDragon.

Космос Космос На Восточном завершился первый этап сборки «Союза-2.1а» Четвертый пуск с космодрома Восточный запланирован на на 27 декабря 2018 года.

Космос Космос Большую часть работ на российской лунной базе доверят роботам

Космос Космос Virgin Galactic отправит людей в космос до конца года Миллиардер Ричард Брэнсон, глава Virgin Galactic, уточнил дату первого полета своего суборбитального корабля: до Рождества в космос отправятся пилоты-испытатели, а вслед за ними и первые космические туристы, которые убедятся, что Земля круглая, и получат "крылья астронавта".

Космос Космос Ученые НАСА рассказали о первых итогах посадки InSight Ученые не нашли крупных камней и других препятствий, способных помешать работе бура и наблюдениям за марсотрясениями, заявили в НАСА.

Космос Космос Ученые составили оценку яркости Вселенной Ученые провели всестороннее исследование яркости светил в наблюдаемом космосе и составили оценку яркости Вселенной.

Космос Космос В небе над Кемеровом заметили НЛО Вечером в понедельник, 3 декабря, в небе над Кемеровом пролетел неопознанный объект — очевидцы странного явления сообщили об этом в соцсетях.

Космос Космос К Земле приближается маленькая комета

Космос Космос Curiosity нашел на Марсе странный блестящий предмет Марсоход Curiosity, с 2012 года исследующий поверхность красной планеты, обнаружил необычный предмет.

Космос Космос Раскрыта тайна строительства древних китайских пирамид Итальянский ученый Джулио Мальи раскрыл тайну строительства древних китайских пирамид.

Космос Космос Апокалипсис на Земле может случиться до Нового Года Как считают некоторые уфологи, конец света может ожидать человечество и вообще все живое на Земле уже 16 декабря текущего года.