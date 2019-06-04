Происшествия
Совладелец S7 публично поднял вопрос о безопасности SSJ100Snob.ru 09:26
Филев обратился к замглавы Минтранса Александру Юрчику с вопросом о расследовании аварии SSJ 100 авиакомпании «Якутия» в октябре 2018 года. Тогда лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы аэропорта «Якутск» на расстояние около 250 метров.
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с чего всё началось
Совладелец группы S7 Владислав Филев публично поднял вопрос безопасности самолета Sukhoi Superjet 100.Интерфакс05:58
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