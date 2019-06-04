Совладелец S7 поставил вопрос о безопасности SSJ 100Интерфакс 05:58

с чего всё началось

Катастрофа, в которой погибла супруга Филева Совладелец группы S7 Владислав Филев возглавил в комиссии РСПП по транспорту подкомиссию по авиационной и космической деятельности в начале июня. Ранее подкомиссией руководила его жена Наталия, которая погибла в авиакатастрофе в Германии 31 марта.

Происшествия Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видео В подмосковном Красногорске задержали двоих подозреваемых в причастности к убийству бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина.

Транспорт Проблемы с багажом в «Шереметьево» вызваны нехваткой грузчиков В «Шереметьево» происходят задержки с выдачей багажа пассажирам некоторых рейсов и отправкой багажа трансферных пассажиров, сообщила пресс-служба аэропорта в понедельник.

Политика Зеленский обсудит «давление на РФ» с лидерами ЕС Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что планирует начать свои встречи с лидерами Евросоюза с вопроса о "давлении на Россию".

Экономика Доля «Севергрупп» в ритейлере «Лента» достигла почти 75% Изменение доли произошло 31 мая. Структура Мордашова выкупает акции ритейлера в рамках оферты, которую она направила миноритариям 30 апреля.

Футбол Британский портал Goal назвал трансфер Головина в «Монако» катастрофой Приобретение полузащитника сборной России Александра Головина у московского ЦСКА летом прошлого года стало неудачным решением для клуба чемпионата Франции "Монако".

Происшествия В Норвегии по подозрению в покушении на убийство задержали россиянина В Осло после инцидента с поножовщиной в районе Грюнерлокка задержан гражданин России, его подозревают в покушении на убийство.

Происшествия В Москве проверяют более 200 объектов после сообщений о минировании В Москве проверяют анонимные интернет-сообщения о минировании более 200 объектов в разных частях города, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Политика Мэр Харькова призвал «возвращаться с майданов к здравому смыслу» Мэр Харькова Геннадий Кернес после сноса бюста Жукова националистами призвал граждан "возвращаться с майданов к здравому смыслу" и правовому полю.

Транспорт ГИБДД предложила запретить каршеринг для нарушителей ПДД Как пишут "Известия" со ссылкой на начальника управления надзорной деятельности ГИБДД МВД России Романа Мишурова, нерадивым водителям запретят пользоваться сервисами по аренде автомобилей, так как нарушители ПДД несут угрозу для законопослушных граждан.

Общество Названо число брошенных в роддомах российских детей В России примерно три тысячи детей были оставлены матерями в перинатальных центрах в прошлом году.

Политика Путин поручил избавиться от позора с «обманутыми дольщиками» Российский президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством потребовал в ближайшие несколько лет избавиться в России от такого позорного явления, как «обманутые дольщики».

Гаджеты В России стартовали продажи обновленных фотоаппаратов «Зенит» В России начались продажи новых фотоаппаратов «Зенит» с дальномерной камерой.

Авто АвтоВАЗ объявил в России отзыв более 900 автомобилей Lada Xray Изготовители ПАО «АВТОВАЗ» проинформируют владельцев данных автомобилей Lada XRAY о необходимости предоставить автомобиль в ближайший дилерский центр для проведения работ по устранению дефекта, путем рассылки писем и/или по телефону.

Кино Российский фильм «Т-34» выйдет в прокат в Китае осенью Российский фильм "Т-34" режиссера Алексея Сидорова выйдет в широкий прокат в Китае осенью 2019 года, сообщила пресс-служба кинокомпании "Централ Партнершип", которая занималась продажей прав картины на территории КНР.

Экономика Зависимость парламентской оппозиции от бюджета достигла максимума Оппозиционные парламентские партии в 2018 году установили новый исторический рекорд зависимости от федерального бюджета — 4,56 млрд руб. (около 90%).

Армия и оружие Коррупция разваливает банды протурецких боевиков в Алеппо Террористы «Ахрар аш-Шам» убили одного из своих главарей в сирийской провинции Алеппо из-за того, что боевик присвоил себе выделенные на рядовых членов группировки деньги.

Шоу-бизнес Панайотов прокомментировал «мистику» на могиле Началовой Рука сама тянется, чтобы набрать номер подруги . Но никакой мистики, уверен артист, в смерти коллеги нет.

Политика Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об импичменте Верховная рада отказалась рассматривать законопроект президента Украины Владимира Зеленского об импичменте главы государства.

Политика Принц Гарри проигнорировал Трампа из-за оскорбления Меган Маркл Принц Гарри проигнорировал президента США Дональда Трампа во время официального визита американской делегации в Лондон.

Космос Возникли проблемы с выводом на орбиту самого мощного спутника связи Спутник был запущен с космодрома Байконур 30 мая и благополучно выведен на целевую орбиту, однако с переводом аппарата на геостационарную орбиту возникли сложности.

Политика Кот Ларри из офиса Мэй спрятался от дождя под лимузином Трампа Кот Ларри из офиса британского премьер-министра использовал лимузин президента США как укрытие от дождя, пишет британская газета Daily Express.

Общество «Яндекс» ответил на сообщения о требовании ФСБ выдать ключи шифрования Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что ФСБ якобы запросила ключи шифрования "Яндекс.Почты" и "Яндекс.Диска", но получила отказ, так как это может дать доступ к паролям пользователей всей экосистемы "Яндекса".

Экономика На правлении «Газпрома» не стали обсуждать отставку Миллера На заседании правления Миллер не объявлял об отставке, рассказали два источника РБК в «Газпроме».