Экономика

Соя-бобы начали дешеветь на новостях о торговой войне Китая и СШАИнтерфакс 12:38

Цены на соя-бобы и ряд других сельхозтоваров упали в пятницу на решении Китая ввести дополнительные пошлины на поставляемые в КНР американские товары общей стоимостью $75 млрд в год. Ранее Пекин объявил, что вынужден пойти на эти меры в ответ на протекционистские действия США.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 16:38, Ашберн
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