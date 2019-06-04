Происшествия

Совладелец S7 публично поднял вопрос о безопасности SSJ100Snob.ru 09:26

Филев обратился к замглавы Минтранса Александру Юрчику с вопросом о расследовании аварии SSJ 100 авиакомпании «Якутия» в октябре 2018 года. Тогда лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы аэропорта «Якутск» на расстояние около 250 метров.
Читать в источнике
Обсудить
с чего всё началось

Совладелец S7 поставил вопрос о безопасности SSJ 100

Совладелец группы S7 Владислав Филев публично поднял вопрос безопасности самолета Sukhoi Superjet 100.
Интерфакс05:58

Подробнее о событии

«Какой-то зоопарк недоверия»

Коммерсантъ14:31

Совладелец авиакомпании S7 Филев призвал сделать информацию о расследованиях инцидентов с самолетами SSJ-100 открытой

Эхо Москвы11:15

Совладелец S7 поставил вопрос о безопасности Sukhoi Superjet 100

Говорит Москва06:55

Совладелец S7 Филев публично поднял вопрос о безопасности SSJ100

Ведомости06:48

Летчики начинают уходить: совладелец S7 поднял вопрос о безопасности SSJ-100

Вести.Ru06:36

Совладелец S7 Филев поставил вопрос о безопасности SSJ-100

Интерфакс06:03

Владелец S7 попросил проверить безопасность Superjet

РБК07:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 19:18, Ашберн
Происшествия

Сын Бари Алибасова сообщил о госпитализации продюсера

Продюсер Бари Алибасов госпитализирован в одну из московских больниц, однако сейчас его состояние здоровья оценивается как хорошее.
Обновлено в 15:12
Политика

Украинскому эксперту запретили участие в телепрограмме за оскорбления

Украинского эксперта навсегда отстранили от участия в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" за оскорбления оппонента во время трансляции.
Обновлено в 17:52
Финансы

Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП России на 2019 год

Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России в 2019 году с 1,4 до 1,2%. Об этом говорится в докладе ВБ «Перспективы мировой экономики» за июнь.
Обновлено в 16:17
Политика

Кличко предложил Саакашвили возглавить его партию

Обновлено в 16:13
Авто

Focus (Германия): «Лада» уходит с европейского рынка — что будет с культовым российским автопроизводителем? (Focus)

Новые, весьма жесткие экологические требования ЕС требуют жертв: в апреле сообщили, что российская марка «Лада» покинет европейский рынок.
Обновлено в 18:20
Наука

Одна рука с шестью пальцами заменила две с пятью

Ученые провели исследование двух людей с шестью пальцами на руках, дополнительный палец которых находился между большим и указательным.
Обновлено в 11:14
Происшествия

Во Внуково экстренно сел Boeing 737

Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing 737 компании "ЮТэйр" совершил экстренную посадку во Внуково, сообщил РИА Новости представитель столичных экстренных служб.
Обновлено в 06:03
Армия и оружие

Черноморский флот получит три новых корабля до конца 2019 года

Черноморский флот ВМФ России получит один патрульный корабль и два тральщика до конца 2019 года.
Обновлено вчера в 11:24
Культура

Блогер BadComedian рассказал о миллионном иске от кинокомпании

Баженов ранее уже критиковал фильм "Танцы насмерть", снятый компанией Kinodanz.
Обновлено в 00:44
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с UFC

Российский чемпион легкого дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с промоушеном, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:16
Космос

У спутника «Ямал-601» возникли проблемы с двигателем

Сообщается, что у аппарата возникли проблемы с одним из двигателей.
Обновлено в 08:48
Общество

ФСБ заинтересовалась победителями исторического конкурса

Учителей и школьников спрашивают, как распространяется информация о конкурсе, требуют предоставить работы участников всех лет, а также настойчиво рекомендуют прекратить сотрудничество с «Мемориалом», который является организатором мероприятия.
Обновлено в 15:27
Политика

Мэр Харькова призвал «возвращаться с майданов к здравому смыслу»

Обновлено в 10:25
Здоровье

ВИЧ-положительных детей отказались пускать в лагерь в Нижегородской области

Руководство местной турбазы отказалось размещать у себя большую группу подростков с ВИЧ-положительным статусом.
Обновлено в 00:15
Экономика

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота

Речь идет о 20 тоннах, которые были представлены Венесуэлой в качестве залога по кредиту, оформленному в 2016 г. Тогда Венесуэла получила от крупнейшего банка Германии кредит в размере $750 млн наличными.
Обновлено в 17:48
Происшествия

Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видео

Обновлено в 05:05
Политика

Эрдоган опроверг отказ от С-400

Обновлено в 03:08
Шоу-бизнес

Наталья Рудова в юности подрабатывала «официанткой-посудомойкой»

Звезда сериала «Татьянин день» объяснила аудитории, что она не родилась с «золотой ложкой во рту», и всего в жизни добились самостоятельно, однако до этого она не брезговала никаким трудом, подрабатывая во времена студенчества «официанткой-посудомойкой».
Обновлено в 10:23
Кино

«Чернобыль» стал самым рейтинговым сериалом всех времен на IMDb

Обновлено в 16:50
Авто

АвтоВАЗ отзовёт в России более 900 автомобилей Lada Xray

Росстандарт сообщает об отзыве в России 933 автомобилей марки Lada XRAY, под кампанию попадают модели, реализованные с января 2019 г. по сегодняшний день.
Обновлено в 10:32
Футбол

Санчес может заменить Гризманна в «Атлетико»

Испанский клуб видит в чилийском форварде возможную замену Антуану Гризманну, который покинет команду этим летом.
Обновлено в 16:35
Политика

В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса

Депутат Олег Мусий зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство.
Обновлено в 12:36
Общество

В России предложили ввести новый вид алиментов

Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.
Обновлено в 14:00
Происшествия

В московском метро пенсионерка погибла, упав под поезд

Пенсионерка погибла, упав под поезд на станции "Дмитровская" московского метро, сообщил пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.
Обновлено в 17:20
Политика

Греция потребовала у Германии €320 млрд репараций

Как отмечается, Греция запросила у Германии репараций на сумму в €320 млрд.
Обновлено в 16:55
Шоу-бизнес

Ирина Безрукова отказалась ехать на «Кинотавр» за свой счет

Обновлено в 07:47
Политика

Путинское «Политбюро 2.0» может не пережить новых вызовов

«Политбюро 2.0» – неформальная структура принятия решений, сложившаяся вокруг Владимира Путина, – в 2018–2019 гг. продолжало функционировать как самый влиятельный политический институт, говорится в публикуемом в среду докладе «Политбюро 2.0 и антиистеблишментная волна» компании «Минченко консалтинг».
Обновлено в 17:53
Политика

Зеленский выступил против «Северного потока-2»

Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым противостоять строительству газопровода «Северный поток-2».
Обновлено в 17:57
Культура

Юлия Меньшова начинает новый проект на Первом канале

Известная ведущая Юлия Меньшова начинает новый проект на Первом канале.
Обновлено в 05:58
Политика

Эксперты Счетной палаты признали прозрачными лишь четыре министерства

Эксперты охарактеризовали ситуацию в России как «инерционную открытость».
Обновлено в 17:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное