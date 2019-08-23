Экономика
Соя-бобы начали дешеветь на новостях о торговой войне Китая и СШАИнтерфакс 12:38
Цены на соя-бобы и ряд других сельхозтоваров упали в пятницу на решении Китая ввести дополнительные пошлины на поставляемые в КНР американские товары общей стоимостью $75 млрд в год. Ранее Пекин объявил, что вынужден пойти на эти меры в ответ на протекционистские действия США.
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Технологии
В России научились распознавать и отслеживать человека по силуэту
«Заключается технология в том, что мы не только можем идентифицировать силуэт, но и отслеживать его перемещение практически по всем камерам города», — заявил он.
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Общество
Названы российские регионы с самыми высокими зарплатами чиновников
Регионами с самыми высокими зарплатами муниципальных чиновников оказались Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа.
Обновлено в 04:20
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Эпидемиологи выяснили, что жителям России могут угрожать смертельно опасные вирусы Чикунгунья, Зика и Денге, переносчиками которых являются комары видов Aedes aegypti и Aedes albopictus.
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Гаджеты
Россияне стали реже покупать планшеты
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Обновлено в 02:09
Гаджеты
Представитель Huawei подтвердил процессор Kirin 990 в Huawei Mate X
Сегодня представитель Huawei Янминг Ван заявил, что новый чип будет установлен в Huawei Mate X. Напомним, что Mate X это раскладной смартфон который демонстрировали на MWC 2019 и там его показали с чипом Kirin 980.
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Политика
Кличко рассказал об особом статусе Севастополя
На Украине есть два города с особым статусом — Киев и Севастополь, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Обновлено в 00:48
Здоровье
Смольный выкупит помещения для детсадов, школы и офиса врача
Обновлено в 09:10
Спорт
Логинов объяснил свой отказ подписывать контракт с СБР
Российский биатлонист Александр Логинов объяснил ситуацию с контрактом с Союзом биатлонистов России (СБР), передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:49
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Hades, первый эксклюзив Epic Games Store, 10 декабря выйдет в Steam
Обновлено вчера в 12:51
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Путин открыл молодежный Кубок мира по хоккею «Сириус» в Сочи
Обновлено в 12:53
Экономика
В ФРГ ожидают рецессию в экономике
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Фетисов: Кузнецов опозорил российский хоккей и страну
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