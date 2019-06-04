Совладелец S7 Филев поднял вопрос о безопасности SSJ-100Известия 09:15

с чего всё началось

Совладелец S7 Владислав Филев публично поднял вопрос о безопасности самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) после катастрофы лайнера этой модели в московском аэропорту Шереметьево.

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Культура Юлия Меньшова рассказала о новой работе на Первом канале В пресс-службе телеканала рассказали, что за основу каждого выпуска программы будут брать один художественный фильм или телевизионный сериал советского времени или новейших времен.

Кино Мединский поделился впечатлениями от фильма «Донбасс. Окраина» Министр культуры РФ Владимир Мединский назвал фильм о Донбассе «первым шагом в осмыслении новейшей истории».

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Политика Зеленский высказался о дефолте на Украине Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал слухи об объявлении дефолта по долгам Украины.

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