Происшествия

Совладелец S7 Филев поднял вопрос о безопасности SSJ-100Известия 09:15

Совладелец S7 Владислав Филев публично поднял вопрос о безопасности самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) после катастрофы лайнера этой модели в московском аэропорту Шереметьево.
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с чего всё началось

Совладелец S7 поставил вопрос о безопасности SSJ 100

Совладелец группы S7 Владислав Филев публично поднял вопрос безопасности самолета Sukhoi Superjet 100.
Интерфакс05:58

Подробнее о событии

Летчики начинают уходить: совладелец S7 поднял вопрос о безопасности SSJ-100

Вести.Ru06:36

Совладелец авиакомпании S7 Филев призвал сделать информацию о расследованиях инцидентов с самолетами SSJ-100 открытой

Эхо Москвы11:15

Владелец S7 попросил проверить безопасность Superjet

РБК07:13

Совладелец S7 Филев публично поднял вопрос о безопасности SSJ100

Ведомости06:48

«Какой-то зоопарк недоверия»

Коммерсантъ14:31

Совладелец S7 Филев поставил вопрос о безопасности SSJ-100

Интерфакс06:03

Совладелец S7 поставил вопрос о безопасности Sukhoi Superjet 100

Говорит Москва06:55
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Кино

Британку возмутило отсутствие темнокожих актеров в «Чернобыле»

Обновлено вчера в 10:17
Здоровье

Названы самые полезные ягоды

Самыми полезными ягодами являются брусника и голубика, так как при их выращивании не применяются различные вредные вещества, а вот в погоне за большим урожаем клубники производители используют химические удобрения, что меняет состав ягод и делает их наименее полезными из всех, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Обновлено в 20:25
Политика

Украинскому эксперту запретили участие в телепрограмме за оскорбления

Украинского эксперта навсегда отстранили от участия в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" за оскорбления оппонента во время трансляции.
Обновлено в 17:52
Шоу-бизнес

Ольга Бузова рассказала, что прервала два года воздержания

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова на презентации нового клипа рассказала о своей личной жизни.
Обновлено в 19:36
Происшествия

Бари Алибасов экстренно госпитализирован с отравлением

Известный продюсер Бари Алибасов экстренно госпитализирован в институт имени Склифосовского, передает сайт kp.ru.
Обновлено в 16:07
Футбол

Сборная Мали обыграла Аргентину и вышла в 1/4 финала молодежного ЧМ-2019

Молодежная сборная Мали до 20 лет по футболу обыграла сверстников из Аргентины и вышла в четвертьфинал чемпионата мира - 2019, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 20:04
Культура

Юлия Меньшова рассказала о новой работе на Первом канале

В пресс-службе телеканала рассказали, что за основу каждого выпуска программы будут брать один художественный фильм или телевизионный сериал советского времени или новейших времен.
Обновлено в 19:39
Кино

Мединский поделился впечатлениями от фильма «Донбасс. Окраина»

Министр культуры РФ Владимир Мединский назвал фильм о Донбассе «первым шагом в осмыслении новейшей истории».
Обновлено в 19:52
Кино

Названы самые неудобные костюмы в супергеройских фильмах

Самым неудобным костюмом за всю историю супергеройского кино признана экипировка Железного человека (Роберт Дауни-младший).
Обновлено вчера в 23:38
Политика

Зеленский высказался о дефолте на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал слухи об объявлении дефолта по долгам Украины.
Обновлено в 15:28
Финансы

Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России

Согласно размещенной информации, в 2018 году экономика России достигла максимума за шесть лет, а ее рост составил 2,3%.
Обновлено в 20:32
Общество

Судебные приставы запретили Аршавину выезд за границу

Обновлено в 13:59
Футбол

Зобнин и Джикия ждут возвращения Промеса в «Спартак»

Обновлено в 17:12
Общество

Forbes определил самую богатую женщину в мире музыки

Forbes назвал самой богатой женщиной в мире музыки 31-летнюю певицу Рианну.
Обновлено в 18:54
Культура

BadComedian объяснил опасность его поражения в суде

Видеоблогер Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, не планирует удалять свой ролик по требованию кинокомпании Kinodanz.
Обновлено в 10:28
Экономика

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота, оставленных в качестве залога по кредиту 2016 года, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 20:23
Наука

Ученые создали энергоемкий органический катод для аккумуляторов

Российские ученые из Центра энергетических наук и технологий Сколтеха, Института проблем химической физики РАН и Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева разработали новый материал для катодов, применяемых в быстрозаряжаемых металл-ионных аккумуляторах.
Обновлено вчера в 11:18
Шоу-бизнес

Почему работу на Первом получил Тимур Еремеев, а не Карина Мишулина

Обновлено в 08:42
Политика

Путин и Си Цзиньпин посетят церемонию передачи панд

Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин примут участие в церемонии передачи двух больших панд Московскому зоопарку, заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:16
Общество

Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку

Эксперты исследовали 48 листовых и пакетированных чаев 35 торговых марок. Серьезных нарушений не было ни в одном чае, заявили в Роскачестве.
Обновлено в 07:09
Происшествия

Во Внуково экстренно сел Boeing 737

Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing 737 компании "ЮТэйр" совершил экстренную посадку во Внуково, сообщил РИА Новости представитель столичных экстренных служб.
Обновлено в 06:03
Спорт

Сергей Семак сделал предложение своей бывшей жене

Тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак сделал романтическое предложение Анне Семак.
Обновлено в 17:14
Здоровье

Сахалинский минздрав возьмет на контроль лечение ребенка с редкой сосудистой патологией

В Instagram-аккаунте врио губернатора Алина Алканова рассказала о том, что у ее ребенка редкая сосудистая патология.
Обновлено в 19:30
Общество

ЕСПЧ присудил 1,6 млн евро родным пропавших жителей Чечни и Ингушетии

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решениям по искам родственников 20 жителей Ингушетии и Чечни, пропавших в начале 2000-х годов — в период, когда российские военные проводили на территории этих республик различные спецоперации.
Обновлено в 18:08
Происшествия

Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видео

Обновлено в 05:05
Баскетбол

Лайонел Холлинз войдет в тренерский штаб «Лейкерс»

Холлинз ранее работал главным тренером «Мемфиса» и «Бруклина». Ранее к тренерскому штабу «озерников» присоединился Джейсон Кидд.
Обновлено в 17:11
Кино

На съемках нового фильма о Джеймсе Бонде произошел взрыв

На съемках 25-го фильма о Джеймсе Бонде произошел взрыв. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте саги.
Обновлено в 19:45
Происшествия

В Тольятти возбудили дело после опрокидывания батута с детьми

Обновлено в 13:21
Общество

Мэрам в Коми рекомендуют помогать малому бизнесу выходить из тени

Минэкономики Коми рекомендует мэрам уделять повышенное внимание малому бизнесу, чтобы на местах как можно больше жителей становились предпринимателями.
Обновлено в 14:04
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с UFC

Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с организацией.
Обновлено в 15:30
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