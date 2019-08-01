Экономика
Соя-бобы начали дешеветь на новостях о торговой войне Китая и СШАИнтерфакс 23 августа в 12:38
Ранее Китай уже ввел 25%-ную пошлину для соя-бобов, поставляемых из США, существенно сократив покупки этого сельхозтовара. Падение цен усилилось после того, как президент США Дональд Трамп в твиттере пообещал до конца дня объявить об ответных мерах на действия Китая.
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Пекин вводит торговые пошлины на американские товары на сумму 75 миллиардов долларов
ГЛАС.RU23 августа в 14:28
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В Росгвардии изучат законопроект об идентификации личности сотрудников
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Агент Тимур Гурцкая в программе «Инсайдеры» на канале «Матч Премьер» рассказал о том, как разрушился «Спартак» Массимо Карреры.
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Для стыковки «Союза МС-14» к МКС захотели перестыковать «Союз МС-13»
Центр управления полетами (ЦУП) для стыковки космического корабля «Союз МС-14» к Международной космической станции (МКС) предлагает перестыковать «Союз МС-13», передает ТАСС заявление руководителя полетом российского сегмента МКС Владимира Соловьева.
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YouTube Music научился сортировке музыки
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