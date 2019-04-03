Происшествия
Прокуратура ФРГ рассказала об итогах вскрытия жертв крушения самолетаГазета.Ru 08:49
Прокуратура ФРГ представила первые результаты вскрытия тел погибших при крушении самолета около Эгельбаха. Среди жертв - совладелица авиакомпании S7 Airlines Наталия Филева, ее отец Валерий Карачев и пилот Андрей Дикун. Силовики отказались от криминальной версии катастрофы.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 13:12, Ашберн
Политика
Россия предупредила ЕС об ответных мерах из-за квот на импорт стали
Российские власти могут ввести ответные меры против Евросоюза из-за квоты на импорт стали.
Обновлено вчера в 17:49
Экономика
Воробьёв прокомментировал открытие завода Mercedes в Подмосковье
В ходе торжественных мероприятий губернатор региона Андрей Воробьёв отметил значимость работы предприятия в области, а также поблагодарил российского лидера Владимира Путина за оказанную в ходе строительства объекта поддержку.
Обновлено в 09:25
Политика
В Кремле отреагировали на планы НАТО направить корабли в Черное море
В Москве прокомментировали планы НАТО обеспечить проход украинских кораблей по Керченскому проливу.
Обновлено в 06:22
Политика
Трибунал отказал Караджичу в пересмотре пожизненного приговора
Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов (МОМУТ) отказал экс-президенту Республики Сербской Радовану Караджичу в праве на пересмотр решения о пожизненном приговоре.
Обновлено в 12:01
Шоу-бизнес
Ольга Слуцкер сообщила о смерти отца
Бизнесвумен Ольга Слуцкер потеряла отца. Об этом она сообщила подписчикам своей страницы в социальной сети Instagram.
Обновлено в 09:22
Происшествия
Суд продлил арест Кокорина и Мамаева
Пресненский суд Москвы продлил арест Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого до 25 сентября.
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Происшествия
В ФСБ подтвердили задержание мэра Евпатории
Глава администрации Евпатории задержан по подозрению в превышении должностных полномочий, в результате чего городу причинен ущерб на 35 млн рублей, сообщили журналистам в среду в пресс-службе Управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.
Обновлено в 11:36
Происшествия
В Польше задержали выезжавшего из Швеции россиянина с детьми
В Варшаве задержали гражданина России, выехавшего из Швеции с тремя своими детьми, которых из-за болезни матери поместили в приемную семью мусульман.
Обновлено вчера в 16:30
Футбол
Болельщики «Динамо» назвали неприемлемым открытие стадиона матчем за Суперкубок
Болельщики «Динамо» прокомментировали информацию о том, что стадион «Динамо» получил подтверждение на проведение матча Суперкубка России по футболу.
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Экономика
Минфин отложил на год перевод неналоговых платежей в Налоговый кодекс
Если перевод шести неналоговых платежей в Налоговый кодекс (НК) будет одобрен, то он вступит в силу с 2021 года, сообщил журналистам представитель первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова Андрей Лавров.
Обновлено в 11:26
Политика
Росавиация предложила Украине возобновить авиасообщение между странами
Росавиация в ответ на запрет Украиной всех нерегулярных полетов из России предложила Киеву возобновить регулярные и чартерные рейсы между двумя странами.
Обновлено в 09:26
Кино
От чего умер актер Алексей Булдаков
В Монголии на 69-м году жизни скончался российский актер Алексей Булдаков, известный по роли генерала Иволгина в комедии "Особенности национальной охоты".
Обновлено в 10:20
Хоккей
Радулов признан второй звездой дня в НХЛ
Второй звездой назван форвард «Даллас Старз» Александр Радулов, набравший 4 (2+2) очка в матче с «Филадельфией Флайерз» (6:2). 32-летний нападающий обновил личный рекорд по голам за один сезон (29).
Обновлено в 02:51
Политика
Лавров рассказал о наслаждении творчеством Зеленского
Руководитель МИД России Сергей Лавров рассказал «РИА Новости», что наслаждается искусством актера Владимира Зеленского, вышедшего во второй тур выборов украинского президента.
Обновлено в 11:21
Политика
Эстония запросила встречу президента с Путиным в Москве
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд прилетит в Москву согласно её рабочему графику 18 апреля.
Обновлено вчера в 06:16
Происшествия
В центре Москвы произошло вооруженное ограбление со стрельбой
На Устьинской набережной в центре Москвы произошло вооруженное ограбление. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 12:00
Политика
Опрос показал шансы Порошенко и Зеленского во втором туре выборов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский во втором туре выборов одержит победу с 49,4% голосов.
Обновлено в 12:01
Общество
Роструд напомнил о девяти выходных днях в майские праздники
«Длинные майские каникулы получились из-за переноса выходных дней 5 и 6 января, а также 23 февраля», — рассказал заместитель руководителя ведомства Иван Шкловец.
Обновлено в 06:39
Происшествия
Военный самолет съехал с взлетной полосы во время учений в Испании
Одиннадцать человек получили ранения разной степени тяжести во время того, как небольшой военный самолет съехал с взлетно-посадочной полосы в Испании.
Обновлено в 08:43
Авто
Обновленный кроссовер Volvo XC90 подорожал в РФ
Дилеры компании Volvo объявили в РФ о старте приёма заказов на кроссовер Volvo XC90. Машина прошла обновление, она стала дороже.
Обновлено в 11:20
Футбол
Урал — Арсенал (Тула) 1:0
Обновлено в 11:34
Происшествия
Жители и власти Петербурга почтили память жертв теракта в метро
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель городского Законодательного собрания Вячеслав Макаров пришли к вестибюлю станции метро «Технологический институт» и возложили цветы в память о жертвах теракта, произошедшего в поезде вблизи этой станции ровно два года назад, 3 апреля 2017 года.
Обновлено в 08:09
Единоборства
Волков снялся с турнира UFC в Санкт-Петербурге
Обновлено в 11:01
Шоу-бизнес
Ксения Собчак взяла интервью у Анастасии Волочковой
Балерина Анастасия Волочкова согласилась дать интервью Ксении Собчак. Видео появилось на YouTube 3 апреля.
Обновлено в 12:12
Космос
Астрономы впервые увидели «бублик» сверхмассивной черной дыры
Радиотелескоп VLA получил первые четкие "фотографии" бублика из материи, окружающего одну из двух сверхмассивных черных дыр в центре галактики Лебедь A. Его открытие подтвердило теорию о "едином" происхождении всех типов квазаров, пишут ученые в статье, принятой к публикации в журнале Astrophysical Journal Letters.
Обновлено в 09:06
Футбол
«Оренбург» победил «Крылья Советов» в домашнем матче РПЛ
Обновлено в 12:32
Общество
Поступил иск: на Скабееву и Попова подали в суд
Экс-адвокат требует от Скабеевой и Попова опровергнуть порочащие честь и достоинство сведения, а от ВГТРК — распространить эти опровержения в течение десяти календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу.
Обновлено в 09:48
Происшествия
Федор Конюхов рассказал о пережитом в океане шторме
Федор Конюхов совершает одиночный переход на весельной лодке через Южный океан и планирует обогнуть мыс Горн.
Обновлено в 12:27
Интернет
В WhatsApp появится новая функция
Пользователи WhatsApp получат доступ к новой версии приложения, в которой появится возможность запретить добавлять пользователя в группы без его разрешения.
Обновлено в 10:38
Происшествия
Экс-зампреда правительства Ставрополья объявили в федеральный розыск
Следствие объявило в федеральный розыск бывшего заместителя председателя правительства Ставропольского края, экс-министра экономического развития региона Андрея Мургу по подозрению в мошенничестве на сумму 3,5 миллиона рублей при разработке сайта для продвижения региональных товаропроизводителей, сообщил РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю.
Обновлено в 09:43