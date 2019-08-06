Экономика
Совладелец «Уралкалия» объявил о принудительном выкупе акцийForbes 05 августа в 18:04
Зарегистрированная на Кипре компания Rinsoco Trading Дмитрия Лобяка направила требование о выкупе акций «Уралкалия», говорится в сообщении российской компании. Цена выкупа — 120 рублей за обыкновенную акцию. На закрытии торгов на Московской бирже 5 августа акции «Уралкалия» стоили по 100,4 рубля.
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Инвесторы пожаловались в ЦБ на низкую цену принудительного выкупа акций «Уралкалия»
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