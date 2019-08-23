Экономика
Соя-бобы начали дешеветь на новостях о торговой войне Китая и СШАИнтерфакс 12:38
Цены на соя-бобы и ряд других сельхозтоваров упали в пятницу на решении Китая ввести дополнительные пошлины на поставляемые в КНР американские товары общей стоимостью $75 млрд в год. Ранее Пекин объявил, что вынужден пойти на эти меры в ответ на протекционистские действия США.
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Медведев назвал условия перехода на четырёхдневную рабочую неделю
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Deutsche Bank согласился выплатить $16,2 млн для урегулирования обвинений в нарушении американского закона о коррупции, сообщили в федеральной Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
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В Екатеринбурге прохожий украл сумку из автомобиля, который попал в ДТП.
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Хоккей
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