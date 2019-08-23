Экономика

Соя-бобы начали дешеветь на новостях о торговой войне Китая и СШАИнтерфакс 12:38

Цены на соя-бобы и ряд других сельхозтоваров упали в пятницу на решении Китая ввести дополнительные пошлины на поставляемые в КНР американские товары общей стоимостью $75 млрд в год. Ранее Пекин объявил, что вынужден пойти на эти меры в ответ на протекционистские действия США.
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Нефть подешевела на фоне решения Китая повысить пошлины на импорт из США

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Интерфакс12:38
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Футболист "Рубина" Павел Могилевец еще не восстановился после травмы и не сыграет в матче 7-го тура чемпионата России с "Ростовом", заявил старший тренер казанского клуба Роман Шаронов.
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В ХМАО частично обрушилась пятиэтажка

В Мегионе (Ханты-Мансийский автономный округ) произошло частичное обрушение пятиэтажного дома, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
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Титулованный бодибилдер умер в Москве на свой день рождения

Вице-президент Федерации Московской области по бодибилдингу Дмитрий Жигулин умер в свой день рождения – ему исполнилось 47 лет.
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Директор Анастасии Заворотнюк ответил на слухи о раке мозга у актрисы

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В Дагестане семья с двумя детьми погибла под камнепадом

В Цумадинском районе Дагестане под камнепад попала легковая машина, в которой находилась супружеская пара с двумя детьми.
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Режиссёр Никита Михалков в беседе с URA.RU рассказал о своём восстановлении после семи операций.
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Двадцать человек пострадали, по уточненным данным, в результате ДТП с участием маршрутного автобуса в Ижевске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
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Сегодня главным событием будет выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, от которого ждут решений по дальнейшим действиям относительно кредитно-денежной политики США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Дмитрий Будаев.
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В главном бое встретятся россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Дастин Порье.
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