Экономика
Соя-бобы начали дешеветь на новостях о торговой войне Китая и СШАИнтерфакс 12:38
Цены на соя-бобы и ряд других сельхозтоваров упали в пятницу на решении Китая ввести дополнительные пошлины на поставляемые в КНР американские товары общей стоимостью $75 млрд в год. Ранее Пекин объявил, что вынужден пойти на эти меры в ответ на протекционистские действия США.
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Общество
Умер один из богатейших людей мира Дэвид Кох
Один из богатейших людей мира, миллиардер Дэвид Кох умер на 80-м году жизни в США. Forbes оценивает его состояние в 42,4 миллиарда долларов.
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Политика
Власти Крыма отреагировали на удаление слова «Россия» из подписи к фото в Guardian
Обновлено в 12:46
Армия и оружие
Путин поручил подготовить симметричный ответ на ракетные испытания США
Президент России Владимир Путин поручил подготовить симметричный ответ на испытания ракеты, которые Пентагон провел 19 августа и которые не соответствуют положениям договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 05:45
Музыка
Игорь Крутой прокомментировал слова Вайкуле о конфликте
Обновлено вчера в 03:18
Происшествия
Семь человек госпитализированы после аварийной посадки самолета в США
Экстренная посадка самолёта авиакомпании Hawaiian Airlines в американском городе Гонолулу привела к госпитализации семи пассажиров.
Обновлено в 00:38
Политика
Москалькова рассказала о визите в Киев
Обновлено в 13:44
Здоровье
Онколог перечислила 12 основных симптомов рака
Среди главных признаков рака отметили не проходящий более двух недель кашель и мокроту с примесью крови, изменения в работе кишечника (диарея или запор), анемию, уплотнения молочных желез у женщин, частые мочеиспускания и охриплость голоса.
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Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк ответил на слухи о раке мозга у актрисы
Концертный директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы.
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Политика
Медведев назвал условия перехода на четырёхдневную рабочую неделю
Переход на четырёхдневную рабочую неделю в России возможен, но «не сию секунду», заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 12:41
Политика
Песков анонсировал встречу Путина и Эрдогана
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган 27 августа проведут переговоры на полях международного авиакосмического салона "МАКС".
Обновлено в 13:07
Хоккей
Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за кокаин
1. Российского хоккеиста отстранили от международных турниров Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» и форвард национальной сборной Евгений Кузнецов получил четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 09:59
Хоккей
СКА обыграл «Сочи» на турнире имени Пучкова
СКА одержал победу над «Сочи» (3:1) в матче на предсезонном турнире имени Николая Пучкова в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 14:50
Политика
Американский бизнесмен уволился после романа с Бутиной
Основатель крупного американского интернет-магазина Overstock.com Патрик Бирн, ранее заявивший о связи с россиянкой Марией Бутиной с ведома ФБР, покинул руководящий пост в компании.
Обновлено в 01:24
Происшествия
Следователи начали проверку после ДТП с автобусом в Ижевске
В Удмуртии начали доследственную проверку по факту ДТП с автобусом на улице Новоажимова в Ижевске.
Обновлено в 14:07
Политика
Трамп потребовал от американских компаний уйти из Китая
«Нашим великим американским компаниям приказано немедленно начать поиск альтернативы Китаю, в том числе начать переносить производство на родину и делать свою продукцию на территории США», — написал он.
Обновлено в 13:11
Спорт
Латыпов: сложная гонка, не ожидал от себя бронзовой медали
Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал завоевание бронзовой медали суперспринта на летнем чемпионате мира по биатлону.
Обновлено в 11:42
Происшествия
Заблудившаяся в лесу пятилетняя Зарина рассказала, как смогла выжить
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Музыка
В Москве открывается фестиваль военных оркестров «Спасская башня»
Как заверили устроители, "Спасская башня" не имеет аналогов в мире и подтверждает статус одного из крупнейших международных культурных проектов России: за минувшие 12 лет фестиваль принял более 160 коллективов из 54 стран и вошел в тройку самых известных военно-музыкальных смотров мира.
Обновлено в 04:48
Кино
Анонсирована экранизация «Метро 2033»
Компании «ТВ-3», «ТНТ Premier» и Central Partnership анонсировали экранизацию по «Метро 2033».
Обновлено в 08:32
Армия и оружие
Российский «Хозяин морей» вышел на госиспытания
Построенный в Санкт-Петербурге фрегат "Адмирал Касатонов" вышел в море на завершающий этап государственных испытаний.
Обновлено в 05:27
Общество
В ВШЭ прокомментировали письмо сотрудников о политическом нейтралитете
В письме сотрудники ВШЭ выразили обеспокоенность происходящими в столице политическими событиями и заявили, что политический нейтралитет, академические и гражданские свободы являются базовыми корпоративными ценностями.
Обновлено в 13:39
Футбол
TyC Sports: «Барселона» близка к покупке Бентанкура за 60 млн евро
По информации TyC Sports, трансфер 22-летнего уругвайца обойдется каталонскому клубу в 60 млн евро.
Обновлено в 14:56
Авто
Раскрыты характеристики обновленного Skoda Superb для России
Компания Skoda получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на обновленный Skoda Superb, продажи которого начнутся в России этой осенью.
Обновлено в 10:52
Происшествия
Главу окружной налоговой инспекции Москвы арестовали по делу о взятке
Пресненский суд Москвы арестовал главу налоговой инспекции по Южному административному округу Марию Андреянову, обвиняемую в получении взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 12:24
Здоровье
Медпрофсоюз: нижнетагильских хирургов заменят медики из Екатеринбурга
Как сообщало ИА REGNUM, в Нижнем Тагиле шесть специалистов двух хирургических отделений Центральной городской больницы № 1 города Нижнего Тагила написали заявления на увольнение по собственному желанию.
Обновлено в 06:29
Происшествия
Управляющий отеля обвинил родителей пострадавшей девочки в Турции
Управляющий отеля Sunhill в турецком Бодруме назвал родителей 12-летней россиянки виновными в трагедии, в результате которой руку девочки засосал насос бассейна.
Обновлено в 13:52
Технологии
Ученые ТГУ обследуют более 100 водоемов ХМАО на загрязненность нефтью
Ученые Биологического института Томского госуниверситета (БИ ТГУ) с помощью технологии "Аэрощуп" обследуют более 100 водоемов Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО – Югра) и определят, какие из них нуждаются в очистке от нефти; на основании результатов экспертизы будет разработан проект комплексной реабилитации озер, сообщила в пятницу пресс-служба вуза.
Обновлено в 01:24